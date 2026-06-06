Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je s Panamom rezultatom 1:1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u američkom St. Louisu, koja je poslužila kao posljednja provjera pred nastup na Svjetskom prvenstvu.

Izabranici Sergeja Barbareza imali su podršku velikog broja navijača s tribina, a nakon vodstva u prvom poluvremenu na kraju su morali prihvatiti podjelu bodova. Bolji početak Zmajeva i gol Katića

Naša reprezentacija od početka je djelovala konkretnije. Već u drugoj minuti Muharemović je uposlio Dedića, čiji je pokušaj izblokiran u korner, a BiH je u uvodnim minutama izvela čak tri uzastopna kornera.

Dedić je bio veoma raspoložen po desnoj strani, a upravo je nakon njegovog centaršuta u 24. minuti stiglo vodstvo Bosne i Hercegovine. Sjajno je ubacio pred gol Paname, a Nikola Katić se najbolje snašao u kaznenom prostoru i pogodio za 1:0.

Prije toga priliku je imao i Ermedin Demirović, dok je na drugoj strani Nikola Vasilj nekoliko puta morao intervenisati. Posebno se istakao u 16. minuti kada je odbranio snažan udarac Barcenasa.

Panama uzvratila u finišu prvog dijela

Nakon primljenog gola Panama je zaigrala nešto ofanzivnije. Murillo je zaprijetio u 26. minuti, a najbolju priliku imao je Martinez pred sam odlazak na odmor kada je izašao sam pred Vasilja, ali je bh. golman sjajno reagovao i sačuvao prednost.

Ipak, u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena Panama je stigla do izjednačenja. Nakon kornera lopta je došla do Ramosa koji je sa osam metara savladao Vasilja za 1:1. Mirnije drugo poluvrijeme

Drugi dio susreta nije donio mnogo uzbuđenja kao prvo poluvrijeme, iako su obje selekcije imale nekoliko dobrih situacija.

Panama je u 51. minuti zatresla mrežu, ali je pogodak opravdano poništen zbog ofsajda. Rodrigues je nekoliko minuta kasnije imao veliku priliku nakon duge lopte iza leđa naše odbrane, no rezultat je ostao nepromijenjen.

Na drugoj strani Alajbegović je u 55. minuti uputio odličan udarac sa 17 metara, ali je golman Paname bio na visini zadatka. Pokušao je i Demirović u 69. minuti, no bez promjene rezultata.

Najbliže drugom pogotku Zmajevi su bili u 77. minuti kada je Memić snažno šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali je stativa spasila Panamu.

Do kraja susreta Barbarez je napravio veliki broj izmjena, a rezultat se više nije mijenjao.

Slijedi Svjetsko prvenstvo

Bosna i Hercegovina tako je završila pripreme remijem protiv Paname, a sada slijedi fokus na nastup na Svjetskom prvenstvu.

Podsjetimo, Zmajevi će na Mundijalu igrati u grupi B zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom.