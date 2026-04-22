Ocijenio je da je papa Lav slab po pitanju kriminala i užasan po pitanju vanjske politike te da bi se trebao sabrati, a dijeljenjem fotografije generirane umjetnom inteligencijom koja ga jasno prikazuje kao Isusa Krista – iako je kasnije tvrdio da je prikazana kao doktor koji liječi ljude – izazvao je bijes čak i među nekim od svojih vatrenih pristalica MAGA-e i zaradio optužbe za bogohuljenje.

Međutim, oštre riječi upućene Lavu koštale su ga ogorčenosti među njegovim pristalicama katoličke vjere i brojnih drugih oštrih kritika, među kojima se ističe ona od italijanske premijerke Giorgie Meloni, koja ga je iz nekog objektivno nejasnog razloga očigledno do nedavno smatrala bespogovornim sljedbenikom umjesto bliskim saveznikom, pa se (vjerovatno samo on) iznenadio kada mu je rekla da je ono što je rekao Papi neprihvatljivo i tvrdila da ga je “šokirala” i da je “vrlo drugačija od onoga što sam mislio”, odnosno da nije hrabra jer je odbila da mu pomogne da ponovo otvori Hormuški moreuz – koji je zatvoren upravo zahvaljujući njemu, naime zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, o kojem se uopšte nije konsultovao sa drugim saveznicima.

Massimo Faggioli, italijanski crkveni historičar i stručnjak za Vatikanu, rekao je za Reuters da je Trumpov ispad otklonio svaku dvosmislenost o tome kako stvari stoje između Trumpove administracije i Katoličke crkve, te je uporedio Trumpove komentare s naporima i pritiscima koje su vršili vođe nacističke Njemačke i fašističke Italije tokom Drugog svjetskog rata kako bi prisilili papu Pija XII da podrži njihove ciljeve.

„Čak ni Hitler ni Mussolini nisu tako direktno i javno napali papu“, rekao je Faggioli, kako je nedavno izvijestio The Independent.

Naravno, nije bilo izvinjenja iz Bijele kuće, ali Trump je ubrzo ponovo napao Lava XIV, rekavši da mu neko treba reći da je neprihvatljivo da Iran ima nuklearno oružje i da je režim ubio „najmanje 42.000 demonstranata“ u posljednja dva mjeseca, a (preobraćeni) katolik JD Vance, potpredsjednik SAD-a, preuzeo je na sebe – navodno pokušavajući ublažiti tenzije – da „nauči“ Papu da bude oprezan kada govori o teologiji, očigledno kao ukor za njegovu kritiku američke vanjske politike.

Bez ‘amortizera’

Međutim, Lav XIV, rođen kao Robert Francis Prevost i odrastao u multikulturalnom, radničkom okruženju u Chicagu s korijenima koji navodno sežu do kreolskog, nakon svega je rekao da će – kao što pape uvijek čine – nastaviti promovirati mir i rekao da debata s Trumpom “nije u njegovom interesu” te sugerirao da uopće nije govorio o njemu kada je, u sklopu “afričke turneje” u Kamerunu, rekao da svijet “pustoši šačica tiranina” – jer je, kako je rekao, govor pripremljen prije nego što je američki predsjednik komentirao njega i poruku mira koju promovira – samo da bi kasnije ponovo poslao slične poruke.

I dok su mnogi zgroženi “drskošću” Trumpa i njegove administracije u odnosu na Papu, a razni promatrači i stručnjaci analiziraju Papine riječi u svjetlu stava prema nekim liderima kao faktorima haosa, nasilja i sukoba, američki portal Axios u svom članku u ponedjeljak stvar posmatra iz specifičnog diskursa. Autor Russell Contreras piše da rastuće tenzije između pape Lava XIV i američkog predsjednika mogu zavisiti od nečega sasvim jednostavnog – činjenice da papi Lavu XIV nije potreban prevodilac u ovoj komunikaciji.

Trump je odbio da se izvini Papi, on i Vance pokušavaju da opravdaju skandaloznu objavu na bizaran način.

Contreras navodi da činjenica da je engleski maternji jezik sadašnjeg Pape uklanja dugogodišnji vatikanski “amortizer”, odnosno dvosmislenosti u prijevodu, koji je historijski služio za ublažavanje ili razjašnjavanje Papinih kritika američkih lidera.

