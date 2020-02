Južnokorejski film doslovno izdominirao ovogodišnju dodjelu : Parazit је prvi film koji nije na engleskom jeziku a osvojio je Oscara

Iako se svi obožavaju pretvarati kao da su Oscari postali nebitna dodjela koja nije mjerilo za ono što je bitno i uistinu kvalitetno, činjenica jest da niti jedna druga dodjela filmskih nagrada nije ni približno bitna niti bolja u izboru onoga što se isplati pogledati.

Naravno, propusti postoje i uvijek će postojati pa se među nominiranima ni ove godine nisu našli neki filmovi koji su trebali dobiti priliku natjecati se, a ni glumci i glumice čija su ostvarenja trebala dobiti priznanje. Primjerice, fenomenalna krimi drama Uncut Gems bez ikakve je sumnje jedan od najboljih filmova 2019., a Akademija je mogla dati prostora i glumačkim izvedbama Tarona Egertona u Rocketmanu, Jennifer Lopez u Hustlers ili Eddieja Murphyja u Dolemite Is My Name. Međutim, to su sve osobne preferencije svakog od nas i eto, Akademija ih nije prepoznala i to ni na koji način neće umanjiti našu ljubav prema filmovima i glumačkim izvedbama koje volimo.

U isto vrijeme, nimalo na umanjuje važnost izbora Akademije jer ovogodišnja selekcija filmova spada među najbolje u posljednjih dvadesetak godina. Teško je pronaći jedan film koji tu nagradu objektivno ne zaslužuje. Čak i ako govorimo o manje favoriziranim filmovima kao što su Ford v. Ferrari ili tko zna koje po redu uprizorenje predloška Little Women, jasno vam je zašto su pronašli mjesto među nominiranima.

Dodjela ni ove godine nije imala domaćina jer to je, za početak, nešto što producenti očito smatraju suvišnim, a izgleda i da je sve teže pronaći nekog tko u svojoj karijeri nije napisao ili izgovorio nešto što nije uvrijedilo niti jednu skupinu koju nije dobro uvrijediti. No, to se itekako osjeti jer dodjeli je nedostajao neki imidž i dinamičnost, a suhoparno redanje najavljivača samo je nepotrebno naglasilo koliko je ova dodjela netelevizična kada nižete dobitnike tehničkih Oskara koji, budimo realni, ne zanima nikog osim same dobitnike. Isto tako, dosadni najavljivači s “porukom” također su neizdrživi gnjavež jer malo je što iritantnije od holivudskih boraca za prava potlačenih i njihovog patetiziranja za mikrofonom. Štoviše, ovo je vjerojatno prva dodjela gdje su gledatelji prijenosa na HRT-u samo čekali da se komentatori Nenad Korkut, Boško Picula i Alemka Lisinski uključe i ubiju dosadu dodjele.

Odmah na početku dodijeljena je jedna od bitnih nagrada, a radi se o najboljem sporednom glumcu koja je očekivano pripala Bradu Pittu koji možda nije napravio ništa glumački spektakularno u odličnom Tarantinovom filmu, ali konkurencija u ovoj kategoriji izuzetno je bezvezna i radi se o jednom od onih kipića koje malo tko može osporiti jer je prva glumačka nagrada koja je pripala legitimnoj holivudskoj legendi za sve izvrsne i nezaboravne uloge koje je nagomilao tijekom karijere.

U kategoriji najboljeg izvornog scenarija nije bilo iznenađenja jer Parasite je već dulje vrijeme jedan od favorita u kategoriji i zaista ne bi trebalo biti niti jedne jedine primjedbe na ovu nagradu, a isto vrijedi i za najbolji adaptirani scenarij koji je završio u rukama Taikija Waititija i njegov izvrsni JoJo Rabbit.

Situacija s Laurom Dern i njezinim Oscarom za najbolju sporednu glumicu lako se može usporediti s onim Brada Pitta s jednom velikom razlikom, ovo neće biti jedna od onih uloga po kojoj ćemo ju pamtiti i njezina je konkurencija bila daleko žešća nego u Pittovom slučaju. To ne mijenja činjenicu da je ovo Oscar za sve one uloge za koje zlatnog kipića nije dobila.

Nagrada za najboljeg snimatelja potpuno je očekivano i opravdano pripala legendarnom Rogeru Deakinsu za nevjerojatan doprinos ratnom spektaklu Sama Mendesa 1917 koji je upravo u tom vizualnom aspektu i oduševio čak i one koji smatraju da se ne radi o filmu koji zaslužuje nagradu u kategoriji najboljeg filma.

U ovom je trenutku već svima postalo jasno da će ova dodjela, unatoč izvrsnoj selekciji filmova, ostati zapamćena kao jedna od dosadnijih. Vrlo neinteresantni najavljivači, potpuno izostanak bilo kakvih skandala, a situaciju nisu uspjeli spasiti ni glazbeni nastupi kao onaj Eminema koji je izveo svoju pobjedničku pjesmu “Lose Yourself” iz 2003. Iako se društvenim mrežama počela širiti priča da je ovo ničim opravdan potez i da publika nije uživala u nastupu, to ne može biti dalje od istine. Ovo je bio jedan od zanimljivijih trenutaka, Eminem je napokon nastupio na Oscarima budući da to nije učinio iako je osvojio Oscara, a publika je itekako uživala u izvedbi.

