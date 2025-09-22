Zlatna lopta u rukama maestralnog Francuza : Ousmane Dembele je novi kralj fudbala!

Francuski ofanzivac Ousmane Dembele je novi osvajač Zlatne lopte, nagrade koja se dodjeljuje najboljem fudbaleru u prethodnoj sezoni.

Za prestižnu nagradu je nominovano 30 igrača, a dodjeljuje se na osnovu pojedinačnog učinka, timskog učinka i rekorda igrača.

Dembele je Paris Saint-Germainu donio prvu, historijsku titulu Lige prvaka. Također, “Svece” je predvodio do trofeja u francuskoj Ligue 1, kao i u Kupu.

Odigrao je 53 utakmice, postigao je čak 35 golova, a također je skupio i 16 asistencija, što je odličan učinak za krilnog napadača.

Dembele je u prošlosti bio veoma problematičan igrač. Od odlaska iz Rennesa u Borussiu Dortmund, a pogotovo u Barceloni, nije se ponašao zrelo, ali je ova nagrada dokaz njegovog apsolutno nepobitnog talenta.

Njegov glavni konkurent za nagradu bio je Španac Lamine Yamal, ali je 18-godišnja zvijezda Barcelone “ostala kratka”.

Inače, Zlatna lopta se dodjeljuje od 1956. godine, a Lionel Messi je nagradu osvojio rekordnih osam puta.

Posljednji francuski fudbaler koji je dobio ovu nagradu je Karim Benzema 2022. godine. Prije njih prestižnu nagradu su još, što se francuskih fudbalera tiče, osvajali: Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini (3 puta) i Raymond Kopa.

Također, večeras su dodijeljene i ostale nagrade.

Zlatna lopta u ženskoj konkurenciji pripala je nevjerovatnoj Aitani Bonmati, članici Barcelone, koja je osvojila ovu nagradu treću godinu uzastopno.

Yamal je dobio nagradu za najboljeg mladog igrača, dok je Vicky Lopez dobila nagradu za najbolju mladu igračicu.

Sarina Wiegman je dobila Johan Cruyff za najbolju trenericu u ženskoj konkurenciji, dok je u muškoj konkurenciji ta nagrada pripala Luisu Enrique, koji nije mogao prisustvovati ceremoniji zbog toga što je morao voditi ekipu Paris Saint-Germaina na utakmici Ligue 1.

Hannah Hampton, golmanica Chelsea, osvojila je nagradu Lev Yashin za najbolju golmanicu i tako je postala prva u historiji kojoj je to pošlo za rukom.

Gianluigi Donnarumma, golman PSG-a, dobio je nagradu za najboljeg golmana u muškoj konkurenciji.

Victor Gyokeres i Ewa Pajor su dobitnici nagrada “Gerd Muller” najboljeg strijelca i strijelkinju u protekloj sezoni.

Nagradu za ženski klub godine dobio je Arsenal, dok je ta nagrada u muškoj konkurenciji pripala PSG-u.

(Kliker.info-SC)