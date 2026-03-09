Zmajevi kreću u borbu za Mundijal: Barbarez objavio spisak za utakmicu protiv Walesa

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeći baraž za plasman na Svjetsko prvenstvo. Reprezentacija BiH će u polufinalu baraža odmjeriti snage s Walesom, a pobjeda u tom susretu vodila bi Zmajeve u finale i korak bliže nastupu na Mundijalu.

Golmani

Za mjesto među stativama konkurisat će: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana

U zadnjoj liniji Barbarez računa na: Seada Kolašinca, Amara Dedića, Nihada Mujakića, Nikolu Katića, Tarika Muharemovića, Dennisa Hadžikadunića, Stjepana Radeljića, te Nidala Čelik.

Vezni red

U sredini terena selektor je pozvao: Ivana Šunjića, Benjamina Tahirovića, Dženisa Burnića, Amira Hadžiahmetovića, Amara Memića, Ivana Bašića, Esmira Bajraktarevića, Armina Gigovića, Kerima Alajbegovića.

Napad

Za golove će biti zaduženi: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković.

Nova imena na spisku

U odnosu na prethodna okupljanja reprezentacije, na spisku su se našla i dva nova imena. Riječ je o defanzivcu francuskog Lensa Nidalu Čeliku te napadaču rumunskog kluba Universitatea Cluj Jovi Lukiću. Selektor je također poslao pretpozive trojici fudbalera – Dariju Šariću, Emiru Kariću i Jusufu Gazibegoviću – koji bi mogli biti naknadno priključeni timu ukoliko dođe do povreda među igračima sa glavnog spiska.

Utakmica polufinala baraža između Bosne i Hercegovine i Walesa igrat će se 26. marta u Cardiffu. Pobjednik tog susreta izborit će plasman u finale baraža, gdje će se sastati s boljim iz duela između Italije i Sjeverne Irske. Barbarez je u izjavi za medije naglasio da su nadolazeći mečevi prilika za reprezentaciju BiH da napravi veliki uspjeh.

– Vjerujem u ovu ekipu i u ono što radimo i nadam se da ćemo 31. marta igrati finale baraža pred našom publikom. Na spisku su igrači za koje vjerujemo da mogu odgovoriti zahtjevima ovako važnih susreta. Tu su, u odnosu na prethodna okupljanja, dva nova igrača, Nidal Čelik i Jovo Lukić. Oni su svojim igrama i formom u posljednje vrijeme skrenuli pažnju na sebe. Znamo da nas u Kardifu očekuje težak meč protiv Velsa, ali naš cilj je da odigramo hrabro i ponosno i da pokušamo izboriti pozitivan rezultat koji bi nas doveo korak bliže plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Vjerujem da ova reprezentacija ima kvalitet za velike stvari – rekao je selektor.

U slučaju da Zmajevi izbore finale, odlučujuća utakmica za odlazak na Svjetsko prvenstvo igrala bi se 29. marta na stadionu Bilino Polje u Zenici, gdje bi reprezentacija Bosne i Hercegovine imala prednost domaćeg terena.

