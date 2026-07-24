Malo je fudbalera koji su u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine ostavili trag kakav je ostavio Zvjezdan Misimović. Bio je mozak ekipe koja je izborila prvi plasman na Svjetsko prvenstvo, rekorder po asistencijama i jedan od najzaslužnijih za najveći uspjeh bh. fudbala. Danas, više od decenije nakon Mundijala u Brazilu, njegovo ime sve se rjeđe veže za majstorije na terenu, a sve češće za afere, optužbe, sukobe s navijačima i istrage koje vode državne institucije.

Kako je jedan od najomiljenijih reprezentativaca postao jedna od najkontroverznijih figura bh. sporta?

Početak karijere

Prve fudbalske korake napravio je u omladinskim ekipama minhenskih klubova, a potom prešao u omladinsku školu Bayerna iz Minhena. Bayern München Za drugi tim Bayerna igrao je od 2000. do 2004. godine, dok je za prvi tim upisao nekoliko nastupa i osvojio Bundesligu te Kup Njemačke. Bochum i Nürnberg U Bochumu je postao standardni bundesligaški igrač, odigrao više od 90 ligaških utakmica i postigao 21 gol, a dobre igre nastavio je i u Nürnbergu. Zlatne godine u Wolfsburgu Zajedno s Edinom Džekom i Grafiteom osvojio je prvu titulu prvaka Njemačke u historiji Wolfsburga (2008/09), uz rekordnih 20 asistencija u jednoj bundesligaškoj sezoni. Inostrana karijera Nakon Wolfsburga igrao je za Galatasaray, Dinamo Moskvu i kineski Guizhou/Beijing Renhe, gdje je završio profesionalnu karijeru 2017. godine. Reprezentacija BiH Za Bosnu i Hercegovinu debitovao je 2004. godine, odigrao 84 utakmice i postigao 25 golova te bio jedan od ključnih igrača generacije koja je izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2014. godine. Povratak u bh. fudbal i početak promjene imidža

Nakon što je 2017. godine završio bogatu igračku karijeru, Zvjezdan Misimović nije dugo ostao izvan fudbala. Nekadašnji plejmejker reprezentacije Bosne i Hercegovine odlučio je iskustvo prenijeti u upravljačke strukture, a njegov povratak u domaći fudbal vezao se za FK Borac iz Banje Luke.

U klubu je najprije obavljao savjetničku funkciju, da bi potom postao tehnički direktor i jedan od najutjecajnijih ljudi u sportskoj politici Borca. U periodu kada je banjalučki klub počeo dominirati domaćim prvenstvom i ostvarivati historijske rezultate na evropskoj sceni, Misimović je slovio za jednog od ključnih ljudi kluba.

Međutim, upravo u tom periodu počinje i značajna promjena percepcije javnosti. Nekadašnji ljubimac navijača reprezentacije, kojeg su svi pamtili po asistencijama Edinu Džeki, golovima i plasmanu Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo 2014. godine, sve češće je postajao predmet polemika koje su pratile bh. klupski fudbal. Borac, Savez i sve glasnije optužbe

Uspjesi Borca na terenu pratili su i brojni prigovori rivala na račun suđenja i rada Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. FK Sarajevo, FK Velež, FK Željezničar, ali i HŠK Zrinjski u više su navrata kroz zvanična saopćenja i javne istupe izražavali nezadovoljstvo sudijskim odlukama, tvrdeći da pojedine odluke narušavaju regularnost prvenstva i tražeći reforme u radu Saveza.

Iako većina tih saopćenja nije bila usmjerena direktno protiv Misimovića, njegova funkcija u Borcu i kasnije u Nogometnom savezu BiH učinila ga je jednim od simbola sistema koji je bio na meti kritika dijela fudbalske javnosti. “Bliskost” sa Zeljkovićem i optužbe Begovića i Ćire Blaževića

Dodatni zaokret dogodio se nakon dolaska Vice Zeljkovića na čelo Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Misimović je postao jedan od njegovih najbližih saradnika i savjetnika, zbog čega se njegovo ime počelo sve češće pojavljivati u javnim raspravama o radu Saveza.

Jedan od najoštrijih javnih napada stigao je u septembru 2021. godine od tadašnjeg reprezentativnog golmana Asmira Begovića. Revoltiran stanjem u reprezentaciji i praznim tribinama Bilinog polja, Begović je na društvenim mrežama napisao:

“Predvođeni kriminalcima: Vico, Miske, Petev, grupa menadžera… Umjesto da budemo nogometni tim koji ujedinjuje državu, postali smo eBay stranica za punjenje džepova kriminalaca.”

