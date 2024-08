Anketa Centra za istraživanje javnih poslova : Harris u prednosti za liderske osobine – poštenje i disciplinu, Trump za ekonomiju

Gotovo polovina Amerikanaca kaže da su “predana demokratiji” i “disciplinovana” atributi koji bolje opisuju Harris. Otprilike 3 od 10 kaže da ove kvalitete bolje opisuju Trumpa.

Otprilike 4 od 10 kaže da je Harris neko kome je stalo do ljudi poput njih, dok oko 3 od 10 to kaže za Trumpa. Otprilike 4 od 10 kaže da “pošten” bolje opisuje Harris, a 24% kaže da kvalitet bolje opisuje Trumpa.

Obje stranke se utrkuju da definiraju Harris dok se ona sprema da prihvati nominaciju demokrata na stranačkoj konvenciji sljedeće sedmice. Anketa sugerira da ona nosi dio istog tereta koji je opterećivao predsjednika Joea Bidena prije nego što je okončao svoju kandidaturu za reizbor, ali ima prednosti u odnosu na Trumpa kada se međusobno uspoređuju. A demokrate su i dalje mnogo sretnije zbog njene kandidature nego zbog Bidenove.

Trump provodi kampanju zagovarajući sebe kao snažnog lidera koji je sposoban da se nosi s teškim krizama s kojima se zemlja suočava i sugerirajući da strani lideri ne bi poštovali Harris u Bijeloj kući. Ali, prema anketi, on nema prednost u među Amerikancima po toj osobini. Četiri od 10 odraslih Amerikanaca vide Trumpa kao snažnog lidera, a otprilike isti udio to kaže i za Harris. Otprilike 4 od 10 kaže da je Trump sposoban nositi se s krizom, a sličan udio kaže da je Harris u boljoj poziciji da to učini.

Amerikanci su otprilike ravnomjerno podijeljeni između onih za koje misle da su sposobniji za pobjedu u novembru – Trumpa ili Harris. U julu, prije nego što je Biden ispao iz utrke, samo oko 2 od 10 Amerikanaca mislilo je da je sposobniji za pobjedu, dok je otprilike dvostruko više njih mislilo to o Trumpu.

“Trump je imao veće šanse kada se Joe Biden kandidirao“, rekla je Lisa Miller, 42-godišnja studentica iz Elka, Nevada, i republikanka. “Mislim da su mnogi ljudi koji su bili nesigurni u vezi Joea Bidena sigurniji s godinama i kognitivnim sposobnostima Kamale Harris.”

Trump ima prednosti u ekonomiji i imigraciji

Amerikanci će vjerovatnije vjerovati Trumpu nego Harris kada je u pitanju upravljanje ekonomijom ili imigracijom, ali razlika je neznatna – 45% kaže da je Trump u boljoj poziciji da se bavi ekonomijom, dok 38% kaže da je to za Harris. Razlika je slična u rješavanju imigracije. Nezavisni glasči imaju dvostruko veće šanse da vjeruju Trumpu u odnosu na Harris po pitanju ekonomskih pitanja, a daju mu prednost i u imigraciji.

Howard Barnes, 36-godišnji umjetnik iz San Francisca, republikanac je koji kaže da vjeruje Trumpu u odnosu na Harris, na granici.

“Čini se da ona zapravo nije proaktivna u vezi s tim ili čak ni zainteresirana za to”, rekao je Barnes.

Harris ima veću prednost u odnosu na Trumpa kada je u pitanju rješavanje pitanja vezanih za rasu i rasnu nejednakost, politiku pobačaja i zdravstvenu zaštitu. Otprilike polovina odraslih Amerikanaca kaže da bi Harris uradila bolji posao od Trumpa u rješavanju svakog od tih pitanja, u poređenju sa oko 3 od 10 za Trumpa. Harris je posebno jaka među demokratama, nezavisnima i ženama po pitanju politike abortusa.

Demokrate i nezavisni daju joj prednost u zdravstvenoj zaštiti, kao i u pitanjima rasne nejednakosti. Otprilike dvije trećine odraslih crnaca kaže da je Harris kandidat kojemu više vjeruju po tom pitanju, kao i oko polovina odraslih Hispanoamerikanca i odraslih bijelaca.

Harrisina snaga je naglašena u dvije oblasti u kojima republikanci Trumpu daju relativno niske ocjene: politiku pobačaja i pitanja vezana za rasu i rasnu nejednakost. Samo oko 6 od 10 republikanaca vjeruje Trumpu u odnosu na Harris po ovim pitanjima.

Ipak, postoje mogući znaci problema za Harris u anketi. Samo oko 6 od 10 demokrata joj vjeruje više nego Trumpu da će bolje obaviti posao u rješavanju rata u Gazi, što je njen najniži rejting unutar svoje stranke po pitanjima koja se postavljaju. Otprilike jedna četvrtina demokrata kaže da ne vjeruje ni Trumpu ni Harris o ovoj temi.

Demokrate su sada više uzbuđene zbog izbora

Otprilike dvije trećine demokrata kaže da “uzbuđen” opisuje ili izuzetno dobro ili vrlo dobro kako bi se osjećali da Harris bude izabrana.

Entuzijazam predstavlja oštar preokret u odnosu na vrijeme kada je Biden bio kandidat demokrata: anketa AP-NORC iz marta pokazala je da bi samo 4 od 10 demokrata reklo da bi “uzbuđeno” opisali osjećanja izuzetno ili vrlo dobro ako bi osvojio još jedan mandat. Oko 7 od 10 demokrata kaže da bi “zadovoljan” vrlo dobro opisalo njihove emocije ako bi Harris pobijedila. To je također pomak u odnosu na mart, kada je polovina demokrata ovo rekla o Bidenu.

“Definitivno postoji radost i definitivno postoji nada, a ja se osjećam kao da je to nešto što je nedostajalo“, rekla je Meaghan Dunfee, 33-godišnja radnica u javnom sektoru u Hamiltonu, New Jersey. “Mislim da to nismo imali dugo vremena na demokratskoj strani.”

Otprilike 2 od 10 nezavisnih glasača kažu da bi bili ili uzbuđeni ili zadovoljni time što je Harris izabrana, što je povećanje u odnosu na njihov odgovor na pitanje za Bidena u martu.

Otprilike polovina nezavisnih ispitanika kaže da bi uzbuđenje barem “donekle” dobro opisalo njihove emocije, u odnosu na otprilike jednu četvrtinu u martu. Slični udjeli nezavisnih kažu da bi bili uzbuđeni ili zadovoljni zbog Trumpovog izbora.

(Kliker.info-Glas Amerike)