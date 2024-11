Arhitekta Ćemalović upozorava: Odmah zatvoriti rascjep zemljišta, klizište na Trebeviću neće biti lokalni već svjetski problem

Arhitekta Hasan Ćemalović za N1 je sa stručnog aspekta govorio generalno o gradnji u Bosni i Hercegovini naglašavajući pritom da je pristup neprofesionalan uslijed čega dolazi do pokretanja klizišta i nažalost drugih i sličnih tragedija. Između ostalog, dotakao se i aktuelne teme – klizišta na Trebeviću poručivši da se odmah mora raditi na sanaciji nastalog rascjepa na tlu dok nisu počele padavine. Ako se to ne uradi, kako kaže, krenut će klizište koje će postati ne lokalni već svjetski problem.

S obzirom na to da je urušavanje nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu aktuelna tema već danima upravo zbog tragedije u kojoj je 14 osoba poginulo. Shodno tome, na početku razgovora smo pitali Ćemalovića da li je iznenađenje da se nešto srušilo samo od sebe, a što je decenijama bilo stabilno?

“Nije čudno ako govorimo o uslovima u kojima je rađena rekonstrukcija i opravka jer je pristup bio neprofesionalan i nestručan prema onim informacijama kojima ja raspolažem. Niko nije napravio analizu. Posao arhitekte i građevine je u nekim trenucima veoma lijep, ima i onih ružnih trenutaka, ali on je jako odgovoran. Ne smijete se upuštati u bilo šta, a da prekoputa vas ne sjedi čovjek koji zna taj posao i da je to dokazano. Ima mnogo ljudi koji se bave ovim poslom, a ne znaju ništa o njemu. Ranije se to nije moglo dogoditi jer se prije provjeravalo znanje da bi neko dobio mogućnost da eventualno nešto radi, a danas vam to nije dovoljno”, naveo je Ćemalović.

Da li smo sigurni da u BiH nema potencijalno opasnih nadstrešnica, krovova, mostova…?

Kako kaže, nadstrešnica se nije mogla srušiti iz čista mira.

“Ili je proces dugo trajao ili je bilo nekih nepredviđenih okolnosti u smislu dodatnih opterećenja. To će sve biti glavna tema kada se sazna tačan uzrok urušavanja”, dodao je.

Shodno svemu navedenom, postavlja se pitanje da li smo sigurni da i u BiH nema renoviranih i rekonstruisanih nadstrešnica, krovova stanica, zgrada, vrtića, škola… mostova koji će nas koštati života?

“Normalno da ne možemo biti sigurni. Mi smo iza rat u izgradnji prošli jedan težak i buran period tako da se samo gradilo. Nažalost ljudi nisu uvijek pristupili profesionalno gradnji kako bi trebalo i ja u sebi nosim dosta tih saznanja i problema koji su se pojavljivali tokom gradnje, ali ne bih želio o tome govoriti da ne bih plašio ljude, a za to postoje institucije koje se bave sigurnošću građana i koje su me mogle pozvati da me pitaju u čemu je problem, ali ima kod nas stvarno situacija gdje se nije trebalo pristupiti gradnji”, naveo je.

Statika u gradnji u BiH

Interesovalo nas je i to da li BiH ima dovoljno stručnjaka statičara u građevinarstvu te koliko su oni važni?

“Sad trenutno mi imamo kapi od stručnjaka, dakle, vrlo malo. Nije bila takva baza školovanja i edukacije kadra da bismo mogli reći da imamo stručnjaka i da imamo način provjere njihovog znanja i to je problem. Naprimjer, bila je ova situacija u Jablanici i mene su zvali jer imam iskustva u toj obnovi i kontaktirao me načelnik te općine koji mu je rekao šta mu treba i ja ga posavjetujem koji mu čovjek za koju vrstu posla može pomoći, a na to on meni odgovori da mu treba institucija. Na to sam mu rekao da je institucija samo riječ i da u njoj nemamo ljude sa dokazanim znanjem. Jer imamo ljude koji znaju i ljude koji ne znaju i sve se svodi na to. Dakle, ako pokrećete bilo kakvu aktivnost da biste ostali pošteni i ‘čisti’ onda se vi pozivate na instituciju. Međutim, to nije institucija, to su ljudi koji hodaju po ovoj zemlji i koji znaju, a ljude koji znaju i koji su stručni niko ne kontaktira kada se nešto gradi i kada je potrebna procjena”, ustvrdio je naš sagovornik.

