Adnan Šteta: Neću biti premijer, moram ispuniti obećanja data građanima!

Grijanje u Vogošći, subvencije mladih, Kongres SDP-a, saobraćajna infrastruktura u Kantonu Sarajevo, nabavka novih autobusa, izgradnja tramvajske pruge do Dobrinje i trolejbuska linija za Vogošću, teme su jutrošnjih Političkih minuta.

-Nije vas dugo bilo u programu Federalne televizije. Imamo mnogo povoda za gostovanje. Možda da krenemo upravo od ove funkcije koju ste pored svoje zvanične primarne funkcije prihvatili, vršioca dužnosti ovog kompleksnog, opširnog ministarstva. Zašto ste prihvatili tu funkciju?-

“Pa u suštini na poziciju ministra saobraćaja koja sam već par godina, ukazala se potreba jer Vlada je morala imenovati vršioca dužnosti za poziciju ministra komunale i prostornog. Uzimajući u obzir da kolege iz političke partije koja je da kažemo vodila brigu o tom resoru su izrazili želju da ne budu oni više tu i nisu htjeli preuzeti da kažem ni taj V.d mandat.”

– Zašto?-

“To ne znam. To njih treba pitati. Nije bilo kandidata i morao je neko prihvatiti, a uzimajući u obzir da smo imali jako tešku situaciju na više polja, to jeste na više frontova od grijanja u Vogošći do određenih izazova koje imaju “ViK” i “RAD” ja sam ga prihvatio i evo dok se ne nađe pravi ministar da kažem koji će biti u punom mandatu u svojoj poziciji ministra saobraćaja obavljati ću i ovu poziciju u onome kapacitetu da ministarstvo funkcionira.”

-Ministarstvo funkcionira. Spomenuli ste konkretno građane Vogošće, za jedan dan ste riješili njihov problem. Međutim problem grijanje u Vogošći kada će biti dugoročno riješen?-

“Pa vidite, sve su to stvari koje će sutra neki novi ministar koji dođe morati strateški raditi kao što smo mi dvije devetnaeste pa dvije dvadeset prve godine napravili strategiju razvoja saobraćaja u Kantonu Sarajevo do 2026. pa do 2030. godine. Tako se i komunalnoj privredi mora uraditi. Uzimajući u obzir da u komunalnoj privredi imamo jako puno izazova u skoro svim preduzećima. Jako je vidljiva i da kažemo građanima je najbitnija u svojoj funkcionalnosti od grijanja da kažemo rada “Parka”, “ViK-a” i svih drugih. Ono što je sada meni bitno u ovome periodu dok sam ja tu da nemamo nekih velikih izazova, da ovo što smo imali u prethodnom periodu se ne ponovi više nikada. Da ne dođemo u situaciju da jedan sat nema negde grijanja. Mislim realno to je sramota da se desilo. Ovom prilikom izvinjavam se svim građanima Vogošće što se to desilo iako nisam bio akter u tom resoru. Poduzeli smo neke aktivnosti preko robnih rezervi i riješili da kažemo ovu grijnu sezonu, ali za naredni period neko ko bude ministar komunalne privrede morati će napraviti strategiju i grijanja. Da li će to raditi sa BAGS-om, ViK-om, Toplanama, meni je sad nezahvalno govoriti uzimajući u obzir evo i ovo da kažem da neću ostati i neću biti kandidat za ministra Komunalne privrede. Znači trenutno sam samo u situaciji i u poziciju da procesi ne stoje i da nemamo nekih izazova.”

-Zadržati ću se još na ovom resoru iz razloga što ste u petak ako se ne varam, krajem protekle sedmice imali sastanak sa predstavnicima mladih, odnosno razgovarali ste o tom spornom pitanju koji je dovelo do masovnih protesta mladih koji čekaju subvencije za rješavanje stambenog pitanja. Hoće li biti riješeno to pitanje? Znamo da je aktuelni premijer kantona rekao da novca u budžetu nema.-

“Meni je najlakše bilo proći preko toga da kažem izazova i reći evo čekamo nekoga sutra ko će doći. Radi se o poticajima iz 2023. godine znači ne 2024. godine. Mogao bih ja komentirati sada je li taj program dobro napravljen, ali vraćati se sada dvije godine unazad mislim da je nezahvalno. Ono što sam imao obaveza sa ljudske strane prije svega pa onda i profesionalne da ono što sam vidio, porazgovaram i sa kolegama u ministarstvu, ali isto tako i sa ljudima koji su iskazali potrebu da nisu zadovoljni sa onim što su dobili. U toj grupi ljudi mi imamo i stotinjak ljudi koji nisu nikako dobili da kažemo, a bili su na usvojenim kriterijima. Obavili smo jedan razgovor protekle sedmice, imati ćemo još jedan sastanak ove sedmice. Prošle sedmice mi je bilo bitno da prikupim sve informacije. Ono što sam ja obećao da ćemo vidjeti da li postoji neka mogućnost da neke stvari se vezano za budžet iz ‘24 koji je još uvijek važeći, nađu ali svakako da vidimo jer smo imali inicijativu zastupnika Aljoše Čampare i zastupnice Admele Hodžić da se ta sredstva obezbijede u budžetu za 2025. godinu. Iako će nam budžet biti izazovan jako zbog pondera koji je ukinut Sarajevu prije tri godine. Mislim da mi kao Vlada imamo obavezu da iz ovoga procesa izađemo onako korektno kako je neko obećao tim ljudima. Tako da evo, u ovoj sedmici ću imati više informacija. Ono što je sigurno da ću ja dati sve sa tvoje strane, a svakako i uz podršku Vlade da pokušamo napraviti situaciju da ljudi budu zadovoljniji nego što su danas.”

(Kliker.info-FTV)