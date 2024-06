Aljoša Čampara o svojoj inicijativi za osnivanje “kvartovske policije”: Mi to nemamo na terenu

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara prokomentirao je danas inicijativu za osnivanje tzv. “kvartovske policije” u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koju je jučer uputio MUP-u KS, kazavši da bi se ona mogla pokazati efikasnom, naročito nakon nesretnih događaja koji su u proteklom periodu potresli javnost u KS i izazvali osjećaj nesigurnosti kod građana.

Kako je navedeno u obrazoženju, Inicijativom se traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da izvrši izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odnosno da bude osnovana Jedinica preventivne policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – tzv. “kvartovska policija” te da, ukoliko je potrebno, izvrši usklađivanje drugih akata s naprijed navedenim.

“To je bio jedan od prijedloga. Ja sam predložio inicijativu. Mislim da ima smisla, posebno nakon svih ovih dešavanja i da bi se mogla pokazati efikasnom. To što nešto možda ima trenutno u okviru Pravilnika u unutrašnjoj organizaciji sistematizacije, a nedovoljno je ili se nedovoljno koristi, dakle to bi bilo dobro upravo iz tog razloga da se proširi ili da se na neki način to uvede kao praksa i da imamo što više takvih kvartovskih policajaca. Još bolja je stvar da to postoji već u samom Pravilniku u smislu organizacije ili organizacijske jedinice, ali je evidentno da mi nemamo to na terenu u takvom obliku”, kazao je Čampara komentirajući prijedlog inicijative.

Kada je u pitanju dnevni red sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, Čampara je istaknuo da će podržati Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osuguranju kazavši da smatra kako će taj zakon proći danas na sjednici. Na prijedlog predstavnika Zakonodavno-pravne komisije, Harisa Zahiragića da se ovaj zakon razmatra u redovnoj proceduri jer “nije hitan”, Čampara odgovara:

“Pa ne znam šta znači nije hitan, evo godinu dana su mogle trajati konsultacije i sve ono što dolazi od Ustavnog suda, da se na neki način što prije završi. Sama logika to nalaže.”

Komentirao je i visinu plaća i penzija usljed dramatičnog rasta cijena u Bosni i Hercegovini.

“Sigurno da nije to dobro, da nije dobra stvar koja se dešava. Sama inflacija i sve ostalo… Ja se nadam da će Vlada iznaći rješenja, pa i neke jednokratne novčane pomoći za penzionere, ali smatram i kroz neke izmjene zakona da će se moći doći do boljih uslova i povećanja penzija za naše penzionere. Mi čekamo određene zakone i mislim da će i ovi fiskalni zakoni dosta promijeniti, tako da očekujemo u narednom periodu da Vlada produži Parlametnu FBiH usvajanje tih zakona”, poručio je Čampara.

(Kliker.info-N1)