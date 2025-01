Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH: Južna interkonekcija od vitalnog interesa za nacionalnu sigurnost BiH i SAD

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH ocijnila je da je današnje planirano glasanje u Domu naroda Federalnog parlamenta o Zakonu o južnoj interkonekciji, kojeg je Predstavnički dom usvojio u decembru, važan trenutak za Bosnu i Hercegovinu i za Sjedinjene Države.

-To je prilika za rješavanje gorućeg nacionalnog sigurnosnog problema obiju zemalja – zavisnosti BiH o ruskom gasu. Znamo da Rusija koristi svoje energetske monopole da politički i ekonomski ucjenjuje zemlje, a već smo bili svjedoci zatvaranja dovoda gasa u BiH. Sjedinjene Države ne žele da bilo koji od njihovih prijatelja i partnera u Evropi, uključujući Bosnu i Hercegovinu, bude izložen potencijalnoj ruskoj ucjeni – poručili su iz američke ambasade u Sarajevu u saopćenju objavljenom na platformi X.

Ističu kako su već dugi niz godina snažni zagovornici ove politike te dodaju da delegati Doma naroda FBiH danas imaju priliku glasati za propis koji BiH približava transatlantskoj zajednici država i postavlja temelje za okončanje ruske energetske prijetnje BiH.

-U današnjem geopolitičkom trenutku ovo je hitno, a izbor je jednostavan ili bi barem trebalo da bude: jeste li zagovornik evroatlantskih integracija ili ste na strani Rusije? – stav je američke ambasade.

Sjedinjene Američke Države i BiH, kako naglašavaju, blisko su sarađivale od 2017. godine na okvirnom zakonodavstvu koje je potrebno da bi se projekt Južne interkonekcije mogao nastaviti.

-Sarađivali smo sa prethodnom Vladom Federacije i sadašnjom Vladom Federacije na ovom zakonu kako bismo osigurali da on zadovoljava međunarodne standarde, da je inkluzivan i zadovoljava interese svih građana Federacije, te pruža široke mogućnosti za dugoročni privredni rast i razvoj koji proizlaze iz osiguravanja pristupa sigurnom i pouzdanom izvoru energije za poslovne subjekte. Odluke o reformisanju kompanije koje je BH-Gas donio i koje su objavljene 13. januara takođe su dio ovog procesa, a direktan su odgovor na prijedloge nekoliko stranaka u Predstavničkom domu Federacije BiH – smatraju iz američke ambasade.

Kako navode, izmjene i dopune Statuta BH-Gasa, uključujući ažuriranje upravljačkih struktura BH-Gasa uvažavaju ustavnu strukturu Federacije, na primjer, dopuštajući otvaranje podružnica i stvaranje timova za implementaciju projekata u Federaciji izvan Sarajeva prema geografskom obuhvatu projekta Južne interkonekcije. Takođe podržavaju efikasnu realizaciju projekta gasovoda Južne interkonekcije i drugih infrastrukturnih ulaganja. Reforme BH-Gasa uspostavljaju temelje za širenje BH-Gasa bez nepotrebnih dodatnih troškova i neefikasnosti povezanih sa stvaranjem dodatnih preduzeća.

Iz Ambasade podvlače da reforme usklađuju organizacionu strukturu BH-Gasa sa sličnim subjektima koji opslužuju stanovništvo u cijeloj Federaciji, poput Željeznica FBiH i Autocesta FBiH. A reforme i reorganizacija, kako ističu, stavljaju BH-Gas u poziciju da efikasno upravlja Projektom Južne interkonekcije uz optimizaciju resursa.

