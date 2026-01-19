Zlato i srebro skočili na rekordne razine zbog prijetnji carinama oko Grenlanda

Zlato i srebro skočili su na rekordne razine jer je intenzivirani pritisak predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland potaknuo strahove od štetnog trgovinskog rata između SAD-a i Europe.

Promptna cijena zlata trgovala se blizu 4.670 dolara po unci, dok je srebro poraslo za čak 4,4% jer je Trumpova agresija opteretila dolar i potaknula potražnju za utočištima.

Prijetnje carinama

SAD će uvesti carine na osam europskih zemalja – uključujući Francusku, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo – koje se protive planu akvizicije Grenlanda. Carine od 10% stupit će na snagu 1. veljače i porast će na 25% u lipnju.

Europski čelnici održat će hitan sastanak u nadolazećim danima dok istražuju moguće protumjere. Države članice raspravljaju o nekoliko opcija za odgovor, uključujući odmazdne carine na 93 milijarde eura (108 milijardi dolara) američke robe, rekli su ljudi upoznati s razgovorima.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron mogao bi zatražiti aktiviranje instrumenta Europske unije protiv prisile, izvijestio je Bloomberg. ACI je najmoćniji alat odmazde bloka i omogućuje EU-u da poduzme niz koraka kao odgovor na prisilne trgovinske mjere.

Napetosti inspirirane Grenlandom razlikuju se od prošlogodišnjih tarifa na Dan oslobođenja jer “ukazuju na dublju geopolitičku liniju rasjeda”, rekla je Charu Chanana, glavna investicijska strategica u Saxo Marketsu u Singapuru. “Korištenje carinskih prijetnji unutar saveza vrsta je šoka povjerenja koji može ostaviti ljepljiviju premiju rizika”, rekla je, misleći na NATO.

Plemeniti metali su se ove godine naglo oporavili, nakon dramatičnih dobitaka u 2025., kada su SAD preuzele čelnika Venezuele, a zatim udvostručile prijetnje preuzimanjem Grenlanda. Trumpova administracija također je obnovila napade na Federalne rezerve, pojačavajući zabrinutost zbog neovisnosti središnje banke i potičući trgovinu degradacijom, gdje investitori izbjegavaju valute i državne obveznice zbog zabrinutosti oko razine duga.

Analitičari optimistični

Šira rotacija u metalni kompleks, predvođena investitorima u Kini, dodala je daljnji poticaj oporavku zlata i srebra. Zalihe zlata u fondovima trgovanim na burzi (ETF) prošli su tjedan porasle za 28 tona, odnosno 0,9%, što je najveći porast od rujna, a proširile su se u sedam od posljednjih osam tjedana.

Mnogi analitičari očekuju da će se zapanjujući dobici nastaviti, a Citigroup Inc. je prošli tjedan prognozirao da će zlato dosegnuti 5000 dolara po unci u roku od tri mjeseca, a srebro 100 dolara.

„Geopolitički rizici se i dalje zagrijavaju“, rekao je Kyle Rodda, analitičar u Capital.com Inc. u Melbourneu. „Nova trgovinska neizvjesnost potkopava izglede za rast, a američka vanjska politika narušava povjerenje u američki dolar. To je savršena mješavina za zlato i srebro.“

Spot cijena zlata porasla je za 1,6% na 4670,47 dolara po unci do 13:59 u Singapuru, dosegnuvši vrhunac od 4690,59 dolara ranije. Srebro je poraslo za 3,4% na 93,1755 dolara i dosegnulo je vrhunac od 94,1213 dolara. Platina je blago porasla, dok je paladij pao. Bloombergov Dollar Spot indeks pao je za 0,2%.