Klizišta u Jablanici se upravo i mogu posmatrati u kontekstu statike pa nas je shodno tome interesovalo koliko je loša statička procjena izgradnje kuća i objekata mogla ugroziti navedeno područje?

“Ovdje je osnovna bespravna izgradnja jer se planska dokumentacija sigurno radi na provjerenom terenu. I ako je teren sumnjiv, plan izgradnje nalaže da se on provjeri, međutim, kod nas je iza rata zabilježeno toliko bespravne i nekontrolisane izgradnje pa nam tako politika odgovara da je inspekcija bila i napisala izvještaj i šta su oni tu uradili – ništa. Bolje bi bilo da je napisano pismo da će onaj koji je bespravno gradio snositi sve materijalne troškove ukoliko se desi nesreća jer će onda čovjek ostati sam sa svojim problemom, a on je nakon inspekcijskog nalaza, a nakon što vlast nije ništa poduzela, ostao na tom istom mjestu”, ustvrdio je Ćemalović.

Zatim je dodao da ne postoji odnos prema onome ko gradi.

“Općina Stari Grad je poslije rata ozbiljno ‘napadnuta’ s izgradnjom. I sticajem okolnosti sam poznavao direktora Zavoda za zaštitu spomenika i kulture i jednom prilikom smo razgovarali i ja kažem ‘pa kako je moguće da se ovako bespravno gradi pored vas?’, a on mi je na to odgovorio: ‘Mi nismo dali nijednu saglasnost’. Dakle, on je ustvari pustio da se radi bespravno i on nije imao aktivni već činovnički odnos prema problemu. Ako neki čovjek ima potrebu i želju da nešto gradi, onda ga treba osvijestiti i s njim razgovarati i napisati mu da snosi svu materijalnu i drugu odgovornost ako dođe do nesreće. Tako sada ovi na Širokači koji su ugroženi ne bi govorili da neće seliti, već ako treba da se seli onda se to radi, ne može se to tek tako prepustiti slučaju. Ono što treba je da ljudi gore na Trebeviću zatvore onaj rascjep zemljišta dok još kiša ili snijeg nisu počeli padati. Ogromna šteta može nastati, to može biti svjetski problem, ne samo lokalno klizište”, naglasio je arhitekta.

Poruka građanima

Govoreći o odgovornosti nadležnih u ovom kontekstu, Ćemalović je spomenuo kako je vlast prije pet godina u našoj zemlji najavila koridore i vjetrokoridore koji bi trebali pomoći u smanjenju zagađenosti te da je pet godina kasnije rečeno da ti projekti nisu potrebni.

“Ne znaju koliko su štete donijeli kada su donijeli tu odluku o projektima i koliko će tek štete nanijeti ako je ona bila uredu, ali su te projekte obustavili. A ti ljudi i dalje sjede i kadrovski unutar stranaka napreduje i ‘peru ruke’ od odgovornosti ističući da oni nisu tako odlučili nego ljudi prije njih. A ti ljudi prije njih su svoje pozicije i funkcije našli na nekim drugim mjestima. Mi stvarno kao profesionalci i stručnjaci ne možemo shvatiti da se mogu tako ljudi ponašati bez odgovornosti, a kada pokušamo s njima razgovarati nemaju argumenata za diskusiju već traže okvire u kojima mogu samo sebe zadovoljiti”, poručio je Ćemalović.

Na kraju je poslao poruku i građanima koji strahuju zbog klizišta na području BiH, ali i onima koji prate sve što se dešava kako u našoj zemlji tako i u regiji.

“Bez odgovornosti svakog pojedinca nema reda i rada. Svi su odgovorni i pritom to ne kažem i ne mislim demagoški već stvarno jesu. Ne mogu ja kao stanovnik nekog mjesta nekoga spriječiti da kuću pravi na brdu nego taj čovjek mora biti svjestan šta radi. Ne može biti nesvjestan i živjeti u ubjeđenju da će mu to neko riješiti. Ako smo 25 godina neke stvari razgrađivali i shvatili ih tek sad nema veze jer ni narednih 25 godina neće biti puno da se mi vratimo na stanje odgovornosti, rada i znanja. Sve se uvijek da i može popraviti”, zaključio je Ćemalović.

Važno je istaći da su danas premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i predstavnici Općine Istočni Stari Grad dogovorili zajedničku akciju sanacije klizišta na Trebeviću.

Oni su se, između ostalog, saglasili su se da je prioritet što prije izraditi projektni zadatak, koji će biti osnova za izdavanje potrebnih dozvola i početak radova.