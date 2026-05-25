Zmajevi spremni za spektakl : Predstavljeni novi dresovi reprezentacije Bosne i Hercegovine (Video)

25 Maja
16:08 2026
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine i zvanično je dobila novo ruho za predstojeći historijski nastup na Svjetskom prvenstvu. Nogometni savez Bosne i Hercegovine rano jutros je na svojim zvaničnim kanalima ekskluzivno predstavio video-snimak i fotografije novih garnitura dresova u kojima će naši najbolji fudbaleri braniti boje domovine na najvećoj svjetskoj smotri.

Zvanična objava Saveza stigla je uz izuzetno emotivne i duboke stihove koji na najljepši način oslikavaju povezanost naroda sa nacionalnim timom.

“Od izvora do stadiona, od djetinjstva do snova. Novi dres, ista rijeka emocija. Jer svi jedva čekamo 12. juni. Da sanjamo veliko. Da sanjamo Bosnu i Hercegovinu”, glasila je dirljiva poruka kojom je lansirana nova oprema naših Zmajeva. Dizajn novih dresova uspješno spaja tradiciju i moderan sportski izraz, a fudbalska javnost već uveliko komentariše kako oprema izgleda izuzetno moćno, elegantno i dostojno elitnog takmičenja koje nas očekuje preko okeana.

