Avdo Avdić: U diktatorskim režimima novinare zatvaraju, a u demokratiji ubijaju

Ovog utorka u političkim minutama Jutarnjeg programa Federalne televizije sa Inelom Subašić razgovarao je Avdo Avdić, urednik portala Istraga.ba.

Njegova meta bile su teme koje potresaju temelje države. Sada je on postao meta plana koji prijeti njegovom životu. Hoće li ovakvi potezi probuditi strah ili inat u redovima istraživačkog novinarstva? Kada smo tačno postali društvo imuno na pravičan sistem? Jesmo li pali na testu integriteta pravne države?

-Prijetnje smrću-

”Pozvali su me iz SIPA-e, rekli da dođem jer je ugrožena moja sigurnost. Moja prva misao je bila da mi nije prvi put, ali se nadam da nije ni posljednji. Da je posljednji put onda bi neko ovdje završio. To je znak da one o kojima pišem pogađa to što pišem, a pogađa ih zato što je istina. Pisao sam ja o puno kriminalaca iz Bosne i Hercegovine i regije, pisao sam o klanu Edina Gačanina Tita. Jednom sam pitao policajca iz međunarodnih policijskih agencija, ko je Sani Al Murda, kaže to je konfernecijska liga, ko je Edin Gačanin, to je polufinale Lige prvaka. A ko je Dino Muzaferović? E to je neka ABA liga iz perspektive košarke. Nije to taj nivo kriminalaca o kojima sam ja pisao i ranije, ali jeste neko ko je beskrupulozan, čovjek koji je ubio dva svjedoka. Ne možete ignorisati njegove, ne prijetnje, on meni nije prijetio, ne možete ignorisati njegove aktivnosti. On nema problem sa ubijanjem. Imate kriminalce koji krijumčare marihuanu, imate one koji krijumčare kokain, a imate one koji si drugom i svojim akcijama ubijaju ljude. To je Dino Muzaferović. Kod njega je sada kada je hapšen u stanu pronađeno 13kg heroina.

A svi zanmo koliko je heroin opasan po društvo, a Dino je sam po sebi opasan po društvo mimo tih njegovih poslova sa drogom. Naravno da se osjećam nelagodno, pogotovo jer imam dijete od sedam godina. Osjećate se nelagodno kada ujutro izlazite iz zgrade. Naročito kada su članovi vaše porodice zabrinuti. Da sam sam ne bih se brinuo jer ne možete pobjeći od smrti svakako. Možete je u određenim trenucima izbjeći, ali pobjeći ne možete. Čovjek najviše bježi od onoga što je najviše izvjesno, a to je smrt. Ovo nije samo specifično za Bosnu i Hercegovinu. Kolega koji je istraživao marokanski dio klana je ubijen u Nizozemskoj u Evropskoj uniji. Ubijena je kolegica na Mlati u Evropskoj uniji,a istražvala je finacijske tokove i pranje novca. Nije to samo specifično za Bosnu i Hercegovinu. U diktatorskim režimima novinare uglavnom zatvaraju, a u demokratskim ubijaju. To se čini na momenat i smiješno, ali je to tako. Nizozemska novinar ubijen, Malta novinar ubijen, Slovačka novinar ubijen. Ja možda ovo ne znam raditi, ali sam sigran da sve drugo ne znam niti me šta drugo zanima. Novinarstvo je nešto čime sam se ja htio baviti od kada znam za sebe”, kazao je.

-Sjednica Vijeća ministara-

”Republika Srpska i Srbija imaju specijalne veze u skladu sa, nažalost, Dejtonskim sporazumom. Srbija i danas želi dio Bosne i Hercegovine kako to želi i Hrvatska, a mi se nalazimo u središtu. Kada ne blokira SNSD, onda blokira HDZ. Suština je da postoje sile, jedna u Zagrebu, druga u Beogradu, koje vuku Bosnu i Hercegovinu nazad. Kako da im se odupre Bosna i Hercegovina kada u institucijama sjede predstavnici Zagreba i Beograda? Ko god je iskočio kao alternativa završio je u zatvoru. Alternativno rešenje je da se pokuša napraviti zdrava snaga unutar HDZ-a koji će se odmaći od lužbene politike Zagreba. Onog trenutka kada se budu kažnjavali svi oni koji ruše ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine tada će biti Bosne i Hercegovine, a to zavisi od pravosuđa koje je u raljama ove dvije politike”, rekao je.

