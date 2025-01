Bernie Sanders : Šta Trump nije rekao

Bio sam na Trumpovoj inauguraciji prošlog ponedjeljka i, kao što možete pretpostaviti, ne slažem se praktično ni sa čim što je imao da kaže.

Najviše me je iznenadilo ne ono što je rekao, s obzirom da dobro poznajem njegovu uobičajenu retoriku – već ono što nije izrečeno. Donald Trump je održao važan govor, prvi u svom drugom predsjedničkom mandatu, i uspio je da potpuno zanemari i zaobiđe gotovo sve važne probleme koji pritiskaju radničke porodice u našoj zemlji.

Kako je to moguće?

Piše : Berie Sanders (The Reuters)

Naš zdravstveni sistem se raspada, nefunkcionalan je i nevjerovatno skup. Jedina smo bogata zemlja koja ne garantuje zdravstvenu zaštitu za sve svoje stanovnike. Trump nije rekao ni riječ o tome kako planira da riješi krizu u zdravstvu.

Za lijekove koji se izdaju na recept plaćamo ubjedljivo najviše cijene u čitavom svijetu – ponekad i 10 puta više nego ljudi u drugim zemljama – a svaki četvrti Amerikanac ne može da plati prepisane lijekove. Donald Trump nije ništa rekao o visokim cijenama lijekova koji se dobijaju na recept.

Imamo 800.000 Amerikanaca koji žive kao beskućnici i milione onih koji čak 50% ili 60% svog ograničenog prihoda troše na stanarinu. Amerika je pogođena ogromnom stambenom krizom – i svi to znaju. Ali u svom inauguracionom govoru Trump nije našao za shodno da kaže nešto o tome.

Imovinska i dohodovna nejednakost u današnjoj Americi veća je nego ikada. Troje najbogatijih ljudi posjeduje više nego čitava donja polovina na ljestvici distribucije američkog bogatstva. Ali Trump nema šta da kaže o sve većem jazu između veoma bogatih i svih ostalih. Možda je to zato što su trojica pomenutih milijardera – trojica najbogatijih Amerikanaca – sjedjeli odmah iza njega na ceremoniji inauguracije. Takođe, moram dodati, njih trojica su – vjerovali ili ne – uvećali svoje bogatstvo poslije izbora u novembru za više od 233 milijarde dolara. Nije ni čudo što stoje uz Trumpa. Ne mogu biti zadovoljniji.

Tokom inauguracionog govora Trump nije imao ništa da kaže ni o tome kako ćemo riješavati planetarnu krizu klimatskih promjena. Posljednjih 10 godina su najtoplije otkako se bilježi temperatura, a ekstremne nepogode i prirodne katastrofe događaju se širom svijeta – od Kalifornije do Indije, od Evrope do Sjeverne Karoline. Ni riječi o klimatskim promjenama – osim, naravno, da nam jasno stavi do znanja da planira da ovu užasnu situaciju učini još gorom, ponavljajući reči: „Neka buše, samo neka buše“. Briljantno.

Ulazeći u drugi Trumpov mandat, moramo ostati fokusirani. Ne smijemo paničiti.

U dolazećim mjesecima i godinama naš glavni zadatak nije da odgovaramo na svaku njegovu novu apsurdnu izjavu. To je ono što bi Trump želeo da radimo. On želi da definiše parametre debate i primora nas da živimo u njegovom svijetu. To je zamka u koju ne smijemo upasti.

Naš zadatak je da ostanemo fokusirani na najvažnije probleme s kojima se suočavaju radničke porodice u našoj zemlji, da nudimo riješenja i tražimo od Trumpa da se izjasni o tome.

Dopustite da pomenem samo neke od tih problema i riješenja:

Da, zdravstvena zaštita je ljudsko pravo i moramo se priključiti drugim velikim zemljama garantovanjem univerzalne zdravstvene zaštite kroz Medicare za sve, s državom kao jedinim pregovaračem.

Da, moramo se uhvatiti u koštac s pohlepom velikih farmaceutskih kompanija i znatno smanjiti cijene lijekova na recept u našoj zemlji.

Da, moramo izgraditi milione pristupačnih stambenih jedinica za ljude s niskim prihodima.

Da, moramo se pobrinuti da svi naši mladi dobiju mogućnost sticanja visokog obrazovanja tako što ćemo državne fakultete i univerzitete učiniti besplatnim.

Da, moramo sarađivati s globalnom zajednicom u borbi protiv klimatskih promjena smanjenjem emisija ugljenika i pripremom energetskog sistema za prelazak s fosilnih goriva na održivu energiju.

Da, moramo usvojiti zakon o podizanju apsurdno niske minimalne federalne nadnice sa 7,25 dolara na 17 dolara na sat, na iznos od kog je moguće živeti.

Da, moramo donijeti Zakon o radu koji će radnicima olakšati ulazak u sindikate i ojačati sindikalni pokret.

Da, u cilju finansiranja potreba radničkih porodica u zemlji, moramo zahtjevati da najbogatiji, uključujući multimilijardere koji sjede iza Trumpa, počnu da plaćaju poreze po pravičnim stopama.

Da, moramo učiniti kraj korumpiranom sistemu finansiranja političkih kampanje koji šačici milijardera omogućuje da kupuju izbore i grade oligarhiju.

Da zaključimo: dok ulazimo u novi Trumpov mandat, moramo ostati fokusirani. Ne smijemo paničiti. Koliko god ukaza da potpiše i objavi, naš cilj će ostati isti. Moramo se obrazovati. Moramo se organizovati. Moramo okupiti ljude oko programa koji odgovara svima, a ne samo šačici privilegovanih.

Sada, više nego ikada, moramo se boriti za Ameriku utemeljenu na ekonomskoj, socijalnoj i ekološkoj pravdi. Bacimo se na posao.

Preveo : Đorđe Tomić (Peščanik)