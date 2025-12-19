hamburger-icon

Kliker.info

Zrinjski u sudijskoj nadoknadi do gola za historijsko evropsko proljeće!

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Zrinjski u sudijskoj nadoknadi do gola za historijsko evropsko proljeće!

19 Decembra
06:01 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima
HŠK Zrinjski je remijem protiv Rapida iz Beča rezultatom 1:1 na stadionu pod Bijelim brijegom izborio prolazak u narednu fazu UEFA Konferencijske lige, završivši grupnu fazu na 23. mjestu.
Mostarci su do boda i evropske radosti stigli u sudijskoj nadoknadi, kada je Cvetković (Cvetković) postigao autogol i šokirao goste iz Austrije.

Rapid je poveo već u 11. minuti preko Šauba (Schaub), a Zrinjski je tokom većeg dijela susreta bio bolji rival.

Plemići su stvorili niz prilika, naročito u drugom poluvremenu, ali su realizacija i odlični golman Hedl dugo stajali na putu izjednačenja. Najveću šansu propustio je Bilbija, koji je u 58. minuti iz blizine propustio postići gol.

Kada se činilo da će evropska avantura biti završena, uslijedila je dramatična završnica. U sudijskoj nadoknadi jedan centaršut Zrinjskog izazvao je pometnju u šesnaestercu Rapida, a Cvetković je nespretno reagovao i poslao loptu u vlastitu mrežu za erupciju oduševljenja na tribinama.

Remi od 1:1 bio je dovoljan Zrinjskom da sa 23. pozicije osigura plasman dalje i produži svoj evropski put, potvrdivši još jednom da Bijeli brijeg ostaje težak teren za svakog protivnika.

(Kliker.info-agencije)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku