Američki predsjednik Biden: Ako Trump izgubi, nisam siguran u miran prijenos vlasti

Američki predsjednik Joe Biden rekao je da nije uvjeren u miran prijenos vlasti u Sjedinjenim Državama ako republikanac Donald Trump izgubi na predsjedničkim izborima 5. novembra.

“Ako Trump izgubi, uopće nisam siguran. On misli ono što kaže. Ne shvaćamo ga ozbiljno. On to misli. Sve te stvari o tome da će doći do krvoprolića ako izgubi”, izjavio je Biden u intervjuu za CBS News na pitanje misli li da će nakon glasanja doći do mirnog prijenosa vlasti.

Kamala Harris osvojila demokratsku nominaciju

Tokom predizbornog nastupa u martu u Ohiju, Trump je upozorio na “krvoproliće” ako ne pobijedi na izborima. U to vrijeme Trump je raspravljao o potrebi zaštite američke automobilske industrije od prekomorske konkurencije, a Trump je kasnije rekao da je mislio na automobilsku industriju kada je upotrijebio taj izraz.

Trump je tvrdio da je pobijedio na izborima 2020. protiv Bidena zbog čega je kazneno optužen u Washingtonu i Georgiji za nezakonit pokušaj poništavanja rezultata.

Biden je odustao od kampanje prošlog mjeseca nakon što su ga kolege demokrati pozvali da se povuče nakon lošeg nastupa u debati protiv Trumpa koji je pokrenuo pitanja o godinama i zdravlju demokratskog predsjednika. Bidenova potpredsjednica, Kamala Harris, od tada je osvojila demokratsku nominaciju i takmiči se protiv Trumpa.

(Kliker.info-Hina)