Do utakmice je ostalo jako malo vremena. Realno, to svi znaju, pa i oni koji površno prate nogomet, da se za tri treninga ništa spektakularno ne može napraviti. Najvećim dijelom se igrači oporavljaju nakon dolaska iz svojih klubova dok trenerski staff najviše vremena provodi u razgovoru s igračima, pojedinačnim, grupnim kako hoćete.

Gledajući roster reprezentacije i imena igrača možda bi se već sada mogla slagati postava koja će izaći na teren u Cardiffu, u petom međusobnom dvoboju. Prvom nakon skoro jedanaest godina.

4-2-3-1

Barabrez je u proteklom periodu gledao, pratio reprezentativce BiH, gledao je i pojedine igrače Walesa. Tu nekih velikih nepoznanica nema. Činjenica jeste da baš svi igrači u reprezentaciji BiH nemaju minutažu onakvu kakvu bi trebali imati, ali će vjerojatno Barbarez morati riskirati. Jednostavno, pitanje je samo formacije. Jer ukoliko će krenuti sa onih za reprezentaciju uobičajnih 4-2-3-1 onda tu tek manjih dileme može imati Sergej.

Recimo na krilima. Memić i Alajbegović nisu u nekoj minutaži, Memić je imao problema s povredom, ali teško da će reprezentacija krenuti bez ove dvojice igrača, točnije mogao bi, ali onda bi to bila jedna sasvim drugačija priča.

Ispred Vasilja u zadnjoj liniji bi se mogla naći četvorka Dedić – Muharemović – Katić- Kolašinac. Na poziciji zadnjih veznih upitnik je pored imena Tahirovića. Gigović i Hadžiahmetović bi mogli zaigrati kao zadnji vezni, ukoliko Tahirović ne bude starter, što možda i ne bi bio veliki problem.

Ili možda 4-4-2

Hadžiahmetović je igrač Hulla, zna što znači igrati na Otoku, baš kao i Šunjić koji je pet sezona bio u Birminghamu. Šunjić može biti zadnji vezni, može zaigrati malo prema naprijed. Ali trojka u sredini Memić – Šunjić – Alajbegović se nudi kao neko rješenje.

Ali isto tako to može biti trojka Demirović – Šunjić – Alajbegović s obzirom da Ermedin može obaviti puno teško posla i rasteretiti Džeku. Demirović je u dobroj formi, Tabaković, Lukić, Džeko također, ali svi ne mogu biti na terenu.

Naravno, situacija bi mogla biti nešto drugačija u formaciji 4-4-2 što se vidjelo na utakmici protiv Austrije. Naravno, sada tu nema nekih igrača koji su bili u Beču, ali kandidata za posložiti postavu u tom rasporedu svakako ima. Sigurno je da bi se 4-4-2 dobila potrebna gustina u sredini terena, mogao bi se usporiti ili smanjiti protok lopte prema bokovima, što će biti jako važno u četvrtak.

Jer ako se Velšani “razmašu”, onda će BiH biti u problemu, bez obzira na kretanje rezultata. Domaća selekcija će ostati u svom ritmu, probat će držati isti tempo koliko god je to moguće duže. S formacijom 4-4-2 i dva napadača, BiH bi ako ništa drugo onda ipak malo natjerala domaćina da malo više razmišlja o svom golu.

Naravno, postoje mogućnost da reprezentacija u napadu forsira jednu formaciju, u obrani drugu, ali to opet dobrim dijelom ovisi o razvoju situacije na terenu. Velšani nisu savršeni, sigurno je da će praviti i greške, ali u jednoj takvoj utakmici kao što je ova ih mora biti.

Toga moraju biti svjesni i igrači reprezentacije BiH, baš kao što moraju biti spremni odgovoriti na najbolji način. I nakon svojih grešaka i nakon izgubljenih duela, promašenih prilika. Jednostavno moraju biti u pravom ritmu svih devedeset a možda i nešto više minuta.

(Dnevni list)