U nedostatku takvog “tampera”, izjave Lava XIV direktnije dopiru do američkog medijskog prostora i ušiju američkih katolika, pojačavajući politički uticaj i reakcije. Papine izjave, navodi se, lako se uklapaju u isječke na vijestima kablovske televizije, na društvenim mrežama i u predizborne poruke, ubrzavajući njihov politički uticaj – baš kao i one predsjednika Trumpa.

Nije izgubljeno u prijevodu

Lav XIV se brzo pojavio kao glas koji se javno izjašnjava o globalnim sukobima i domaćoj politici američke administracije, uključujući tenzije oko Irana, američkog vodstva i Trumpove imigracijske politike, a Trump, kako autor primjećuje, nije obožavatelj Pape, kojeg je nazvao “vrlo liberalnom osobom” kada je rekao da je “slab po pitanju kriminala” i “strašan po pitanju vanjske politike”.

“Nemam ništa protiv toga da Papa govori šta želi i želim da kaže šta želi, ali se možda ne slažem”, rekao je Trump.

Prethodne pape, ističe Contreras, uključujući Franju, Ivana Pavla II i Benedikta XVI, često su se oslanjali na prijevod, što je vatikanskim zvaničnicima dalo prostora da prilagode svoj ton nakon što su izjave izazvale kontroverze. Lav, nasuprot tome, tečno govori, kulturno prikladan engleski, često koristeći izraze koji odražavaju američki politički diskurs i kulturu, što uklanja mogućnost vjerodostojnog poricanja kada izjave izazovu političku reakciju.

Vatikan, primjećuje autor, historijski je koristio nijansirani jezik kao diplomatsko sredstvo, posebno kada se obraćao moćnim državama poput Sjedinjenih Država. Ali stil komunikacije Lava XIV sugerira strateški pomak prema jasnoći, a ne prema oprezu, a također ukazuje na papu koji bi mogao biti spremniji da se direktno uključi u američke političke debate, umjesto da se oslanja na opći moralni okvir.

„Odrastajući u Sjedinjenim Državama, Lav ima i izvorno znanje američkog engleskog i uvid u američku kulturu. Oboje je važno“, rekao je Vincent J. Miller, profesor katoličke teologije i kulture na Univerzitetu u Daytonu, za Axios. Miller ističe da je ovo upečatljiv kontrast u odnosu na Franju, koji je mogao dospjeti na naslovnice provokativnim izjavama, ali nije mogao precizno prilagoditi te izjave američkom kontekstu.

Razumijevanje ispreplitanja religije i politike

„To je više od pukog čitanja i slušanja onoga što američki političari govore bez oslanjanja na izvještaje ili prijevode. Leo razumije ispreplitanje religije i politike u Sjedinjenim Državama“, kaže Miller, dodajući da Leo ne daje samo kratke izjave, već uključuje i poruke, kao što je to učinio u svojoj propovijedi na Cvjetnicu, odgovarajući na političku i militarističku upotrebu Biblije u molitvi američkog ministra rata/odbrane Petea Hegsetha 26. marta.

Ali Allen Sánchez, izvršni direktor Konferencije katoličkih biskupa Novog Meksika, ističe da Leo, kao i drugi pape, ima tim savjetnika i medijski tim i tačno zna šta treba reći na bilo kojem jeziku. „Mislim da su američki i engleski aspekti prenaglašeni“, rekao je Sánchez za Axios. „Prethodne pape su govorile ono što su namjeravale. Leov dar je što je vrlo precizan“, kaže. Također dodaje da Lea pokreće Evanđelje, a ne nova medijska strategija usmjerena isključivo na Sjedinjene Države.

Papine poruke, tvrdi Contreras, dugo su uticale na debate o katoličkoj socijalnoj doktrini, ali su se rijetko direktno preklapale s izbornom politikom, a tečnost Lava XIV mogla bi označiti novu eru u kojoj se vatikanske poruke direktnije uklapaju u američku stranačku dinamiku. „Lava se ne samo jasnije čuje u Sjedinjenim Državama – njegov utjecaj se direktnije osjeća“, kaže Russell Contreras za Axios.

Tomislav Šoštarić (Jutarnji list)