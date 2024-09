“Bez razmišljanja su skočili u veliku provaliju”: Priča o slučajnim prolaznicima koji su spašavali vozača kamiona kod Mostara

Spašavanje vozača kamiona na putu M-17 u Salakovcu kraj #mostar pic.twitter.com/LpMgi45fZA — Bljesak.info (@Bljesak) August 31, 2024

”Iako su bili u tom trenutku ugroženi od mogućnosti da se kamion zapali nijedan od ove trojice nije htio napustiti vozača. Želim napomenuti da je jedan od ovih ljudi, koji je ujedno i moj prijatelj, teškog zdravstvenog stanja, ‘šećeraš’, ‘tlakaš’ i bori se s problemom bubrega, bez sekunde razmišljanja skočio u provaliju od nekih 5-6 metara. On je Sanel Ćorić. Do dolaska policije, vatrogasaca i Hitne pomoći s ozlijeđenim vozačem su komunicirali kako bi ga držali budnim, a kada su hitne službe stigle do unesrećenog sva trojica su ostali u provaliji i pomagali u izvlačenju unesrećenog. Heroji su među nama, oni su Sanel Ćorić, Omer Hujdur, momak kojeg ne poznajem ali smo ga zvali “Nerma” i kroz priču saznali da je i on član DVD-a, što je i naš hobi i ljubav. Žao mi je što momku nismo zapamtili pravo ime i prezime ali neće se ljutiti jer smo svi bili pod adrenalinom. Tu je bio još jedan čovjek koji je s nama također prvi pritekao u pomoć, mislim da se preziva Čuljak i da je vozač kamiona u FeeroKešu”, kaže Halilović koji je novinarima Bljeska skromno naveo kako njega ne moraju ni spominjati. Kaže kako je on s prijateljem Anerom Ćorićem ostao na cesti.