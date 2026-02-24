Znanstvenici otkrili zašto su neka cjepiva protiv COVID-a izazvala rijetki poremećaj: ‘Riješen misterij’

Naučnici su konačno otkrili zašto su određene vakcine protiv COVID-19, koje su korištene na početku pandemije, uzrokovale rijetke krvne ugruške kod nekih pacijenata. Brzi razvoj vakcina također je donio veći rizik od nuspojava, a jedna od najozbiljnijih bila je imunološka trombocitopenija i tromboza izazvana vakcinom, poznata pod akronimom VITT.

Šta je VITT i kako nastaje?

VITT je poremećaj koji izazivaju antitijela koja aktiviraju trombocite, krvne pločice odgovorne za zgrušavanje krvi. U ovom stanju, antitijela pogrešno ciljaju protein trombocita koji se zove faktor trombocita 4 (PF4), što može dovesti do stvaranja opasnih krvnih ugrušaka. Iako je poznato da je poremećaj povezan s vakcinama koje koriste adenovirusne vektore, tačan okidač i mehanizam iza VITT-a nisu bili u potpunosti shvaćeni do sada.

Ključno otkriće australijskih naučnika

Tim naučnika sa Univerziteta Flinders u Australiji napravio je ključno otkriće u svojoj novoj studiji. Otkrili su da se VITT može pojaviti kada osoba ima specifičnu varijantu gena antitijela, poznatu kao IGLV3-21*02 ili *03. Imunološki sistem takvih ljudi proizvodi antitijela protiv proteina adenovirusa, što objašnjava zašto je samo mali broj ljudi biološki predisponiran za razvoj specifične vrste imunološkog odgovora koji može “pogrešno reagirati” i pokrenuti VITT.

Prema istraživačima, to je ono što pokreće razvoj ovog rijetkog poremećaja. Otkriće, objavljeno u naučnim časopisima, otvara vrata razvoju sigurnijih vakcina u budućnosti.

“Modificiranjem ili uklanjanjem ovog specifičnog proteina adenovirusa, buduće vakcine mogu izbjeći ovu izuzetno rijetku reakciju, a istovremeno pružiti snažnu zaštitu od bolesti”, rekla je istraživačica sa Univerziteta Flinders, dr. Jing Jing Wang. Dodala je da je novost njihovog rada korištenje snažnog sekvenciranja masenom spektrometrijom za identifikaciju molekularne mimikrije između vektorskog proteina adenovirusa i ciljnog proteina PF4. “To je bila nedostajuća karika koja objašnjava kako normalan imunološki odgovor može, u vrlo rijetkim slučajevima, postati štetan”, zaključila je.

‘Briljantan primjer molekularnog detektivskog rada’

Profesor imunologije James McCluskey sa Univerziteta u Melbourneu nazvao je istraživanje “briljantnim primjerom molekularnog detektivskog rada”. Dodao je da je to “krunsko dostignuće u otkrivanju genetske i strukturne osnove načina na koji normalan imunološki odgovor na virusni protein dovodi do patogene autoimunosti”.

Profesor Tom Gordon se složio, opisujući novo istraživanje, objavljeno u New England Journal of Medicine, kao “fascinantno putovanje s izvanrednim međunarodnim timom saradnika kako bi se završila trilogija publikacija i riješila misterija ove nove grupe poremećaja zgrušavanja krvi, te potencijalno preveli naši nalazi u sigurnije vakcine”.

Međutim, važno je napomenuti da ovo istraživanje još uvijek ne dokazuje sa 100% sigurnošću da je ovo jedini put za nastanak VITT-a. Također ne može u potpunosti predvidjeti ko će razviti ovaj poremećaj ili objasniti zašto se javlja samo kod nekih pojedinaca, dok velika većina ljudi nema takvu reakciju.

(Kliker.info-agencije)