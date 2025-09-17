Zlatne kočije i slike Jeffreyja Epsteina : Kraljevski prijem za Trumpa u Windsoru, protesti na ulicama

Trumpa i prvu damu Melaniju Trump dočekali su princ i princeza Walesa, a potom i od kralj Charlesa i kraljica Camilla, nakon čega su se zajedno uputili u svečanu kočiju za procesiju kroz posjed Windsor. Na crvenom tepihu, pred najvećom počasnom gardom ikada okupljenom za državnu posjetu u Ujedinjenom Kraljevstvu, Trump je izvršio vojnu inspekciju zajedno s kraljem.