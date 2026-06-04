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Zmajevi odradili prvi trening na američkom tlu pred posljednju provjeru za Mundijal

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Zmajevi odradili prvi trening na američkom tlu pred posljednju provjeru za Mundijal

04 Juna
07:44 2026
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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno je započela pripreme u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je odradila i svoj prvi trenažni proces. Izabranici selektora Sergeja Barbareza okupili su se na terenu kompleksa Energizer Park u St. Louisu, osjetivši tako travnjak stadiona na kojem će igrati posljednju provjeru pred historijski nastup.

Trening je protekao u izuzetno pozitivnoj atmosferi, a reprezentativci su maksimalno motivisano ispunili sve zahtjeve stručnog štaba.

Posljednji test i uigravanje pred Kanadu

Ovaj trenažni proces u Americi poslužiće stručnom štabu za finalno uigravanje taktičkih zamisli i slaganje svih kockica u timu.

Utakmica protiv Paname, koja je na programu u subotu, biće ujedno i generalna proba za Zmajeve prije početka planetarne smotre. Prvi radni dan preko okeana potvrdio je vrhunsko zajedništvo i visok nivo borbenosti naših momaka pod palicom selektora Barbareza, što se može vidjeti i kroz bogatu fotogaleriju s terena.

Put do Mundijala počinje u Torontu

Nakon završetka priprema u St. Louisu i utakmice s Panamom, reprezentacija Bosne i Hercegovine seli se na zvanične mečeve turnira.

Podsjećamo, Zmajevi će prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv selekcije Kanade, nakon čega ih očekuju preostali susreti grupne faze protiv Švicarske i Katara.

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(Kliker.info-SC)

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