– Nažalost, na sceni je još jedan pokušaj onih koji zarad vlastitih usko političkih i ekonomskih interesa žele u posljednjem trenutku minirati Zakon o južnoj interkonekciji nauštrb energetske sigurnosti BiH. Tvrde da je projekat Južne interkonekcije moguće realizovati kroz udruživanje s Elektroprivredom Herceg Bosne, a ne kroz BH-Gas. Ovo je već viđena stvar, upakovana drugačije, osmišljena s ciljem odvraćanja pažnje delegata Doma naroda FBiH od današnjeg ključnog i hitnog glasanja – ocjena je američke ambasade.

Navodi kako postoji nekoliko zakonskih i regulatornih problema s prijedlogom koji uključuje Elektroprivredu Herceg Bosne. Prvo, pravila EU (Direktiva 2009/73/EZ) kažu da preduzeća koja su mrežni operateri za električnu energiju ili prirodni gas, poput EP HZ HB, ne mogu istovremeno imati kontrolni udio u opskrbi ili proizvodnji električne energije ili prirodnog gasa. Osim toga, u skladu je sa najboljim praksama EU da u jednoj zemlji jedan operater prenosnog sistema upravlja gasovodom, posebno u zemlji veličine BiH.

Iz američke ambasade napominju da većina operatera prenosnog sistema u Evropi upravlja puno većim mrežama kako bi smanjili dupliciranje i neučinkovitost.

Postoje i tehnički problemi, kako dodaju, u prijedlogu koji uključuje EP HZ HB. EP HZ HB nema prethodno niti čak relevantno iskustvo u sektoru prirodnog gasa. Naprotiv, potpuno je fokusirana na obnovljivu energiju. Konačno, uključivanje više preduzeća iz različitih regulatornih okruženja u projekat Južne interkonekcije proizvelo bi, smatra Ambasada, nepotrebnu složenost u upravljanju i administraciji projekta.

– Naravno, smisao neprovedivog prijedloga koji se odnosi na EP HZ HB nije omogućiti realizaciju projekta Južne interkonekcije. To je čista opstrukcija onoga što Dom naroda FBiH treba uraditi danas kako bi postavio temelje za okončanje potencijalne ruske političke i ekonomske ucjene BiH. Osmišljenja je i s ciljem ostvarivanja političke i ekonomske koristi jednog čovjeka na račun stanovnika Federacije – Hrvata, Bošnjaka, Srba i Ostalih – kao i nastavka podjele Federacije. Skriveni motivi su očigledni, a riječ je o političkoj slijepoj ulici. Niko ko je istinski opredijeljen za evroatlantsku budućnost BiH, za energetsku sigurnost BiH ili za ekonomski razvoj Federacije BiH, to ne bi prihvatio, a kamoli glasao za to – stav je Amabasade SAD-a u BiH.

Poručuju da ovaj zakon o kojem se danas izjašnjava Dom naroda FBiH jeste isti onaj zakon koji je imao široku političku podršku svih političkih stranaka do kraja 2021., jer su prepoznale da je to dobro za građane i dobro za BiH. Danas bi trebalo da, smatraju, uživa istu vrstu podrške.

Kako se podsjeća u sapćenju, Sjedinjene Države pozdravile su usvajanje Zakona o Južnoj interkonekciji u Predstavničkom domu FBiH 12. decembra 2024. godine. Pozdravile su i predanost Vlade Federacije ovom projektu, uključujući odobravanje reformi u BH-Gasu koje će poboljšati poslovanje kompanije, osigurati zastupljenost i uključivanje svih aktera u Federaciji, te poboljšati sopstvenu sposobnost za provedbu projekta Južne interkonekcije.

To su bili važni koraci prema uspostavljanju pravnog i operativnog okruženja potrebnog za uspjeh projekta. Sljedeći korak je da Dom naroda FBiH danas usvoji Zakon o Južnoj interkonekciji. Sada je vrijeme da politički lideri BiH iskoriste ovu, najbolju priliku za jačanje energetske sigurnosti zemlje, eliminisanje zavisnosti od ruskog gasa diverzifikacijom i podsticanje privrednog rasta – poručuju iz američke ambasade.

