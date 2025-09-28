Zna li Bosna i Hercegovina iskoristiti šansu koju joj pruža NATO?

NATO integracije u fokusu Sigurnosne konferencije. Bosna i Hercegovina je na dobrom putu, jer na ovaj način pokazuje spremnost za dijalog i otvaranje brojnih pitanja, ali je odgovornost na političkim vođama, poručili su učesnici. NATO nastavlja jačati savezništvo, jer niko ne smije nespreman dočekati izazov koji je u modernoj Evropi izazvala Rusija invazijom na Ukrajinu.

Više od 30 godina NATO ostaje posvećen očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, uz ogromnu želju da Bosna i Hercegovina napravi iskorak ka članstvu zemalja naših saveznika, naglasio je admiral Keith Blount, zamjenik komandanta NATO-a za Evropu, u uvodnom obraćanju posvećenom očuvanju mira i stabilnosti na teritoriji koju štiti NATO.

“Dejton je pokazao volju i spremnost za kompromis i data je šansa diplomatiji, i najbolji pokazatelj da mir može biti postignut čak i nakon najmračnijeg perioda koji je zadesio zemlju”, rekao je Blount.

Destabilizacija Bosne i Hercegovine ne dolazi u obzir! Ostajemo dosljedni ideji očuvanja mira, to smo dokazali kroz različite sisteme i prisustvo naših snaga, konkretno u misiji Althea. Odgovornost je na domaćim institucijama i političarima, poručila je zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska.

“Pozvali smo sve strane, političke subjekte da budu konstruktivni, poštuju vladavinu prava, kao i presudu protiv bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, a i da podrže reformski put zemlje. Bit ćemo uz Bosnu i Hercegovinu na svakom koraku naprijed, podržat ćemo reforme, te pozivamo sve institucije da ispoštuju programsku agendu”, istakla je Šekerinska.

Manjak ulaganja u odbranu Evrope u posljednje tri decenije doveo je do sigurnosnog ispita za sve, a svojevrsna testna zona je Ukrajina, saglasni su panelisti Sigurnosne konferencije, zbog čega je donijeta odluka o dodatnim ulaganjima u NATO, uz poruku: Samo jake snage znače jako savezništvo.

“NATO ima odgovornost i misiju koja je jasna – braniti i osigurati mir gdje je potrebno i odbraniti napadnuto i odgovoriti izazovima koji se nametnu. NATO je odlučan u namjeri da brani svaki centimetar teritorije. Odani smo podršci koju pružamo našim partnerima, ali se i prilagoditi promjenama koje se u svijetu dešavaju brže nego ikada”, poručio je Blount.

“Ovaj region može ponuditi određene stvari, poput namjenske industrije, koja je u ovom treutku veoma značajna za kompletnu sigurnost Evrope i proizvodnju naoružanja, a s druge strane iskustvo regiona u svim drugim aspektima pokazuje da se ono može iskoristiti u smislu kako da Evropa preživi u određenim kriznim situacijama”, naglasio je Hikmet Karčić, direktor Sarajevske sigurnosne konferencije.

Stabilan region i teritorija Zapadnog Balkana strateški je cilj svih zemalja saveznika, poručeno je sa panela drugog dana Konferencije.

(Kliker.info-FTV)