Samo se čekao završni dio večeri.

Što se međunarodne nagrade tiče, nitko nije bio pretjerano iznenađen pobjedom Parazita. Film Bong Joon-hoa ne samo da je bio jedan od favorita u ovoj kategoriji već i u kategoriji najboljeg filma, a generalno gledajući, radi se o filmu koji se našao na svakoj iole bitnoj listi najboljih filmova 2019. U istoj je kategoriji bio još jedan oskarovski debitant, a radi se o makedonskom takmacu Honeyland koji se našao i u kategoriji najboljeg dokumentarnog filma što je izuzetno velik uspjeh.

Talentirani Bong Joon-ho osvojio je i izuzetno bitan Oscar za režiju, a radi se o prvom velikom iznenađenju jer mnogi su očekivali da će nagrada pripasti Mendesu, Tarantinu ili Scorseseu. Južnokorejski redatelj na zaista je lijep način odao počast i ljudima s kojima je dijelio kategoriju, a jednim dijelom i ispisao povijest jer prvi je strani redatelj koji je osvojio ovu prestižnu nagradu za strani film. Definitivno pobjednik večeri i malo će tko reći da nije zasluženo.

Kategorija najbolje muške uloge od samog je početka bila jedna od najpredvidljivijih jer svi su znali da će nagrada pripasti Joaquinu Phoenixu i to se dogodilo. Unatoč prilično jakoj konkurenciji, nitko nije bio pretjerano iznenađen jer Phoenix je uistinu odradio fenomenalan posao bez obzira na to što bilo tko mislio o samom filmu ili poruci koju šalje. Ovo je izvedba dostojna ove nagrade, a u isto vrijeme jedna od onih koje će mu obilježiti već ionako impresivnu karijeru.

Što se najbolje glumice tiče, ovdje je favorizirana Renee Zellweger i opet bez iznenađenja. Je li Oscar zaslužen, teško je odrediti jer budimo realni, ove godine nismo dobili pretjerano jaku konkurenciju. Sve su ovo dobre izvedbe, ali niti jednu ne bismo mogli nazvati nezaboravnom. Ukratko, ovaj kipić ne bi prošao puno bolje da je završio u rukama bilo koje druge nominirane glumice. Trenutno aktualno je ono što uloga Judy Garland jest i u tom pogledu možemo reći da je ovo očekivano i opravdano.

Najteža kategorija je ujedno i ona najbitnija. Najbolji film ove je godine uistinu teško izabrati jer radi se o fenomenalnom izboru Akademije. Neki od filmova možda ne spadaju u najbolje koje su redatelji imali (posebno u slučaju Scorsesea), ali radi se o pravom oskarovskom materijalu i svi odreda zaslužuju sve nagrade koje su pokupili ili će tek pokupiti. Iako je sve ukazivalo na to da će Mendes osvojiti Oscara za 1917, nagrada je na kraju pripala Parazitu i odluka je u potpunosti opravdana. Južnokorejski film doslovno je izdominirao ovogodišnju dodjelu i zacementirao neupitan talent redatelja Bong Joon-hoa koji nastavlja oduševljavati svakim novim projektom.

U nastavku možete pročitati tko je sve osvojio nagrade na 92. po redu dodjeli Oscara.

Najbolji sporedni glumac: Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Najbolji dugometražni animirani film: Toy Story 4 (Josh Cooley, Jonas Rivera i Mark Nielsen)

Najbolji kratki animirani film: Hair Love (Matthew A. Cherry i Karen Rupert Toliver)

Najbolja filmska glazba: Hildur Guðnadóttir (Joker)

Najbolji kratkometražni film: The Neighbor's Window (Marshall Curry)

Najbolji dokumentarni film: American Factory (Steven Bognar, Julia Reichert i Jeff Reichert)

Najbolji kratki dokumentarni film: Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) (Carol Dysinger i Elena Andreicheva)

Najbolja pjesma: “(I'm Gonna) Love Me Again” iz filma Rocketman (Elton John i Bernie Taupin)

Najbolja montaža zvuka: Ford v. Ferrari (Donald Sylvester)

Najbolji zvuk: 1917 (Mark Taylor i Stuart Wilson)

Najbolja šminka i frizura: Bombshell (Kazu Hiro, Anne Morgan i Vivian Baker)

Najbolja kostimografija: Little Women (Jacqueline Durran)

Najbolji vizualni efekti: 1917 (Guillaume Rocheron, Greg Butler i Dominic Tuohy)Najbolja montaža: Ford v Ferrari (Andrew Buckland i Michael McCusker)

Najbolji snimatelj: Roger Deakins (1917)

Najbolja scenografija (produkcijski dizajn): Once Upon a Time in Hollywood (Barbara Ling i Nacny Haigh)

Najbolji izvorni scenarij: Parasite (Bong Joon-ho i Jan Jin-won)

Najbolji adaptirani scenarij: JoJo Rabbit (Taika Waititi prema romanu Caging Skies Christine Leunens)

Najbolji strani film: Parasite (Južna Koreja) (Bong Joon-ho)

Najbolja sporedna glumica: Laura Dern (Marriage Story)

Najbolji glumac: Joaquin Phoenix (Joker)

Najbolja glumica: Renée Zellweger (Judy)

Najbolja režija: Bong Joon-ho (Parasite)

Najbolji film: Parasite (Bong Joon-ho)

(Index.hr)