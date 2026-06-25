Zmajevi ispisuju historiju: Bosna i Hercegovina na pragu plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva (Video)
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u Sijetlu selekciju Katara 3:1 u utakmici trećeg kola grupe B na Svjetskom prvenstvu. Zmajevi su ovim trijumfom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.
Naši fudbaleri su poveli u 29. minuti fantastičnim eurogolom Kerima Alajbegovića, koji će sigurno konkurisati za jedan od najljepših pogodaka dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva.
Bosna i Hercegovina je udvostručila prednost pet minuta kasnije nakon autogola Sultan Al Brakea.
Prednost Zmajeva smanjuje Al Haydos golom u 42. minuti.
Konačan rezultat 3:1 za BiH u 80. minuti postavlja Ermin Mahmić kojem je ovo već drugi pogodak na Mundijalu.
Zmajevi su pobjedom nad Katarom došli nadomak plasmana u šesnaestinu finala Mundijala čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Za potvrdu prolaska grupe i plasmana u nokaut fazu Zmajevi će sačekati da se kompletiraju utakmice u svim ostalim grupama i formira tabela najboljih trećeplasiranih ekipa, ali već je gotovo sasvim sigurno da će se među njima naći i reprezentacija Bosne i Hercegovine.
Zmajevi su zauzeli treće mjesto u grupi B sa četiri boda i gol razlikom 5:6, a već večeras bi mogli i zvanično proći u narednu fazu.
Osam najboljih trećeplasiranih od 12 grupa ide u nokaut fazu (gleda se broj bodova, pa gol razlika), a Bosna i Hercegovina će sigurno biti bolja od trećeplasiranih selekcija iz grupe D, I i J.
Ako Brazil pobijedi Škotsku u susretu trećeg kola grupe C (meč počinje u 00:00), onda će se Bosna i Hercegovina plasirati u 1/16 finala.
Ukoliko izbore plasman u nokaut fazu, Zmajevi će u 1/16 finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.
Ta utakmica će se igrati u San Francisku 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu.
(Kliker.info-BHRT)
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