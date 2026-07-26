Bosna i Hercegovina ove godine našla se u fokusu brojnih putnika, a stručnjaci iz oblasti turizma smatraju da je tome značajno doprinio uspješan nastup fudbalske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Podaci o internetskim pretragama pokazuju da je interes za posjetu našoj zemlji nakon Mundijala naglo porastao,,piše Index.hr.

Kompanija Iglu Cruise analizirala je Google pretrage kako bi utvrdila koje su zemlje nakon Svjetskog prvenstva postale privlačnije turistima. Iako je turnir završen, mnogi navijači poželjeli su posjetiti države čije su reprezentacije nastupile na prvenstvu održanom u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Na Svjetskom prvenstvu učestvovalo je 48 reprezentacija, a Bosna i Hercegovina drugi put u historiji izborila je plasman na završni turnir. Zmajevi su mjesto na Mundijalu osigurali pobjedama protiv Walesa i Italije, prošli grupnu fazu takmičenja, a potom su zaustavljeni u osmini finala porazom od domaćina SAD-a. BiH zabilježila najveći rast interesa

Prema rezultatima istraživanja, upravo je Bosna i Hercegovina ostvarila najveći rast interesovanja među svim analiziranim zemljama. Broj Google pretraga povezanih s putovanjem u BiH u julu 2026. godine bio je čak 5.800 posto veći nego u istom periodu prošle godine.

Stručnjaci navode da je jedan od razloga i to što se Bosna i Hercegovina smatra jednom od pristupačnijih evropskih destinacija, zbog čega privlači putnike koji žele mnogo doživjeti uz razuman budžet.

Sarajevo je prošle godine posjetilo gotovo dva miliona turista. Iako je taj broj manji u odnosu na najveće evropske metropole, očekivanja su da će turistički promet nastaviti rasti.

Među najvećim prirodnim adutima zemlje izdvajaju se rijeke i jezera, a posebno Nacionalni park Una, gdje posjetioci mogu plivati, istraživati prirodu ili uživati u raftingu. Turoperator Terra Balka ovaj park opisuje kao zaštićeno područje poznato po impresivnim prirodnim ljepotama. Stručnjaci: BiH više nije u sjeni Hrvatske

Jacob Wedderburn-Day, stručnjak za putovanja i izvršni direktor kompanije Stasher, smatra da je Bosna i Hercegovina godinama bila u sjeni Hrvatske, ali da se to polako mijenja.

– Putnici sve više traže destinacije izvan najpoznatijih evropskih turističkih središta – mjesta koja nisu prenapučena i nude odličan odnos cijene i kvaliteta – rekao je za UNILAD.

Dodao je da Bosna i Hercegovina na relativno malom prostoru objedinjuje osmansko, austrougarsko i jugoslavensko naslijeđe, bogatu gastronomiju, planinske predjele i historijske gradove.

Prema njegovim riječima, društvene mreže također su doprinijele popularnosti destinacija poput Mostara i slapova Kravice.

– Kada posjete Bosnu i Hercegovinu, mnogi shvate da ona nudi mnogo više od nekoliko najpoznatijih turističkih lokacija – istakao je. Spoj historije i prirode

Wedderburn-Day preporučuje da putovanje započne u Sarajevu i na Baščaršiji, a zatim nastavi prema Mostaru i Starom mostu, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine.

– Ono što Bosnu i Hercegovinu čini posebnom jeste činjenica da u jednom danu možete obilaziti historijski grad, a samo nekoliko sati kasnije uživati uz rijeke, slapove ili u planinskim predjelima – naglasio je.

Slično mišljenje dijeli i Paul Stewart, stručnjak za putovanja i osnivač kompanije My Baggage.

– Bosna i Hercegovina nudi bolji odnos cijene i kvaliteta od mnogih razvikanijih evropskih destinacija, posebno kada je riječ o hrani, smještaju i prijevozu. Putnici mogu organizovati raznovrsno putovanje bez troškova kakve imaju zapadnoevropske prijestonice ili najpopularnije destinacije na Jadranu – izjavio je Stewart za UNILAD.

(N1)