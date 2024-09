Amerika uskoro odobrava Ukrajini nove dalekometne krstareće rakete za udare duboko u Rusiji! To bi moglo promijeniti sve

SAD bi uskoro mogao pristati dati Ukrajini dalekometne krstareće projektile koji bi mogli gađati ciljeve duboko u Rusiji, ali Kijev će morati čekati nekoliko mjeseci dok SAD ne riješi tehnička pitanja prije nego ih isporuči, rekli su američki dužnosnici, prenosi danas Reuters.

Objava odluke o uključivanju projektila JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles) u paket naoružanja za Ukrajinu očekuje se ove jeseni, rekla su tri izvora Izvori nisu željeli biti imenovani jer nemaju odobrenje razgovarati o toj temi. Slanje projektila JASSM moglo bi značajno promijeniti stratešku perspektivu sukoba jer bi veći dio Rusije bio u dosegu snažnih i precizno navođenih projektila, što izaziva zabrinutost Bidenove administracije, rekli su dužnosnici.

Vojni analitičari su rekli da bi ti projektili, koji su u određenoj mjeri nevidljivi za radar i mogu gađati dalje od većine projektila koje Ukrajina posjeduje, mogli primorati Rusiju da stacionarna područja i skladišta za opskrbu vojske premjesti stotine kilometara u unutrašnjost.

Što bi sve mogli gađati?

To bi joj značajno otežalo ofenzivne operacije, a Ukrajini bi moglo osigurati stratešku prednost. Projektili bi s ukrajinske sjeverne granice s Rusijom mogli gađati sve do Voronježa i Brjanska. Na jugu bi mogli gađati uzletišta i pomorske baze na Krimu. Projektili JASSM do sada su integrirani samo u američke zrakoplove. Ukrajina će u konačnici imati nekoliko desetaka lovaca F-16 koji mogu nositi po dva krstareća projektila.Us Air Force/Afp

Američki dužnosnik rekao je da se radi na tome da projektili budu operativni s borbenim zrakoplovima koji nisu zapadne proizvodnje, a koje Ukrajina posjeduje. Ukrajina ima sovjetske zrakoplove MiG-29, Su-24 i Su-27. Politico je prošli mjesec objavio da je Bidenova administracija “otvorena” prema tome da Ukrajini da projektile JASSM. Stariji modeli tih projektila, koje proizvodi Lockheed Martin, imaju domet od oko 370 kilometara, dugi su 4 metra i u određenoj mjeri nevidljivi za radar, ali ne sasvim. Mogu letjeti blizu tla i može ih se programirati da kružnim rutama zaobilaze protuzračnu obranu.

Postoji i JASSM projektil koji može letjeti više od 800 kilometara. Reuters nije mogao utvrditi koje projektile Washington razmatra, ali slanje projektila kraćeg dometa manje bi opteretilo američke zalihe.

Glava od 500 kilograma

Kada bi Ukrajini dao projektile JASSM, Washington bi bio pod pritiskom da ukine ograničenja Ukrajini za korištenje američkog naoružanja jer bi njihov učinak bio ograničen ako ih se ne bi smjelo koristiti za mete unutar Rusije, rekao je izvor iz Kongresa koji radi na tom pitanju.

SAD se boji da bi to moglo eskalirati sukob.

Svaki projektil JASSM ima veliku bojevu glavu tešku 500 kilograma, ali za razliku od projektila Storm Shadow i SCALP koje je Kijev već dobio od Britanije i Francuske, nisu dizajnirani za probijanje čvrstih bunkera. Najnovije verzije stoje oko milion dolara.

(Kliker.info-Hina)