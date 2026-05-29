Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Sjevernom Makedonijom rezultatom 0:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu. Bio je to susret u kojem je selektor Sergej Barbarez želio provjeriti formu reprezentativaca pred predstojeće izazove, ali publika na Koševu nije mogla biti pretjerano zadovoljna prikazanim, posebno u drugom poluvremenu koje je proteklo bez većih uzbuđenja. Alajbegović odmah zaprijetio, Baždar pogodio stativu Zmajevi su bolje otvorili utakmicu. Već u četvrtoj minuti Alajbegović je sjajnim driblingom izbacio čuvara, a njegov udarac nakon bloka završio je na prečki.

Nekoliko minuta kasnije Bajraktarević je nakon asistencije Dedića pokušao ugroziti gostujući gol, ali je njegov šut završio u bloku. Najveću priliku u prvom dijelu BiH je imala pred sam odlazak na odmor. Bajraktarević je uputio odličan centaršut, a Baždar glavom pogodio stativu. Lopta nije htjela u mrežu, pa se na pauzu otišlo bez pogodaka. S druge strane, gosti su najviše prijetili preko Miovskog, koji je iskoristio jednu grešku Zlomislića, ali se bh. golman iskupio dobrom intervencijom. Veliku priliku za Makedonce spriječio je i Radeljić koji je u 32. minuti praktično sa gol-linije izbacio loptu nakon nesporazuma u našoj odbrani. Povreda pokvarila planove Poluvrijeme je donijelo veliki broj izmjena na obje strane, ali i jednu veoma lošu vijest za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Golman Osman Hadžikić, koji je trebao dobiti priliku za debi u dresu Zmajeva, povrijedio se tokom zagrijavanja između dva poluvremena. Nakon što mu je proklizala noga prilikom jedne intervencije, zadobio je povredu zadnje lože i teren je napustio uz pomoć medicinskog osoblja. Drugo poluvrijeme za zaborav