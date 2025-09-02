Znakovita naredba francuskim bolnicama : ‘Do marta budite spremni na rat, morat ćete primiti čak 50 hiljada ranjenih‘

Francusko Ministarstvo zdravstva diskretno je naredilo regionalnim zdravstvenim odjelima da do marta 2026. budu spremni za “sukob visokog intenziteta” i da prime čak pedeset hiljada ranjenih, prvenstveno stranih vojnika. Zna se tko je neprijatelj, iako se ne spominje – to je Rusija. Druga uputa predviđa mogućnost da će francuske vojne bolnice morati osloboditi prostor za prihvat velikog broja ranjenih Francuza, a da se ne radi o novinarskoj patki, svjedoči to što je sve potvrdila ministrica rada i zdravstva Catherine Vautrin.

“Ministarstvo zdravstva mobilizira bolnice za rat”, objavio je časopis Le Canard enchaîné. U članku se pojašnjava da su bolnice u Francuskoj primile uputu Ministarstva zdravstva, poslanu 18. jula direktorima regionalnih zdravstvenih agencija (ARS). “Po nalogu Catherine Vautrin, bolnice moraju biti spremne primiti tisuće ranjenih vojnika u slučaju velikog oružanog sukoba u Europi. Predsjednik Emmanuel Macron zalaže se za prekid rata u Ukrajini, ali vjeruje li on doista u to? Njegova se vlada, u svakom slučaju, naoružava za veliki sukob. Za svaki slučaj, naravno”, piše Le Canard enchaîné.

A da u Elizejskoj palači ne isključuju sukob s Putinovom Rusijom, pokazuje uputa Glavnog tajništva za obranu i nacionalnu sigurnost, prema kojoj Ministarstvo zdravstva planira osnovati medicinske centre za prijam pacijenata koji se vraćaju iz ratnih zona. Ti bi se centri trebali nalaziti u blizini autobusnih ili željezničkih kolodvora, luka ili zračnih luka kako bi se olakšao zadatak “preusmjeravanja” stranih vojnika “u njihove zemlje podrijetla”. Spomenuti medicinski centri moraju imati kapacitet za liječenje prosječno oko 100 pripadnika vojske dnevno tijekom dva mjeseca neprekidno te do 250 pacijenata dnevno tokom trodnevnih (u prosjeku) “vrhunaca aktivnosti”.

Ukupno, civilne medicinske ustanove moraju biti spremne primiti između 100.000 i 500.000 vojnih osoba u razdoblju od “deset do 180 dana”, predviđa francusko Ministarstvo zdravstva. Prema dokumentu, to se odnosi na “mušku, mladu i za borbu spremnu skupinu pacijenata”, a preporučuje se “posebnu pozornost posvetiti liječenju posttraumatskih mentalnih poremećaja i usmjeravanju fizikalne medicine i rehabilitacije”. Kako bi se nosili s priljevom pacijenata, liječnicima je, “bez obzira na područje djelovanja”, naređeno da se pridruže Zdravstvenoj službi Oružanih snaga i tako ojačaju njezin tim koji trenutačno uključuje 14.000 zaposlenika. Osim toga, čelnicima ARS-a naređeno je da medicinsku zajednicu promptno upoznaju s “ograničenjima ratnog vremena, obilježenog nedostatkom resursa, rastućim potrebama i ostalim povezanim problemima”.

U drugoj povjerljivoj uputi, od 21. februara, Ministarstvo zdravstva propisuje da će u slučaju sukoba velikih razmjera osam vojnih bolnica u Francuskoj morati osloboditi prostor za prihvat ranjenih i osakaćenih francuskih vojnika. “U trenutačnom međunarodnom kontekstu potrebno je osigurati uvjete medicinske potpore u situaciji sukoba visokog intenziteta”, objašnjava Ministarstvo. Podsjeća da Francuska, kao potpisnica Washingtonskog ugovora, “može biti obvezna poduzeti sve potrebne mjere, uključujući upotrebu sile, kao odgovor na oružani napad usmjeren protiv jedne ili više država članica Sjevernoatlantskog saveza (NATO)”.

Unatoč vojnom savezništvu, napominje se da Francuska ne namjerava besplatno liječiti strane pacijente, stoga je potrebno strogo računovodstvo kako bi osigurali naknadu troškova ustanovama i medicinskim radnicima mobiliziranim za pružanje pomoći vojskama stranih država i saveznika, u skladu s međunarodnim sporazumima.

U televizijskim intervjuima francuska ministrica zdravstva nije demantirala otkriće Le Canard enchaînéa. Umjesto toga, objasnila je: “Ovo je dio preventivnih mjera, poput strateških rezervi ili pripreme za epidemije. Nisam obnašala ovu dužnost tijekom covida-19, ali, sjetite se, nema dovoljno riječi da se opiše nedostatak pripremljenosti naše države. Sasvim je normalno da se zemlja priprema za krize, za posljedice onoga što se događa. To je dio odgovornosti središnje vlade”. Vjerojatno kako ne bi uplašila Francuze, ministrica Catherine Vautrin nije upotrijebila izraz “rat”, nego manje brutalnu riječ “kriza”, podsjetili su tamošnji mediji.

“Ova direktiva Ministarstva zdravstva nije se pojavila niotkuda. Uklapa se u strateški kontekst definiran borbama u Ukrajini, napetim odnosima između NATO-a i Rusije te neizvjesnošću oko europske sigurnosti. Za Pariz integracija civilnih bolnica u obrambeni sustav znači pripremu cijele nacije za dugoročni sukob. U praksi to znači da se rat više ne doživljava kao apstrakcija, nego se vidi kao stvarna mogućnost. Bolnice postaju strateška infrastruktura, ravnopravna zračnim bazama ili vojnim lukama. A ako se zdravstvo priprema za takav scenarij, to znači da država sada ozbiljno razmatra mogućnost sukoba velikih razmjera na europskom teritoriju”, objasnio je specijalizirani vojni web portal Armees.com.

Predsjednik Macron u više je navrata ove godine upozorio Francuze da bi se ono što se događa u Ukrajini od 24. februara 2022. moglo u vrlo bliskoj budućnosti proširiti na područje Europske unije i NATO-a. U govoru oružanim snagama uoči Dana pada Bastille u srpnju, Macron je upitao “naciju”: “Jesmo li osobno sposobni izdržati rat visokog intenziteta na europskom tlu sljedeće tri ili četiri godine? Rat u Ukrajini pokazuje da snaga zahtijeva ne samo hrabrost, nego i rezerve i prilagođenu obrambenu industriju. Trebamo naciju koja se može održati, biti mobilizirana. Stoga moramo ubrzati napore za razvoj rezerve”. Potom je obećao već ove jeseni “mladima dati nove ponude za vojnu službu u drugim oblicima” te podsjetio da sloboda i sigurnost moraju biti “zaštićene u Ukrajini jer su naša sigurnost i naša sloboda povezane sa sudbinom ove zemlje. Zato je Francuska, zajedno s Velikom Britanijom, formirala koaliciju voljnih kako bi doprinijela osiguranju trajnog mira na našem kontinentu”.

Francuska nije prva, a ni jedina europska zemlja koja priprema svoju infrastrukturu i stanovništvo za sukob velikih razmjera, pa i na medicinskoj razini. Države u blizini Rusije – Litva, Estonija, Latvija i Poljska – također aktivno ulažu u medicinsku obuku, provode vježbe evakuacije i grade podzemnu bolničku infrastrukturu kako bi bile spremne za masovni priljev ranjenika u slučaju ruskog napada.

(Jutarnji list)