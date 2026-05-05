„A“ reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće međunarodnu prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname u okviru priprema za nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026, saopštili su iz krovne kuće bh. fudbala.

Susret će biti odigran 6. juna 2026. godine u 14:00 sati po lokalnom vremenu na stadionu Energizer Park u St. Louisu (Sjedinjene Američke Države).

Ova utakmica biće važna provjera za „Zmajeve“ pred početak takmičenja na Svjetskom prvenstvu, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuju nastupi u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Meč protiv Paname ujedno će biti i prilika za susret sa velikim brojem bh. navijača u Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom na to da St. Louis ima jednu od najvećih zajednica građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine izvan Evrope.