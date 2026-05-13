Nogometaši Zrinjskog, u uzvratnoj su utakmici finala Kupa BiH na stadionu Rođeni večeras odigrali 1:1 s Veležom i tako ukupnim rezultatom 2:1 četvrti puta u povijesti kluba u zrak podigli trofej ovog natjecanja.

Nakon što je u utakmici igranoj na stadionu HŠK Zrinjski pogodio za 1:0, Nemanja Bilbija je bio strijelac i u uzvratu, no da u drugom, incidentnom susretu finala ne bude pobjednika, u 96. minuti pobrinuo se Armin Spahić.

Ibro Rahimić na travnjak stadiona Rođeni poslao je Karića, Šerbečića, Abdulaha, Hrkaća, Spahića, Šarića, Pidru, Đurića, Salčina, Babića i Nukića, dok se Igor Štimac odlučio za Karačića, Memiju, Barišića, Dujmovića, Mamića, Ivančića, Đuraseka, Abramovića, Ćužu, Ilića i Bilbiju.

Već u 4. minuti sudac Irfan Peljto morao je pokazati na centar, nakon što je Nemanja Bilbije goste doveo u vodstvo. Nonšalantno je vratar Veleža Tarik Karić pokušao izbiti loptu pa je Bilbija izblokirao njegov šut i proslijedio ju u mrežu.

U 23. minuti vratar Zrinjskog Goran Karačić ‘uzvratio je uslugu’ Kariću te odigrao rukom izvan šesnaesterca, a slobodan udarac Ivana Šarića zatresao je gredu. Pred kraj prvog dijela greda se zatresla na drugoj strani i to nakon pokušaja Karla Abramovića.

U nastavku je prvi zaprijetio Velež i to nakon asistencije Ajdina Nukića i pokušaja Armina Spahića koji odlazi blizu vratnice.

U periodu od 49. do 55. minute, sudac Peljto je u dva navrata zbog pirotehnike domaćih navijača prekidao susret, pri čemu je lakše stradao Karačić, zbog čega je klupa Zrinjskog prosvjedovala, a poslije čega je došlo do koškanja iz kojeg je sa žutim kartonom izišao trener Štimac.

Zbog pirotehnike, utakmica je u 63. minuti prekinuta, a igrači su ponovno na teren izišli nakon dvadeset minuta provedenih u svlačionici. Ubrzo su tribine opet ‘proključale’ i to nakon što je Karić obranio jedanaesterac Bilbiji, prethodno čemu je Selmir Pidro u šesnaestercu domaćih faulirao Abramovića.

Karić je obranio Bilbiji i u 81. minuti, kada se najbolji strijelac WWin lige BiH našao u vrlo izglednoj prilici, u kojoj je na drugoj strani u 88. minuti bio i Anes Omerović, no ni on nije bio dovoljno precizan.

U petoj minuti sudačke nadoknade drugi žuti karton i isključenje zaradio je defanzivac Zrinjskog Hrvoje Barišić, a onda je Velež u 96. minuti preko Armina Spahića izjednačio. U zadnjoj minuti isključen je i Veležov Edo Vehabović, a burno je bilo i nakon završetka, kada je došlo do naguravanja na travnjaku.

Bio je ovo drugi međusobni okršaj mostarskih rivala u finalu Kupa, nakon 2023. godine kada su “Plemići“ u Zenici slavili 1:0. Zrinjski, koji je prethodno ove sezone osvojio i Superkup BiH, Kup je osvajao i 2008. te 2024. godine.

Ovo je natjecanje najviše puta (8) osvajalo Sarajevo, s tim da su dva trofeja na Koševo stigla u periodu kada se natjecanje igralo samo na području Federacije BiH.

Željezničar ima šest trofeja, s također dva osvojena u periodu prije odigravanja Kupa na području cijele BiH.

Slijede Zrinjski s četiri, Široki Brijeg s tri trofeja, Čelik ima dva iz devedesetih godina prošlog stoljeća, dok su po jednom Kup BiH osvajali Borac, Velež, Bosna Visoko, Orašje, Slavija, Modriča, Olimpic i Radnik.

