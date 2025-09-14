Zlatni krug hrabrosti, ljubavi i nade: Visočka trka za djecu oboljelu od raka

Danas je Visoko bilo središte ljubavi, podrške i neizmjerne snage ljudskog duha. Na inicijativu mladog heroja Afana Habibovića, uz organizaciju Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ i podršku Grada Visoko i JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko, održana je humanitarna trka/šetnja „Zlatni krug Šparkase“ – manifestacija koja je pokazala da se u zajedništvu krije najveća snaga.

Pod zlatnim nebom septembra, u zlatnom mjesecu posvećenom djeci oboljeloj od raka, između 4.500 i 5.000 građana, djece, porodica, volontera, donatora i prijatelja okupilo se kako bi formirali jedan veliki, simbolični krug – krug podrške, solidarnosti i nade. Kroz donacije i pokroviteljstvo, te prodaju majica Zlatni krug prikupljeno je 150.000 KM koje će biti usmjerene u Medicinsko zdravstveni fond Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.

“Bilo je to više od trke. Bio je to hod ljubavi prema onima čija svakodnevna borba nadilazi kilometre – prema djeci koja se suočavaju s najtežim izazovima, ali to čine sa nevjerovatnom hrabrošću. Bio je to trenutak u kojem je Visoko disalo kao jedno, pružajući ruku podrške i ulijevajući snagu onima koji je najviše trebaju”, saopćeno je iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.

Dirljive izjave roditelja, djece, predstavnika institucija, donatora i prijatelja projekta, dodatno su naglasile važnost ovakvih inicijativa. Posebne emocije izazvalo je obraćanje Afana Habibovića – mladića koji je i sam prošao put borbe sa tumorom, a danas kao ambasador ove manifestacije, inspiriše sve nas da budemo bolji ljudi.

“U svijetu koji često zaboravi da zastane i pogleda oko sebe, „Zlatni krug Šparkase“ nas je podsjetio da najveće pobjede ne dolaze s medaljama, već s podrškom, zajedništvom i otvorenim srcem. Hvala svima koji ste danas bili dio ovog kruga. Zajedno smo poslali snažnu poruku: Niko ne smije biti sam u svojoj borbi”, poručili su iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.

