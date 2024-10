Analiza profesora Servera : Vučić privržen „srpskom svetu“ – crnogorsku vlast kontroliše, u Bosni i na Kosovu mu samo podjela može donijeti uspjeh

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je privržen cilju „srpskog sveta“, da vlada Srbima u susjednim zemljama. Uspio je u Crnoj Gori. Vlada u Podgorici je pod kontrolom Srbije, ukazuje u najnovojoj analizi Danijel Server, američki profesor na Univerzitetu Džons Hopkins.

Server je ocijenio da Balkan neko vrijeme neće biti u fokusu Sjedinjenih Američkih Država, ali napominje da će njihov zadatak biti da naprave zaokret u pristupu prema ovom regionu kako bi se anulirale greške iz prethodne tri godine.

– Ulazimo u posljednju fazu pred izbore u SAD. To znači period “hrome patke” do 20. januara za djelove svijeta nižeg prioriteta, kao što je Balkan. Ni Kamala Haris ni Donald Tramp vjerovatno neće reći ništa o regionu prije 5. novembra. Čak će i poslije Dana inauguracije proći neko vrijeme dok se nova administracija fokusira na Balkan – smatra Server.

On konstatuje da su pogledi Kamale Haris na Balkan nepoznati, ali podsjeća da je ona provela karijeru u procesuiranju kriminalaca i braneći jednakost prava.

– To vam vjerovatno govori nešto o njenom odnosu prema korupciji i etnonacionalizmu. Tramp je korumpirani bijeli rasista koji je pokušao da podijeli Kosovo dok je bio u Bijeloj kući. Ako bude izabran, on će bez sumnje ovlastiti Rika Grenela ili njegovog dvojnika da to ponovo pokušaju na Kosovu i u Bosni. Srbija ima uticaj na Trampa. Džared Kušner je tamo tražio mogućnosti za ulaganja – kazao je Server.

Ispravljanje grešaka



Ljudi u Stejt departmentu i u Bijeloj kući trebalo bi, smatra Server, da u ovom periodu “hromih patki“ nastoje da isprave greške iz posljednje tri godine, koje su proizvele uglavnom diplomatski neuspjeh na Balkanu.

– Bajdenova administracija se greškom usredsredila na stvaranje statutarne Zajednice srpskih opština na Kosovu. U Bosni je s pravom nastojala da razvlasti etnonacionalističke političare, ali je uspjela uglavnom sa Bošnjacima. Ti prioriteti osudili su Bajdenovu balkansku politiku na strateški poraz. Takođe su otuđili Kosovare i Bošnjake, najbolje prijatelje Amerike u regionu.

On je ponudio nekoliko ideja za ispravljanje kursa čiji je cilj smanjenje uticaja etničkog nacionalizma, a sve pod pretpostakvom da Haris bude izabrana za novu predsjednicu SAD-a.

To bi, takođe, povećalo funkcionalnost upravljanja na još još uvijek krhkom Kosovu, kao i u Bosni i Hercegovini – naveo je on.

Prema njegovim riječima, trebalo bi napraviti konsultacije sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem o zajedničkom planu za uspostavljanje nesumnjivog suvereniteta i teritorijalnog integriteta njegove zemlje.

– Ovo bi trebalo da uključi prekid Beogradovog zastrašivanja Srba koji se pridružuju kosovskim bezbjednosnim institucijama i šire međunarodno priznanje. Usvojiti kao zvanični stav SAD-ovu uslovnu podršku nevladinoj Zajednici opština sa srpskom većinom. Same opštine treba da formiraju ovu asocijaciju u skladu sa kosovskim Ustavom. Uslovi bi trebalo da podrazumijevaju Beogradovo ispunjavanje obaveza iz sporazuma kojim je Priština pristala na Asocijaciju – stava je Server.

Beograd bi, kako je rekao, morao javno da preuzme odgovornost za prošlogodišnje malverzacije srpske Vlade.

– To uključuje otmicu kosovske policije, nerede protiv KFOR-a i terorističku zavjeru u Banjskoj – naveo je, pored ostalog, Server, dodajući da SAD treba da počnu javno da kritikuju korupciju i rastuću autokratiju u Beogradu.

Smatra i da treba da iz SAD-a poteknu krivične prijave protiv vodećih srpskih i hrvatskih zagovornika etnonacionalne podjele u Bosni (Milorada Dodika i Dragana Čovića).

– Na ovoj listi ima nekih velikih naloga, ali neuspjeh trogodišnjih pogrešnih diplomatskih napora SAD i EU sugeriše da je potreban drastičan zaokret – ocijenio je Server.

„Štap i šargarepa“



Osvrnuo se na vladavinu Aleksandra Vučića u Srbiji, koji je, kako kaže, posvećen konceptu „srpskog sveta“ i upravljanju Srbima u susjednim zemljama.

– Uspio je u Crnoj Gori. Vlada u Podgorici je pod kontrolom Srbije. U Bosni i na Kosovu samo de facto podjela može donijeti uspjeh Srbiji. Beograd će odoljeti svim navedenim potezima, kao i njihovi punomoćnici u susjednim zemljama – istakao je Server.

Beograd je, navodi on, u opasnosti da nepovratno padne pod uticaj Rusije i Kine. SAD, smatra, treba da se suprotstave tom uticaju tehnikom „štapa i šargarepe“.

– Pristup smirivanju samo šargarepom nije uspio. Evo rezultata: Amerikanci će u svemu tome biti daleko efikasniji ako EU i UK budu djelovale u tandemu. Velika Britanija će vjerovatno slijediti snažno vođstvo SAD. EU možda neće odmah slijediti. To daje još jedan zadatak za period „hrome patke“: uključivanje Brisela – zaključio je Server.

(Kliker.info-Antena M)