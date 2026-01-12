Zlatni globus 2026: Večer velikih pobjeda, snažnih poruka i političkih istupa

Ovogodišnja dodjela Zlatnih globusa protekla je u znaku velikih pobjeda, emotivnih govora i društveno-političkih poruka, a apsolutni pobjednici večeri bili su film One Battle After Another redatelja Paula Thomasa Andersona i Netflixova serija Adolescence, koji su osvojili po četiri nagrade.

Paul Thomas Anderson konačno nagrađen

Andersonov ambiciozni kontrakulturni film One Battle After Another proglašen je najboljim filmom u kategoriji mjuzikla ili komedije, dok je sam redatelj osvojio Zlatne globuse za najbolju režiju i najbolji scenarij – prve u svojoj bogatoj karijeri. „Volim ono što radim i sve ovo mi je iskreno zabavno“, rekao je Anderson u jednom od svojih govora, koji su obilježili večer. Posebno emotivan trenutak bio je kada je odao počast Adamu Somneru, pomoćniku režije koji je radio na filmu i preminuo u novembru 2024. godine.

Glumački uspjeh filma zaokružila je Teyana Taylor, koja je osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu. U suzama je nagradu posvetila „svojim ‘smeđim’ sestrama i djevojčicama koje gledaju večeras“, poručivši: „Pripadamo svakom prostoru u koji uđemo. Naši glasovi su važni i naši snovi zaslužuju mjesto.“

Adolescence nastavlja dominaciju

Netflixova hit-serija Adolescence nastavila je svoj pobjednički niz, osvojivši četiri Zlatna globusa, uključujući onaj za najbolju limitiranu seriju. Scenarist Jack Thorne naglasio je da serija nije kritika mladih, već društva koje im ostavlja „prljavštinu i krhotine“ s kojima se moraju nositi.

Stephen Graham osvojio je nagradu za najboljeg glumca u limitiranoj seriji, pobijedivši Judea Lawa i Paula Giamattija, dok je Owen Cooper, nakon historijskog Emmyja, dodao još jednu nagradu za sporednog glumca, priznajući da mu sve to „uopće ne djeluje stvarno“. Erin Doherty osvojila je nagradu za sporednu glumicu u istoj kategoriji.

Shakespeare, horor i historijski trileri

Djelimično fikcionalizirana Shakespeareova drama Hamnet osvojila je nagrade za najbolji dramski film i najbolju glavnu glumicu u drami, koju je dobila Jessie Buckley. Producent Steven Spielberg, koji je film radio sa Samom Mendesom, izjavio je kako je Chloé Zhao bila „jedina redateljica koja je ovaj film mogla napraviti“.

„Ovo je zaista ogromna čast“, rekla je Buckley, koja je u konkurenciji pobijedila Juliju Roberts i Jennifer Lawrence.

Film Sinners, povijesni horor spektakl Ryana Cooglera, nagrađen je za originalnu muziku i kinematografsko i box office postignuće, a Coogler je zahvalio publici „što se pojavila i podržala film“.

Historijski uspjeh Brazila i mladi rekorder Chalamet

Brazilanski triler The Secret Agent osvojio je dvije nagrade — za najbolji film koji nije na engleskom jeziku te za najboljeg glavnog glumca u drami, koju je dobio Wagner Moura, postavši prvi Brazilac s tom nagradom. Redatelj Kleber Mendonça Filho istaknuo je kako je „ovo izuzetno važan trenutak za snimanje filmova“.

Timothée Chalamet osvojio je svoju prvu Zlatnu globus nagradu za najboljeg glavnog glumca u komediji za film Marty Supreme, pobijedivši Leonarda DiCaprija i Georgea Clooneyja. Time je postao najmlađi dobitnik u toj kategoriji. „Četiri prethodna poraza učinila su ovaj trenutak još slađim“, rekao je Chalamet.

Iznenađenja i mali filmovi

Rose Byrne osvojila je nagradu za najbolju glavnu glumicu u komediji za ulogu majke na rubu sloma u indie-filmu If I Had Legs I’d Kick You, pobijedivši Emmu Stone i Cynthiju Erivo. Zahvalila se žiriju što su nagradili, kako se našalila, „film snimljen za osam i po dolara“.

Stellan Skarsgård dobio je nagradu za najboljeg sporednog glumca za norvešku dramu Sentimental Value, uz šalu da je „prestar za nagrade“, a govor je završio porukom o važnosti gledanja filmova u kinima.

Netflix i animirani rekord

Iako su veliki projekti poput Train Dreams, Frankenstein i Jay Kelly ostali bez nagrada, Netflix je slavio s animiranim hitom KPop: Demon Hunters, koji je osvojio nagrade za najbolji animirani film i originalnu pjesmu (Golden). Film je ujedno i najgledaniji naslov u historiji platforme.

Televizijske novosti i povratnici

Bolnička drama The Pitt proglašena je najboljom dramskom serijom, dok je Noah Wyle osvojio nagradu za najboljeg glumca, zahvalivši zdravstvenim radnicima. Appleova komedija The Studio osvojila je nagradu za najbolju humorističnu seriju, a Seth Rogen je nagrađen za glavnu mušku ulogu.

Rhea Seehorn osvojila je nagradu za najbolju glumicu u dramskoj seriji (Pluribus), dok je Jean Smart treći put slavila za ulogu u seriji Hacks.

Politika, protesti i Nikki Glaser

Večer je bila obilježena i političkim porukama. Više zvijezda nosilo je bedževe „ICE OUT“, a Mark Ruffalo je na crvenom tepihu oštro kritikovao Donalda Trumpa.

Voditeljica večeri Nikki Glaser vratila se drugu godinu zaredom, ne štedeći ni Hollywood ni američku politiku, dok je prvi put dodijeljena i nagrada za najbolji podcast, koju je osvojio Good Hang with Amy Poehler.

Pogled unaprijed

Među nominiranima koji su ostali bez nagrada našli su se The Bear, Abbott Elementary, Only Murders in the Building i Wicked: For Good. Podsjetimo, prošlogodišnji pobjednici bili su Demi Moore, Adrien Brody, Kieran Culkin, The Brutalist, Emilia Pérez i Shōgun.

Nominacije za Oscare bit će objavljene 22. januara, dok je svečana dodjela zakazana za 15. mart, a Zlatni globusi su jasno dali naslutiti u kojem smjeru bi se sezona nagrada mogla dalje kretati.

(Kliker.info-agencije)