Zmajevi za historiju : Pobjeda nad Gruzijom i plasman u osminu finala Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je plasman u osminu finala Evropskog prvenstva. Bosna i Hercegovina je u petom kolu C-grupe Eurobasketa u Limassolu pobijedila Gruziju sa 84:76 i drugi put u historiji, a prvi nakon 1993. godine izborila drugi krug.

Bosna i Hercegovine bila je bolja tokom većeg dijela utakmice i na kraju zasluženo došla do trijumfa.

U prvom poluvremenu bh. košarkaši u potpunosti su nadigrali gruzijski tim. Već na startu BiH je pogodila tri trojke, preko Kamenjaša, Atića i Nurkića. Do kraja četvrtine BiH je održava prednost od pet do sedam poena, a na odmor je otišla pri rezultatu 20:15. Poenima Vrapca, koji je odigrao zapaženu ulogu u drugoj četvrtini, BiH je na početku ovog perioda povela sa sedam razlike. No, potom je Atić napravio faul na šutu za tri poena, a zbog prigovora i tehničku što mu je bio treći faul zbog kojeg ga je selektor Bećiragić morao vratiti na klupu.

Baldwin je pogodio tri od četiri bacanja, ali je uzvratio Vrabac trojkom, a Gegić nakon ukradene lopte polaganjem za dvocifrenu prednost bh. tima. Do kraja poluvremena BiH je uspjela doći do 13 poena prednosti.

Početak drugog poluvremena ponovo je donio dobru igru bh. tima koji dolazi do 15 poena prednost. Potom je došlo do manjeg pada u igri bh. selekcije, a u protivničkom timu razigrao se igrač Toronta Mamukelashvili koji pravi mini seriju i u 26. minuti spustio zaostatak na samo šest poena, a do kraja perioda na samo pet poena.

Početak posljednje četvrtine bio je u znaku Gruzije koja je iskoristila momentum i serijom poena u 33. minuti došla do izjednačenja.

No, tada je uslijedio veliki pad u igri Gruzije koja nije poentirala pet minuta. To su iskoristili košarkaši BiH i prelomili meč, a poenima Nurkića, Robersona i Lazića prave seriju 9:0 i dolaze do velike prednosti koju su uspjeli zadržati do kraja.

Jusuf Nurkić utakmicu je završio sa “double-double” učinkom od 15 pena i 12 skokova, a 15 poena postigao je i Roberson. Lazić je postigao 13, Atić 11, a Vrabac 10 poena.

U selekciji Gruzije Mamukelashvili je bio najefikasniji sa 20 poena, dok je Baldwin postigao 18.

Gruzija uprkos porazu ima šanse da se nađe u osmini finala za što će joj biti potreban poraz Španije od Grčke u susretu koji počinje u 20.30 sati.

(Kliker.info-FTV)