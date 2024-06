Akademik Slavo Kukić poručio Dodiku : „Nekad si bio američki džoker, a sad ideš u zatvor!“ (Video)

Kukić: „Zukan Helez je reagirao kao što bi svaki ministar odbrane! Dodik reagira sukladno svojim verbalnim stavovima koje izriče na dnevnoj bazi. RS je administrativni dio BiH! Obraća se ‘njemačkom turisti’ – to je Dodikov stil. On je politički klovn i sve je više predmet podsmijeha!“

Salihović: „Dodik može svima nanijeti štetu…“

Kukić: „On svakodnevno nanosi štetu! Da nije takve politike Milorada Dodika, BiH bi danas bila nekoliko koraka naprijed prema EU integracijama! Zakočio je sve što je mogao! Prešao je ‘crvenu liniju’ i nema povratka! Prešao je tu liniju zbog spašavanja vlastite kože! Njegova je priča paravan! Dodik je stjeran među četiri zida! Bio je američki džoker i 2006.! Misli da će u Moskvi pronaći spas i napustiti teritoriju BiH!“

Salihović: „Mislite da može otići u zatvor?“

Kukić: „Apsolutno! Ako Državni sud podnese optužbu za kriminal, krađu koja je evidentna i registrirana, ne može se izbjeći kazna niti se o tome može polemizirati! Suđenje Dodiku nije napad ni na RS ni na srpski narod nego na one koji ne poštuju ustavni poredak BiH!“

Salihović: „Šta je Svesrpski sabor – je li i to vrsta paravana?“

Kukić: „Često sam čitao da je Svesrpski sabor, beogradsko sijelo, nova prijetnja kao devedesetih godina, zapravo osamdesetih, kada je Milošević krstario… Takva usporedba je pretjerivanje. Ovdje nema razloga za strahove! Prilike su potpuno drugačije! Danas je tu NATO; američki interesi izraženi su na drugačiji način! Amerikanci neće prezati da posegnu za istim sredstvima devedesetih kao u slučaju Kosova! Srbija nema JNA! Čini mi se da se u javnom prostoru šire informacije koje zastrašuju! Nema potrebe za tim! Tresla se gora, rodio se miš!”

Salihović: „Otkud ideja da se svaljuje kolektivna krivica na jedan narod – Srbe? To nigdje ne piše.“

Kukić: „Niko nije genocid, ali politike su genocidne! Rezolucijom se čak ni ne okrivljuje politika nego pojedinci! Presude dvojici srbijanskih oficira upućuju na to da Srbija nije bila izvan toga! To je zaobiđeno u Rezoluciji!”

Salihović: “Kako gledate na koaliciju?”

Kukić: “Nisam fan Dragana Čovića! On je preko HNS-a Dodika bacio u dodatne muke! HNS vrlo otvoren nakon beogradskog sijela! Zašto je to učinio?! Ostaje za vidjeti! Nije to ništa specijalno što se Dodika tiče! On postavlja zahtjeve koji su za njega karakteristični! On je primjer političkog kockara! Zna Dodik da je to nemoguća misija – da smijeni Konakovića i druge!”

Salihović: “Šta rade stranci? Hoće li stranci pročistiti situaciju?”

Kukić: “Ne treba očekivati od međunarodne moći da završi posao za BiH, a da institucije BiH nijemo posmatraju! SAD su se odlučile vratiti u BiH! Ostane li Biden, BiH može očekivati zamah! Dođe li Trump, mogu se očekivati drugi scenariji!”

(Kliker.info-Face TV)