Zlatni medvjed Berlinalea dodijeljen filmu “Yellow Letters”

Film “Yellow Letters/Žuta pisma” tursko-njemačkog reditelja Ilkera Cataka, drama o braku pod izuzetnim političkim pritiskom, nagrađen je Zlatnim medvjedom, glavnom nagradom Berlinskog filmskog festivala.

Catakov film prikazuje priču o turskom reditelju i njegovoj supruzi glumici, kojima je odjednom zabranjen rad zbog političkih stavova, piše AFP.

Predsjednik žirija Wim Wenders opisao je film kao “zastrašujuću slutnju, pogled u blisku budućnost koja bi se mogla dogoditi i u našim zemljama”.

Dodao je da je riječ o ostvarenju koje „jasno govori o političkom jeziku totalitarizma nasuprot empatičnom jeziku filma”. Catak je Wendersa nazvao jednim od svojih učitelja i istaknuo da je nevjerovatno primiti nagradu upravo od njega.

Srebrni medvjedi za “Spasenje” i ostale dobitnike

Srebrnog medvjeda, Veliku nagradu žirija, dobio je film “Spasenje” reditelja Emina Alpera, koji je u svom govoru izrazio solidarnost s opozicionim političarima u zatvoru u Turskoj, uključujući zatvorenog gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua.

Alper je također govorio o “narodu Irana koji pati pod tiranijom” i “Palestincima u Gazi koji žive i umiru u najstrašnijim uvjetima”.

Kontroverza oko komentara o Gazi

Festival je obilježila i kontroverza oko Gaze. Wenders je na konferenciji za novinare prošle sedmice, odgovarajući na pitanje o podršci njemačke vlade Izraelu, rekao da “ne može ulaziti u polje politike”. Njegovi komentari izazvali su val kritika. Indijska književnica Arundhati Roy povukla je svoje učešće, nazvavši Wendersove riječi “neshvatljivim”.

U utorak je otvoreno pismo, koje su potpisali brojni filmski umjetnici, uključujući Javiera Bardema, Tildau Swinton i Adama McKaya, osudilo “šutnju Berlinalea o genocidu nad Palestincima”. Direktorica festivala Tricia Tuttle odbacila je optužbe.

Istaknuti glumci i nagrađeni filmovi

Među ostalim dobitnicima nagrada ističe se njemačka glumica Sandra Hüller, koja je osvojila Srebrnog medvjeda za najbolju glumačku izvedbu u filmu “Rose” Markusa Schleinzerra. Crno-bijela drama prikazuje ženu koja se u ruralnoj Njemačkoj 17. stoljeća predstavlja kao muškarac kako bi izbjegla patrijarhalna ograničenja.

Američki reditelj Lance Hammer dobio je dvije nagrade za film “Kraljica na moru”, u kojem Juliette Binoche glumi ženu koja brine o majci oboljeloj od demencije. Tom Courtenay i Anna Calder-Marshall, koja igra majku, podijelili su Srebrnog medvjeda za najbolju sporednu ulogu, dok je film osvojio i Srebrnog medvjeda, Nagradu žirija.

