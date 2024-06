Amer Jerlagić o nezapamćenom strujnom kolapsu : Zbog političkih blokada se već deceniju ne ulaže u elektroprenosnu mrežu

“Teško je eksplicitno reći i navesti koliko je tačno uloženo u energetske mreže, s obzirom da se iste sastoje i od elektroprenosnih i distributivnih mreža i sistema. Ono što je sigurno je to da se zbog političkih blokada gotovo jednu deceniju ništa nije ulagale u elektroprenosnu mrežu BiH i da nam nedostaju visokonaponski dalekovodi i transformatorske stanice kako u BiH, tako i interkonektivno prema susjedima”, rekao je Jerlagić.

“Bez obzira što je BiH članica jedinstvenog elektroenergetskog evropskog sistema, današnja situacija je pokazala, da ako nemamo dovoljno vlastitih izvora električne energije da postajemo ranjivi i ovisimo o uvozu električne energije i stabilnosti elektroenergetskih sistema drugih država. Jedino istinsko rješenje je jaka mreža domaće proizvodnje električne energije, počevši od one bazne, termo, protočne (run river na rijeci Bosni, kao što ih ima osam na rijeci Dravi) hidroelektrane, akumulacijske HE pa do alternativne, obnovljive (vjetar i sunce)”, rekao je Jerlagić.

(Kliker.info-Klix)