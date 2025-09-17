Zlatne kočije i slike Jeffreyja Epsteina : Kraljevski prijem za Trumpa u Windsoru, protesti na ulicama
Predsjednik SAD-a Donald Trump stigao je u dvorac Windsor u srijedu na prvi puni dan svoje državne posjete Velikoj Britaniji, gdje ga je dočekala raskošna kraljevska ceremonija. Posjetu su također obilježili protesti protiv njegove posjete.
Trumpa i prvu damu Melaniju Trump dočekali su princ i princeza Walesa, a potom i od kralj Charlesa i kraljica Camilla, nakon čega su se zajedno uputili u svečanu kočiju za procesiju kroz posjed Windsor. Na crvenom tepihu, pred najvećom počasnom gardom ikada okupljenom za državnu posjetu u Ujedinjenom Kraljevstvu, Trump je izvršio vojnu inspekciju zajedno s kraljem.
Ceremonijalni prijem, uključujući i večerašnji banket u dvorani St George’s Hall, zamišljen je kao simbol “posebnog odnosa” između dvije zemlje. Britanska vlada pritom želi iskoristiti priliku da ojača transatlantske veze, podstakne trgovinu i osigura dalju američku podršku NATO-u i Ukrajini.
Trump je prije puta izjavio da mu je “čast” ponovo posjetiti Veliku Britaniju, nazvavši kralja Charlesa “džentlmenom koji predstavlja zemlju na najbolji način”. Dolazak je također obilježen najavom višemilijardinskih američkih investicija u britansku tehnologiju, uključujući vještačku inteligenciju, kvantno računarstvo i nuklearnu energiju.
Međutim, ulice Windsora, okićene američkim zastavama, predsjednik vjerovatno neće vidjeti. Umjesto uličnih parada i javnih okupljanja, ovaj put britanska vlada se odlučila da većinu sadržaja posjete smjesti unutar zidina dvorca Windsor i u premijerovoj rezidenciji Chequers.
Za kritičare, to je pokušaj da se izbjegne slika masovnog nezadovoljstva koje Trump i dalje izaziva u Britaniji. Ali protesti već osiguravaju da državna posjeta neće proći bez kontroverzi, uprkos glamuru i ceremoniji koje kraljevska porodica nastoji prikazati.