Njegova objava izazvala je ogromnu pažnju u javnosti. Predsjednik Saveza Vico Zeljković najavio je tužbu zbog iznesenih tvrdnji, dok je Misimović odbacio optužbe, poručivši da nikada nije učestvovao u bilo kakvim nečasnim radnjama i da iza napada vidi pokušaj destabilizacije reprezentacije.

Nekoliko mjeseci kasnije Begović je u intervjuu za N1 potvrdio da i dalje stoji iza svoje izjave, iako je priznao da je ona izrečena u afektu i da je bila “vrlo agresivna”, objašnjavajući kako ga je prazan stadion tokom utakmice reprezentacije posebno pogodio.

To nije bila jedina kontroverza koja je pratila Misimovića. Još tokom igračke karijere našao se u sukobu sa tadašnjim selektorom Miroslavom Ćirom Blaževićem, koji ga je nakon baraža protiv Portugala 2009. godine optužio da je “prodao reprezentaciju”. Misimović je te tvrdnje odlučno negirao, ističući da nije nastupio zbog povrede koljena i da Ćiri takve optužbe nikada nije oprostio. Gdje je završio evropski novac?

Pitanje gdje je završio novac koji je FK Borac zaradio nastupima u evropskim takmičenjima postavlja se još od ljeta 2025. godine. Nakon historijskog uspjeha u UEFA takmičenjima, klub je ostvario višemilionske prihode, ali su se ubrzo u javnosti pojavile nedoumice zbog finansijskog stanja u kojem se našao.

Navijači i dio javnosti mjesecima su tražili odgovore na pitanje kako je moguće da klub, uprkos rekordnoj zaradi od Evrope, govori o finansijskim poteškoćama.

Na te prozivke odgovorio je predsjednik FK Borac Zvjezdan Misimović, navodeći da najveći dio evropskog novca nije ostao na raspolaganju klubu. Prema njegovim riječima, značajan dio sredstava iskorišten je za vraćanje dugova iz prethodnih godina, izmirivanje ranije preuzetih obaveza i finansiranje redovnog funkcionisanja kluba.

Borac je u sezoni 2024/2025. ostvario historijski rezultat u Konferencijskoj ligi.

Do završetka ligaške faze procjenjivalo se da je klub zaradio približno 6,4 miliona eura, odnosno oko 12,5 miliona KM, uključujući novac od kvalifikacija, plasmana u ligašku fazu, rezultata, konačne pozicije i prolaska u nokaut-fazu.

U tom periodu nije postojala krivična istraga niti su nadležni organi dovodili u pitanje način trošenja sredstava. Rasprava se vodila isključivo u javnosti, među navijačima, sportskim radnicima i medijima.

Početkom 2026. godine Misimović je ponovo govorio o finansijskoj situaciji u Borcu, ocijenivši je ozbiljnom. Istakao je da klub uredno izmiruje obaveze prema igračima, ali da mu je potrebna pomoć institucija Republike Srpske, poručivši da podrška Borcu „nije bacanje novca“.

Takve izjave otvorile su nova pitanja o finansijskom poslovanju kluba, budući da su uslijedile svega nekoliko mjeseci nakon rekordnih prihoda ostvarenih u evropskim takmičenjima. Akcija SIPA-e

Najnoviji udar na Misimovićev ugled uslijedio je danas, kada su pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) po nalogu Osnovnog suda u Banjoj Luci izvršili pretrese na četiri lokacije u Banjoj Luci i Gradišci, uključujući objekte koje koristi predsjednik FK Borac Zvjezdan Misimović. SIPA je saopćila da se aktivnosti provode zbog sumnje na krivična djela zloupotrebe službenog položaja odgovornog lica i pranja novca.

Prema dosadašnjim saznanjima, istražioci sumnjaju na zloupotrebu položaja i pranje novca tokom realizacije jednog fudbalskog transfera. Nezvanične informacije govore da je predmet istrage transakcija vrijedna oko 400.000 KM.

Upravo ta isplata otvorila je brojna pitanja u javnosti. Među njima su da li je predsjednik kluba mogao biti korisnik tako visoke premije, ko je donio odluku o njenoj isplati, da li je odluka prošla kroz organe upravljanja kluba te da li je cijeli postupak proveden u skladu sa zakonom i internim aktima FK Borac.

Misimović je 12. juna 2025. jednoglasno izabran za predsjednika FK Borac, naslijedivši Gorana Lukića. Prethodno je približno šest mjeseci bio tehnički direktor kluba. Promjena percepcije javnosti