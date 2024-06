Bajramska hutba reisa Kavazovića: Bosna i Hercegovina nikome nije tijesna, čuvajmo je i čuvajmo jedni druge

Otkrijmo ponovo vrijednosti zajedničkog života. Biti za ljude i uz ljude naša je prva obaveza. Ne smijemo pristajati na politike tribalizma i nacionalizma, koje nam se nude ovih dana. Ne slušajmo vođe koji pozivaju na saborovanje, jer nas je ta politika sve u crno zavila. Bosna i Hercegovina je naša domovina, lijepa i nikome nije tijesna. Čuvajmo je i čuvajmo jedni druge, poručio je reisul-ulema Husein ef. Kavazović u današnjoj hutbi tokom bajram-namaza kojim je počeo jedan od najvećih muslimanskih blagdana Kurban-bajram.

U prisustvu velikog broja vjernika jutros je u džamijama širom Bosne i Hercegovine klanjan bajram-namaz. Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajramsku hutbu kazivao reisul-ulema Husein ef. Kavazović. Nakon sabah-namaza, koji se klanja prije bajrama, u Begovoj džamiji održan je svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, ilahija i kasida.

“U ovo jutro radujemo se Kurban-bajramu. U našoj muslimanskoj tradiciji je to veliki i odabrani dan. U njemu odjekuju tekbiri i skrušene dove iz naših srca. Ovoga jutra se one stapaju s dovama vjernika u dolini Mekke, Mine, na hadžu… Naša osjećanja i misli vraćaju nas Ibrahimu a.s. i njegovom sinu Ismailu a.s. Veličanstveno kazivanje o njihovoj pokornosti Uzvišenom Allahu, o povjerenju sina u oca, poštovanju očevih odluka, o iskušenju koje je za nas male ljude najveće u životu, a koje je Ibrahim a.s. stameno i čvrsto podnio, putokaz su i inspiracija mnogim generacijama i zorni pokazatelj kolika je ustvari naša potreba za Bogom i Njegovim milosrđem”, rekao je Kavazović.

On je istakao da vjernici moraju poštovati materinstvo, njegovati osjećaje nježnosti i privrženosti prema majci, supruzi, kćerci, unuci, podsjećajući na riječi Poslanika Muhameda a.s: “Na svijetu ima mnogo vrijednosti, ali kreposna žena je najviša vrijednost. Ženu mogu poštovati samo plemeniti, a uniziti samo nedostojni. Ko odgoji svoju djevojčicu u islamu, ona će mu biti zaklon od džehenemske vatre.”

Kavazović je dodao kako “naš stil života, naše ponašanje u porodici, komšiluku, na radnom mjestu trebaju biti u skladu s našom vjerom. Pozvani smo njegovati ljubav i samilost među sobom i biti ponizni prema Bogu. Svi smo mi stvoreni iz ljubavi i za ljubav, a ne za nasilje”.

Osvrnuo se na stradanje palestinskog naroda.

“Već mjesecima svjedočimo neizrecivoj patnji i stradanju u Palestini. Gaza je iscrpljena, zavijena u zločine bez presedana. Vijesti koje stižu do nas govore o zločinima najgore vrste, nad djecom, ženama i starcima. Za ove ljude pred našim očima nema utočišta, za njih je zemlja postala tijesna i grobnica bez dna. Historija će pamtiti bezobzirnost i kukavičluk svijeta. Poslije Bosne i Gaze zločin i nasilje kao da su izgubili značenje. U ovim trenucima naše misli i naše dove su s tim hrabrim ženama i muškarcima, djecom i starcima, koji odolijevaju silama mraka, kako bi pružili duhovnu i materijalnu pomoć unesrećenima. Svako od njih je u našim srcima i našim dovama. Molimo se za milost u srcima onih koji snose odgovornost za sudbinu ljudi u Gazi: muslimana, jevreja i kršćana i svih onih koji u tome sudjeluju. Tražimo i molimo da se rat zaustavi, da stradanja prestanu, da strah zamijeni sigurnost, a očaj nada i vjera”, poručio je Kavazović.

Pozvao je na akciju pomoći narodu Gaze u džamijama i mesdžidima.

“Za nas muslimane Kurban-bajram je blagdan žrtve, vrijeme u kojem nas uče da budemo spremni podnijeti i najveću žrtvu za vrijednosti koje nas oplemenjuju u životu. Najveća vrijednost koju nosimo u sebi jest vrijednost vjere, savjesnog i moralnog postupanja te sloboda govora i uvjerenja”, kazao je Kavazović.

Podsjetio je da je i Muhamed a.s. rekao: “Govori istinu, makar bila i gorka.”

“Iz ove njegove rečenice zaključujemo da se sloboda govora ne smije ograničavati. Zakulisne radnje vlasti koja ima moć, ne smiju se sakrivati. Njeno postupanje mora biti transparentno. Uloga medija i jeste da ih razobliči onda kada to pokušavaju sakriti od nas. Ukazivati na prijetnje kojima je izloženo naše društvo obaveza je svih odgovornih ljudi. Takav govor ne može biti inkriminiran, a njegovi protagonisti proganjani. Osuđujemo svaku vrstu pritiska na one koji ukazuju na anomalije u društvu i koji ukazuju na prijetnje našoj državi”, poručio je Kavazović te nastavio:

“Otkrijmo ponovo vrijednosti zajedničkog života. Biti za ljude i uz ljude naša je prva obaveza. Ne smijemo pristajati na politike tribalizma i nacionalizma, koje nam se nude ovih dana. Srednjovjekovne politike i politike XIX stoljeća moramo ostaviti iza sebe. One nikome, a pogotovo nama u Bosni, nisu donijele ništa dobro, osim masovnih grobnica u kojima je skončalo na desetine hiljada ubijenih majki i očeva, braće i sestara. Apeliram na ljude koji nose vjeru u svom srcu da se odupremo pokušaju oživljavanja politike tribalizma i da ostanemo u službi ljudi, bez obzira na rasu i porijeklo, narodnu ili vjersku pripadnost. Ne slušajmo vođe koji pozivaju na saborovanje, jer nas je ta politika sve u crno zavila. Bosna i Hercegovina je naša domovina, lijepa i nikome nije tijesna. Čuvajmo je i čuvajmo jedni druge.”

Kavazović je na kraju svim muslimanima poželio sretne kurban-bajramske dane, uz želju da ih provedu u zajedništvu s svojim porodicama, prijateljima i komšijama.

“Neka svi osjete da je bajram, a najmlađi posebno. Dove upućujemo Milosnome da bolesnima olakša njihovo stanje. Svim ljudima u stanju potrebe neka ih Allah namiri, a mi ne okrećimo glavu od njih. Svim muslimanima u domovini i iseljeništvu čestitam Kurban-bajram, kao i našoj braći u Sandžaku i Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, na Kosovu, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, i svim muslimanima u svijetu. Bajram šerif mubarek olsun”, zaključio je Kavazović.

