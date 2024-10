Američki novinar žestoko odbrusio State Departmentu: “Finansirate genocid u Gazi! Ljudima je muka od vaših sr*nja!”

Glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller održao je u utorak konferenciju za medije, a susret s novinarima obilježila je i konfrontacija sa jednim od novinara.

Naime, novinar Liam Cosgrove se osvrnuo na potencijalni odgovor Izraela na iranski napad te je govorio o stavovima SAD-a u tom pogledu.

“U julu je Blinken rekao da Iran dijeli jedna do dvije sedmice od razvoja nuklearnog oružja. Dakle, pretpostavljam, da ga do sada imaju. U međuvremenu, Ukrajinci su nekoliko puta gađali duboko unutar Rusije. Znamo da Rusija ima najveći nuklearni arsenal na planeti. To je jedan od rizika naoružavanja vojske koja ima mogućnost napada na nuklearne sile… da situacija brzo eskalira”, rekao je Cosgrove.

Poru čio je kako rizik od nuklearnog sukoba stvaran, a zatim je doveo u pitanje i moral američke administracije.

“Dakle, moje pitanje za Vas. Često čujemo kao odgovor na ove zabrinutosti da su Putin, Khamenei ratni zločinci, teroristi te da su previše zli i nemoralni da bismo s njima pregovarali. U međuvremenu, ova administracija već godinu finansira genocid u Gazi, a vi svaki dan negirate odgovornost za to. Šta vam daje za pravo da drugim zemljama držite lekcije o njihovom moralu?”, poručio je.

