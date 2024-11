Aleksandra Pandurević : “Dodik je svakog dana sve veći i veći teret i Republici Srpskoj i Srbiji”

Nakon što je predsjednik RS-a Milorad Dodik uzburkao javnost izjavom kako će osigurati da mladići iz RS služe vojsku u Srbiji, članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević je kratko, ali vrlo precizno reagirala kazavši da je Nikola Špirić potpisao Zakon o odbrani BiH, kojim se zabranjuje služenje vojnog roka u Srbiji, čak i onim koji imaju dvojno državljanstvo.

Aleksandra Pandurević u razgovoru za “Slobodnu Bosnu” kaže da vjeruje da se iza ove Dodikove priče stoji neko od njegovih savjetnika sve u cilju skretanja pažnje sa najavljenih poskupljenja, ali i situacije u “Šumama RS”.

Nema pravo tuđu djecu slati u zatvor da bi on bildao lažne patriotske mišiće

“Vrlo brzo je povukao ručnu i aterirao. Vjerujem da je to umotvorina nekog od njegovih savjetnika kojima se učinilo zgodno da ispale neku temu kojom bi skrenuli pažnju sa najavljenog drastičnog poskupljenja struje i svih onih posljedica koje to poskupljenje vozi za sobom – od poskupljenja osnovnih životnih namirnica, preko inflacije i sve praznijih džepova do opterećenja privrede. Nisu baš radi da se priča i o ‘’Šumama RS’’ gdje nakon toliko godina progledaše i ugledaše organizovani kriminal. Znate, to su one ‘’Šume’’ koje su softver Prointera platile 17 miliona KM, dok je isti softver u Srbiji koštao 2,8 miliona evra. S tom razlikom da je onaj u Srbiji radio bez problema, a ovaj naš je imao grešku u program. Uvjerena sam da je izjavu o vojnom roku Dodik ‘’ispalio’’ na svoju ruku, iz svojih dnevno-političkih razloga i ne vodeći računa o tome kakav teret tovari na leđa Srbiji i u šta je uvlači. Svakog dana, on je sve veći i veći teret i Republici Srpskoj i Srbiji”, kaže Pandurević, te dodaje:

“Vrhunac Dodikovog licemjerja je da mladim ljudima obećava neke privilegije za zapošljavanje ako odsluže vojni rok u Srbiji, i to dok su biroi i danas puni nezaposlenih demobolisanih boraca i njihove djece. Krajnje je neodgovorno pustiti takvu buvu u uši mladih ljudi koji zbog toga sutra mogu krivično odgovarati i to po zakonu koji su usvojili poslanici SNSD-a. Nema pravo tuđu djecu slati u zatvor da bi on bildao lažne patriotske mišiće.”

Nakon ove skandalozne izjave, Dodik je imao neku vrstu podrške iz Srbije, tačnije od Aleksandra Vulina, ali i od Gorana Selaka iz SPS-a. Selak je tako, između ostaloga, rekao da “Republika Srbija ima puno pravo da pozove svoje državljane, uključujući i državljane Republike Srpske koji posjeduju državljanstvo Srbije, na službu u oružanim snagama.”

Selak veći Dodik od Dodika

Naša sagovornica kaže da je Selak potrčao da bude veći “Dodik od Dodika”, te da ju je iznenadilo njegovo neznanje.

“U Selakovoj izjavi mene je jedino zadivila količina neznanja i površnosti. Niti zna šta piše u Sporazumu o specijalnim paralelnim vezana niti je pročitao odluku Vlade Srbije o obaveznom vojnom roku. On je samo načuo da ti dokumenti postoje i potrčao da bude ‘’veći Dodik od Dodika’’. Problem je kada cijenu tuđeg neznanja plaćaju oni koji nisu ni krivi ni dužni, nego blanko povjeruju opskurnim likovima koji se nađu u javnom prostoru.”

Što se tiče potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandra Vulina, naša sagovornica kaže da je on slobodni strijelac i njegovi stavovi često nisu na liniji stavova vlasti u Srbiji.

“Odluka Vlade Srbije, u dijelu koji se odnos na dijasporu i lica s dvojnim državljanstvima, u potpunosti uvažava zakone svih tih država – i BiH, Švedske, Austrije, Njemačke itd. Ko hoće da čita, to može vidjeti”, dodaje Pandurević.

Dodikov samoponižavajući performans

Nakon što je Donald Trump postao ponovo predsjednik SAD-a, Milorad Dodik je relativno brzo uputio čestitku u kojoj je poručio da je to jedna od najvažnijih izbornih pobjeda u novijoj istoriji SAD-a ali i svijeta! Ubrzo je uslijedilo slavlje na njegov način. Organiziran je koktel, Palata RS-a u Banjoj Luci je bila osvijetljena bojama američke zastave, a on sam je nosio kačket “Make America Great Again”, koju su nosile Trumpove pristalice na skupovima tokom predizborne kampanje.

Pandurević je cijela ova Dodikova predstava podsjetila na bivšu ministricu vanjskih poslova BiH i njenu čestitku američkom predsjedniku Bidenu.

“Podsjetilo me na euforiju Bisere Turković kada je pobijedio predsjednik Biden i kada je na svom tviteru objavila fotografiju sa njim uz tvit: ’’Dragi Joe, sačuvali smo vjeru, pred nama je nova zora’’. I šta se desilo? Njena partija se našla na udaru OFAC-a, suspendovan je Ustav FBiH da bi oni bili eliminisani iz vlasti”, kaže Pandurević.

Ona je stave da Amerika i jeste velika i snažna zato što tamo funkcioniše sistem i što nijedan pojedinac, pa ni predsjednik, nije iznad sistema.

