Ambasador Lagumdžija u Pressingu : “Mogu oni promijeniti ime, ali Srebrenica će ostati Srebrenica”

Gostujući u večerašnjem Pressingu na N1, Zlatko Lagumdžija je kazao da je u planu pravljenje spomenika povodom Dana sjećanja na genocid u Srebrenici koji će se nalaziti ispred zgrade UN-a. Također, otkrio je kako je nakon glasanja o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici dobio nekoliko ličnih priznanja da su neki ambasadori dobili nalog da se “pridruže Rusima”.

“Oni su zaista dugo na tome radili. To je ogromna energija koju su uložile Majke Srebrenice, udruženje žrtava i svjedoka genocida. Na tome se duže radi. Puno toga je urađeno i mi sada ulazimo u fazu kada će ta ideja postajati stvarnost. Planiramo da spomenik bude podignut za 30. obljetnicu ali očekujem da ove godine se ozvaniči i javno od strane generalnog sekretara gdje će biti, kako će izgledati i kako ćemo to privesti kraju. Očekujemo ove godine kamen temeljac, da postavimo plac kako se to kaže“.

Zemlje koje su glasale protiv?

“Pazite, zemlje koje su bile protiv, proći će vremena da i one obilježavaju javno. Ja se nadam da će se jednog dana u Beogradu obilježavati i da će doći vrijeme kada će se to obilježavati. Ne bih ulazio u to kada, moguće za vrijeme Vučića ali i poslije njega. Biti baš tako protiv cijelog svijeta i nastaviti sa jednom ovakvom politikom, bojim se da ga to neće daleko dovesti“, kazao je Lagumdžija.

“Promijeniti ime Srebrenice je anticivilizacijski čin i pokazuje koliko su izgubili kompas. Mogu oni promijeniti ime, ali Srebrenica će ostati Srebrenica”, kazao je o najavama vlasti Republike Srpske o mijenjanju naziva ulica i gradova.

“Ja ne mogu da dođem sebi da su uopšte krenuli u to, ali kako su izgubili kompas ne bi me iznenadilo. Srebrenica će biti Srebrenica dok je svijeta i vijeka. To će biti jedan suludi administrativni čin. Svaki 11. juli će se širom svijeta obilježavati sve više i više. To prvo obilježavanje će pokazati da je broj mnogo veći od 87 i da puno više ljudi podržava Rezoluciju”.

“Pridruži se Rusima”

Lagumdžija je kazao da mu se jedan kolega ambasador izvinio što nije došao na glasanje.

“Jučer sam sreo kolegu koji je došao da mi se izvinjava što nije došao na glasanje. Od 20 njih koji nisu došli na glasanje, jedan mi je rekao da je pola sata pred glasanje dobio nalog da se pridruži Rusima.

Vama je poznato da je datum glasanja prolongiran, ali bilo je u planu neki raniji datum. Čini mi se 2. maj i mi smo tada odlučili da damo još jednu šansu pregovorima i zemljama da se pridruže amandmanima. Mi smo to uradili jer se 5. i 6. održavao samit islamskih zemalja i htjeli smo na tom Samitu razgovarati sa još više tih ljudi. Na Samitu se odlučilo da se pokaže podrška rezoluciji”, kazao je Lagumdžija.

