Zlkatko Miletić: Imam informacije da je Dodik planirao blokirati tri objekta SIPA-e u RS (Video)

“Do nikakvih turbulencija u SIPA-i i Tužilaštvu neće doći, oni nastavljaju sa svojim radom. Građani se ne trebaju bojati da će doći do neke eksplozivne situacije”, poručio je u večerašnjem Pressingu Zlatko Miletić, bivši direktor Federalne uprave policije i aktuelni delegat u Domu naroda državnog parlamenta.

Šta se hitno mora uraditi, ako već nije kasno?

“Zakon o policijskim službenicima je potpuno jasan. Policijski službenici i svih agencija nemaju pravo da idu na jednostranačke skupove osim ako ne idu po stranačkoj dužnosti. Do nikakvih turbulencija u SIPA-i i Tužilaštvu neće doći, oni nastavljaju sa svojim radom. Građani se ne trebaju bojati da će doći do neke eksplozivne situacije. U međuvremenu sam došao do informacija koje ne mogu ocijeniti skroz pouzdanim, da je Dodik planirao da blokira tri objekta SIPA-e na području RS (sjedište SIPA-e i terenski ured). Savjetovao sam te službenike kako da se ponašaju da oni ne naprave neki incident“, poručio je Miletić i dodao:

“Ja ovom prilikom molim da ne blokiraju institucije sistema, a službenike SIPA-e da se ponašaju na korektan način i ne izazivaju bilo kakav incident”.

Smatra da su se Komšić i Bećirović “ponijeli vrlo državnički”.

“Mislim da su se Komšić i Bećirović ponijeli vrlo državnički. Nakon ovakvog pravnog akta Dodika, šta bih ja uradio, a on je već prekršio brojne članove zakona. Ja bih uradio dvije stvari; prva stvar da sve potpisnice Dejtonskog sporazuma obavijeste o ovoj situaciji. A druga stvar, zbog ulaska mađarskog kontigenta u BiH, da obavijeste sve ambasade u BiH da nema više ulazaka u BiH bilo kakvih vojnih i policijskih formacija, bilo koga osim EUFOR-a i NATO-a“.

Miletić smatra da je osnovni prioritet u ovom trenutku stabilizirati BiH kao državu.

“Ne mogu građanima objasniti, vi pričati o ulaskom u EU zemlje koja neće postojati ljudi moji. Osnovni prioritet je da se BiH stabilizira kao država. Ne mogu da shvatim da ljudi ne razumiju šta je u kojem trenutku prioritet. Ja nisam protiv EU, ja sam za sve te zakone glasao. Budemo li se na tom putu ponašali kao status quo, dok Dodik ruši državu, država će se srušiti..“.

Još je kazao da smatra da je došao kranji trenutak da se lideri iz FBiH ujedine.

“Svakom u BiH treba biti jasno šta Dodik radi. Ovdje je minimiziranje svega, uvijek imate nekog “ko zna bolje”. Mislim da je došao krajnji trenutak, da ne koristim izlizane termine, da mi iz FBiH se okupimo u institucijama, zauzmemo zajedničke stavove i usmjerimo u kojem pravcu da “gonimo”“.

(Kliker.info-N1)