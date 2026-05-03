Zmaj riješio još jednu veliku utakmicu : Haris Tabaković odlučio derbi dvije Borussije (VIDEO)
Borussia Mönchengladbach savladala je Borussiju Dortmund minimalnim rezultatom 1:0 u utakmici koja je riješena tek u samoj završnici, a junak susreta bio je reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković.Nakon tvrde i borbene utakmice bez mnogo golova, upravo je Tabaković preuzeo odgovornost i u ključnom trenutku donio svojoj ekipi ogromna tri boda.
Od promašaja do junaka
Tokom meča Tabaković je imao nekoliko prilika, ali nije uspijevao pronaći put do mreže. U prvom poluvremenu propustio je situaciju jedan na jedan s golmanom, dok je i početkom drugog dijela bio blizu pogotka nakon centaršuta, ali je lopta otišla pored stative.
Ipak, napadač „Zmajeva“ nije odustajao.
Gol vrijedan pobjede
Kada se činilo da će susret završiti bez pogodaka, stigao je trenutak odluke. U 90. minuti Tabaković je odlično ispratio centaršut u kazneni prostor i preciznim udarcem po sredini gola matirao Gregora Kobela za konačnih 1:0.
Uslijedila je kratka VAR provjera zbog moguće ofsajd situacije, ali je pogodak na kraju priznat, što je izazvalo veliko slavlje domaćih navijača.
Borba do posljednje sekunde
Do kraja susreta nije nedostajalo tenzija – viđeni su i oštri startovi, kartoni, pa čak i potencijalni crveni karton za goste, ali rezultat se više nije mijenjao.
Tabaković je u sudijskoj nadoknadi dobio i žuti karton, a potom je zamijenjen uz ovacije s tribina.
Velika noć za bh. napadača
Ovaj pogodak dodatno potvrđuje formu Harisa Tabakovića, koji sve češće preuzima ulogu lidera u napadu Gladbacha.
Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ovo je sjajna vijest – „Zmajevi“ u njemu dobijaju potvrdu da imaju napadača koji zna rješavati velike utakmice i donositi bodove kada je najpotrebnije.