“U tom je razlika između Amerike i Balkana. Kod nas predsjednici sve završavaju telefonom i osnovna matrica ponašanja je – naredio je šef, a tamo predsjednika za takav poziv čeka saslušanje pred Kongresom i mogućnost opoziva.

Na Balkanu je uvijek najstabilnije i najmirnije kada smo ispod radara velikih sila

“Mislim da Dodikovi samoponižavajući performans služi da pošalje poruku svojim pristalicama da će biti bolje, da ih ohrabri. Nažalost, ne vjerujem da je pred nama lak period i da će sad poteći med i mlijeko. Ako pogledate prošli mandate predsjednika Trumpa, vidjećete da se američka politika tada promijenila u cijelom svijetu sem prema Zapadnom Balkanu. Mislim da će se on baviti okončanjem sukoba u Ukrajini i ekonomskim odnosima sa Kinom (takse i carine). Era bavljenja Zapadnim Balkanom je završena i nama će se kao i do sada baviti nižerangirane diplomate. I to je dobro. Na Balkanu je uvijek najstabilnije i najmirnije kada smo ispod radara velikih sila”, pojašnjava članica SDS-a.

Na kraju razgovora dotakli smo se stanja u SDS-u nakon održanih Lokalnih izbora. Ukupan broj glasova koji je SDS osvojila u odnosu na ukupan broj glasova na listu iz 2020. godine ostao je jednak, kazao je ranije za “SB” predsjednik ove stranke Milan Miličević.

Mediji iz RS-a bave se pitanjem ostaje li Milan Miličević na čelu SDS-a i ko bi mu mogao biti zamjena nakon održanih lokalnih izbora? Miličević je u izjavi za mediji kazao, između ostaloga, da ne bi uopšte spekulisao o tome da li će mu Glavni odbor SDS-a dati podršku.

Aleksandra Pandurević sarkastično kaže da što se tiče SDS-a u ovoj stranci krenu suze kada vide SNSD kako se ‘’brine’’ za SDS, posebno Dodikova ATV.

Nijedan naš glas nije otišao SNSD-u

“SNSD je još u kampanji krenuo u demontiranje svih političkih partija. Prvi na udaru su se našli njihovi koalicioni partneri kojima su otimali birače, a sada i poslanike. Svjedočimo da je DEMOS ostao bez kluba, a čujem da je u toku pritisak i na poslanike US i NPS-a.

Što se tiče SDS, prosto suze da nam krenu kada vidimo SNSD kako se ‘’brine’’ za SDS, posebno Dodikova ATV. Na proziran način pokušavaju unijeti zlu krv u SDS i natjerati nas da se bavimo sobom. Hvala Bogu, niti smo glupi niti nas mogu kupiti i ucijeniti. Mi smo zadržali glasove sa prošlih lokalnih izbora i analiza pokazuje da nijedan naš glas nije otišao SNSD-u. Istina, nisu ni njihovi glasovi odlazili opoziciji”, kaže Pandurević, dodajući i sljedeće:

“SNSD je rastao na račun glasova svojih koalicionih partnera. S te strane, imamo dobru bazu, posebno ako se ima u vidu da su naši kandidati za načelnike osvojili 105.000 glasova više od opozicionih partija, dok su kandidati SNSD osvojili 86.000 manje od partija vlasti. Dodik je svjestan, da uz malo dodatnog truda opozicije ima realne šanse da izgubi u trci za inokosne funkcije. Krenuo je na koalicione partnere jer im više ne vjeruje, i pokušava udariti na SDS jer mi jesmo kišobran i stub opozicije. No, čitamo ga i trud mu je uzaludan.”

S druge strane, ona se slaže da je SDS neke načelničke pozicije izgubio, te da je pred ovom političkom strankom period organizacionog i kadrovskog jačanja.

“Tačno je da smo neke načelničke pozicije izgubili, da tim nismo zadovoljni, i to nam je za nauk da dobro izanaliziramo kako se greške ne bi ponovile. U dosta opština gdje nismo imali vlast naši kandidati su poraženi sa 10 – 200 glasova razlike. Veliki problem im je bio što su u većini tih opština i gradova bili sami protiv svih. PDP van Banjaluke ima manje glasova nego u Banjaluci i prešao je cenzus u svega 27 opština, dok su NF i Vukan ispod cenzusa u 47, odnosno 59 opština.

Pred nama je period organizacionog i kadrovskog jačanja, a ne ono što bi SNSD želio”, pojašnjava naša sagovornica.

“Uopšte nismo obeshrabreniti niti smo pretjerano optimistični kada kažemo da smo uvjereni da kandidati poput Ljubiše Petrovića, gradonačelnika Bijeljine, Marinka Božovića, načelnika Istočne Ilidže, ali i naši drugi načelnici poput Đorđa Miličevića, Jovice Radulovića, Vukote Govedarice, mogu odnijeti pobjedu za inokosne funkcije na narednim izborima. Naklonjeni su im i biologija i matematika. Svi oni su bili sami protiv svih, kao i predsjednik naše stranke, i odnijeli su ubjedljive podbjede i lične i stranačke.

U Bijeljini je SDS rastao 104 odsto, u Šamcu 98 odsto, u Tesliću smo postigli najbolji rezultat od osnivanja SDS, a u Istočnoj Ilidži smo potukli listu ministra Košarca i u ulici u kojoj on živi, sve to pokazuje da dobri kadrovi i dobra organizacija donose i pobjednički rezultat”, zaključila je Pandurević.

S.Gojak (Slobodna Bosna)