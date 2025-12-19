Zrinjski u sudijskoj nadoknadi do gola za historijsko evropsko proljeće!

Rapid je poveo već u 11. minuti preko Šauba (Schaub), a Zrinjski je tokom većeg dijela susreta bio bolji rival.

Plemići su stvorili niz prilika, naročito u drugom poluvremenu, ali su realizacija i odlični golman Hedl dugo stajali na putu izjednačenja. Najveću šansu propustio je Bilbija, koji je u 58. minuti iz blizine propustio postići gol.

Kada se činilo da će evropska avantura biti završena, uslijedila je dramatična završnica. U sudijskoj nadoknadi jedan centaršut Zrinjskog izazvao je pometnju u šesnaestercu Rapida, a Cvetković je nespretno reagovao i poslao loptu u vlastitu mrežu za erupciju oduševljenja na tribinama.

Remi od 1:1 bio je dovoljan Zrinjskom da sa 23. pozicije osigura plasman dalje i produži svoj evropski put, potvrdivši još jednom da Bijeli brijeg ostaje težak teren za svakog protivnika.

(Kliker.info-agencije)