Biden nakon odustajanja od utrke za predsjednika SAD: Najveća čast mog života je biti vaš predsjednik

Nakon što se sedmicama opirao pitanjima o njegovoj mentalnoj sposobnosti i ustrajao da ostaje u predsjedničkoj utrci, predsjednik Joe Biden je objavio da privodi kraju svoju predizbornu kampanju i da neće tražiti re-izbor u novembru.

“Bila je najveća čast mog života da služim kao vaš predsjednik,” objavio je na društvenim medijima rano poslijepodne u nedjelju. “Vjerujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da se ja povučem iz predizborne utrke.”

Biden je zahvalio potpredsjednici Kamali Harris kao “izvanrednom partneru.” U drugoj postavci na društvenim medijima, on joj je ponudio “punu podršku i preporuku” da ona bude nominirana od stranke za predsjedničkog kandidata.

Za Glas Amerike to je komentirala Elaine Kamarck iz Brookings Institution, autorica knjige o načinu nominiranja predsjedničkih kandidata u Americi. Ona je govorila putem Skypea.

“Politički, to je značajno jer su svi delegati podržali Joe Bidena, dakle sigurno će slušati što on kaže. No, on ne može automatski prenijeti svoje delegate Kamali Harris ili uopće bilo kome drugome,” kaže Elaine Kamarck.

Gotovo svih 3896 Demokratskih delegata, koji će se okupiti na konvenciji svoje stranke u Čikagu, sljedeći mjesec, obećalo je svoje glasove Joe Bidenu tokom primarnih stranačkih izbora. Ali, prema pravilima Nacionalne Konvencije Demokrata, ta obećanja mogu biti promijenjena.

Posljednjih desetak dana drastično su postali brojniji – i glasniji – pozivi istaknutih Demokrata, među kojima i vodećih zakonodavaca, Bidenu da se povuče iz predizborne utrke.

Pedeset-osam posto Demokrata misli da bi potpredsjednica Kamala Harris bila dobra predsjednica, pokazalo je novo ispitivanje javnog mnijenja koje su proveli Associated Press i NORC. Sve u svemu, tako misli 30 posto Amerikanaca.

Ako Demokrate odluče da bi Kamala Harris trebala nositi predsjedničku utrku, onda se trebaju odlučiti i za njenog potpredsjedničkog izbornog partnera.

(Kliker.info-Glas Amerike)