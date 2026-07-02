Nažalost, reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela da se plasira u osminu finala Svjetskog prvenstva u fudbalu, jer je u duelu protiv Sjedinjenih Američkih Država doživjela poraz 0:2. Ipak, to ne može i ne smije da pokvari ukupni dojam koji su ostavili naši reprezentativci na ovom istorijskom Mundijalu.

Nakon prvog poluvremena utakmice u Santa Clari, domaćini su imali prednost 1:0 golom Baloguna u 45. minutu meča. U prvom poluvremenu Amerikanci su bili dominantniji tim, stvorili su mnogo više šansi, dok je naša ekipa imala dvije dobre prilike preko Demirovića te Alajbegovića iz kornera.

Prvo poluvrijeme smo odigrali u sastavu Vasilj, Radeljić, Katić, Muharemović, Dedić, Gigović, Šunjić, Kolašinac, Alajbegović, Demirović i Džeko. Sergej Barbarez je odlučio da u nastavak meča uđe sa istim sastavom.

Na otvaranju drugog poluvremena, tačnije u 49. minutu meča, kapiten naše selekcije se požalio na povredu i morao je van terena. Kapitenska traka je otišla u ruke Kolašincu, a umjesto Džeke na teren je ušao Mahmić. Pored njega, i Gigović i Šunjić su izašli, a u igru su ušli Bajraktarević i Tahirović.

Amerikanci su nastavili sa pritiskom i ponovo većinom imali loptu u svom posjedu. Pokušao je Katić u 56. minutu iznenaditi golmana Freesea šutem sa preko 35 metara, no lopta je otišla preko gola.

Nakon toga, bh. selekcija je preuzela inicijativu, a Amerikanci kao da su se malo povukli i čekali svoju šansu iz kontre.

U 61. minutu novi prekršaj nad Muharemovićem, koji se odmah uhvatio za nogu, a medicinski tim naše selekcije je ušao na teren. Nije izgledalo ni malo dobro, a nakon VAR provjere sudija je Balogunu pokazao direktni crveni karton.

U 66. minutu Demirović još jednom šutira ka golu SAD-a, ali golman domaćih ponovo na mjestu.

To kao da je dalo krila našoj selekciji, koja je zaigrala rasterećenije.

U 69. minutu novi predah za hidrataciju, a kojem je prethodio faul Dedića.

U nastavku još jači presing našeg tima, jer se nije imalo šta čekati. Uz to se pojačala i podrška naših navijača sa tribina stadiona u Santa Clari, dok su američki navijaći još uvijek pod utiskom crvenog kartona njihovom reprezentativcu.

U 75. minutu Barbarez u igru uvodi Memića i Tabakovića umjesto Katića i Kolašinca.

Minutu kasnije Alajbegovič je probao šutirati sa 18 metara, ali je njegov šut izblokiran. U 79. minuti odlična akcija Amerikanaca, lopta dolazi do Pulišića koji je savladao Vasilja, no bio je u ofsajdu te je i ovaj gol opravdano poništen.

Nakon toga je selektor Barbarez dobio žuti karton zbog reakcije sa klupe, a u nastavku akcije i Radeljić zbog navodnog povlačenja protivnika. Amerikanci su dobili slobodan udarac malo iskosa sa oko 19 metara. Šutirao je Tilmann i postigao gol za 2:0 za SAD u 82. minutu.

U 90. minutu dvije vezane šanse za bh. tim ispred gola SAD-a, no odbrana domaćin je izbacila loptu i spasila svoju mrežu. Meč je produžen 10 minuta, zbog prekršaja i izmjena, kao i odmora za hidrataciju.

BiH je krenula na sve ili ništa, probavala probiti zadnju liniju Amerikanaca. Iz jedne takve akcije Alajbegović je u 92. minute sjajno šutirao sa lijeve strane. Golman Amerikanaca je bio savladan, ali je lopta otišla pored lijeve stative gola Freesea.

Probali su i domaći u 96. minutu meča sa 15-ak metara, no rezultat se nije promijenio. Dvije minute kasnije odličan dalekometni šut Mahmića i lopta je prošla tik pored stative gola SAD-a, a u narednom napadu za naš tim Mahmić je još jednom dobro šutirao iz daljine, ali i ova lopta je prošla pored stative.

Nakon tačno 55 minuta meča u drugom poluvremenu, sudija Claus je odsvirao kraj meča, što je nažalost značio kraj za reprezentaciju BiH na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

(Kliker.info-FTV)