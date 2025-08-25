Zvanično saopštenej američke vojske : Nacionalna garda raspoređena u Washingtonu počela da nosi oružje

Američka Nacionalna garda, raspoređena u Washingtonu , počela je sinoć da nosi oružje u glavnom gradu SAD, gdje je više od 2.200 vojnika raspoređeno u borbi protiv kriminala na zahtjev predsjednika Donalda Trumpa, saopštila je vojska.

“Počev od nedjelje uveče, 24. augusta 2025. godine, vojnici Zajedničke operativne grupe Washington počeli su da nose svoje službeno oružje”, navodi se u saopštenju američke vojske.

Ti rezervisti su ovlašćeni da koriste silu samo “kao posljednje sredstvo i samo kao odgovor na neposrednu prijetnju smrću ili teškim tjelesnim povredama”, navodi se u tekstu.

Trump je ranije govorio da je Washington “preplavljen bandama” i da su ta raspoređivanja neophodna.

Nacionalna garda je već bila mobilisana u junu u Los Angelesu , tokom velikih protesta protiv imigracione politike savezne vlade.

Međutim, policijska statistika u glavnom gradu pokazuje pad nasilnog kriminala između 2023. i 2024. godine, iako je taj pad uslijedio poslije naglog porasta posle epidemije koronavirusa.

Rezervisti Nacionalne garde mogu da budu raspoređeni samo u slučaju nacionalne vanredne situacije, poput prirodne katastrofe, na zahtjev savezne vlade i uz odobrenje lokalnog guvernera.

