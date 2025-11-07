Zoran Milanović o čudnim olovnim vremenima : EU odavno nije mirovni projekat, niti je NATO odbrambeni savez

Čudna su, olovna vremena, riječi su kojima je hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas opisao aktuelnu situaciju u Hrvatskoj, Evropskoj uniji i svijetu, upozorivši istovremeno da, kako je naveo, “Evropska unija odavno nije mirovni projekt, a NATO nije odavno odbrambeni savez”.

– Kao država, u ozbiljnoj smo potrazi za agendom, programom ili pravcem djelovanja. Šta je u stvari naredno što nas treba okupirati, u čemu se treba dokazati, od čega se treba štititi. To je jedan vakuum i ne vidim tu ništa osim borbe za evropske fondove – rekao je Milanović na svečanoj sjednici Fakulteta političkih nauka povodom obilježavanja 63. godišnjice osnivanja ove visokoškolske ustanove.

– Vrijeme u kojem živimo me začuđuje, ne mogu reći da sam razočaran, ali sam zbunjen s onim što se događa i s nama i s društvom i Evropom i cijelim svijetom. Čudna su, olovna vremena – kazao je Milanović.

Govoreći o situaciji u Hrvatskoj naglasio je da želi da vjeruje da su stvari koje se trenutno događaju samo, kako je naveo, “jedna privremena devijacija koja nije dobra, ali sve je to skupa malo u odnosu na ono što se događa oko nas“.

Po gradu, kaže, vidi puno skela i to plaćaju evropski fondovi.

– I to je dobro, ali to je manje-više sve od Evropske unije u smislu konkurentnosti, otpornosti, snage naše ekonomije, produktivnosti, naprosto profitnog kapaciteta – rekao je predsjednik Hrvatske.

Osvrnuvši se na konstrukcijsku i energetsku obnovu zgrade Fakulteta političkih nauka koja je teško oštećena u potresima 2020. godine, a finansirana je sredstvima Fonda solidarnosti Evropske unije i sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

– Malo poljoprivrede, fasade, krovovi, a sve ostalo je tupa birokratska inercija kojom nas Evropska unija vodi u neku vrstu rata i sukoba, nad čime nemamo nikakav nadzor i uticaj, naprosto slijepo koračamo. Onoga trenutka kada se kao Evropska unija počnemo zaduživati za finansiranje opštih potreba ili rata – a to je trenutno agenda – onda smo prešli tu tačku – naveo je Milanović i dodao:

– Država se postane kada imaš zajedničke finansije kojima neko upravlja i koje prikuplja. Sve drugo je priča i Evropski parlament i sva tijela Evropske unije i zastrašujuća Evropska komisija koju vode ljudi koje niko nije birao – kaže Milanović.

Upozorio je da “Evropska unija odavno nije mirovni projekt, a NATO nije odavno odbrambeni savez”.

Studentima je poručio da “Fakultet političkih nauka treba razvijati metode, kategorijalni aparat, stručnost, znatiželju i skepsu, a ne ideologiju, jer ta arogantna ideologija koju neko naziva liberalni teror, ta vrsta nadmene arogancije kojom se svima prodaje pamet i znanje, užasno je skupa priča”.

– Evropska unija nikako ne smije ići u pravcu države. Nadam se da mlada generacija zna za kakvu Evropu jeste. Iznad dosega matične države ne vidim ništa, Evropska unija i NATO služe kao pomagalo da bi se ostvarili naši interesi koje treba braniti, ne nasilnički, i biti lojalan sistemu kojem pripadaš jer si dobrovoljno ušao u njega – zaključio je hrvatski predsjednik Milanović.

(Kliker.info-agencije)