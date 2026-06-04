Zmajevi odradili prvi trening na američkom tlu pred posljednju provjeru za Mundijal
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno je započela pripreme u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je odradila i svoj prvi trenažni proces. Izabranici selektora Sergeja Barbareza okupili su se na terenu kompleksa Energizer Park u St. Louisu, osjetivši tako travnjak stadiona na kojem će igrati posljednju provjeru pred historijski nastup.
Trening je protekao u izuzetno pozitivnoj atmosferi, a reprezentativci su maksimalno motivisano ispunili sve zahtjeve stručnog štaba.
Posljednji test i uigravanje pred Kanadu
Ovaj trenažni proces u Americi poslužiće stručnom štabu za finalno uigravanje taktičkih zamisli i slaganje svih kockica u timu.
Utakmica protiv Paname, koja je na programu u subotu, biće ujedno i generalna proba za Zmajeve prije početka planetarne smotre. Prvi radni dan preko okeana potvrdio je vrhunsko zajedništvo i visok nivo borbenosti naših momaka pod palicom selektora Barbareza, što se može vidjeti i kroz bogatu fotogaleriju s terena.
Put do Mundijala počinje u Torontu
Nakon završetka priprema u St. Louisu i utakmice s Panamom, reprezentacija Bosne i Hercegovine seli se na zvanične mečeve turnira.
Podsjećamo, Zmajevi će prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv selekcije Kanade, nakon čega ih očekuju preostali susreti grupne faze protiv Švicarske i Katara.
(Kliker.info-SC)
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