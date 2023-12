Zlatko Miletić: “Vrlo je izvjesno da će doći do zabrane Dodikovog političkog djelovanja”

Zlatko Miletić, delegat u Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, smatra da se lider SNSD-a i predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik “malo izradio” kad je kazao da očekuje da će EUFOR, ukoliko RS proglasi otcjepljenje, izaći na entitetsku liniju. “Možda on može to napraviti u jednom administrativnom smislu, ali u stvarnosti se neće moći desiti jer će međunarodna zajednica 100 posto reagovati”, rekao je Miletić za N1.

On se osvrnuo i na navodno potpisanu “Deklaraciju za Savez srpskih zemalja” otkrivši da nema provjerene informacije da se to zaista desila, ali da “‘Srpski svet’ već funkcioniše” i da se to “vidjelo tokom provođenja izbora u Srbiji”.

Miletić je u Danu uživo također komentarisao i hapšenja direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića i predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca zaključivši da u pravosuđu “postoje dvostruki aršini” i da očigledno tu “neke stvari nisu najjasnije”.

Predstavnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine na današnjoj hitnoj sjednici usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona, ali bez glasova poslanika SNSD-a i HDZ-a. Šta se onda može očekivati u Domu naroda?

Po mom mišljenju je vrlo neizvjesno. Ja ću to podržati, što se mene tiče, a ne vjerujem da će to na Domu naroda proći.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici nije usvojio Izvještaj o provođenju Opštih izbora 2022. godine, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH. Zanimljiva je ta situacija da SNSD ne priznaje CIK, ali je prihvatio rezultate izbora?

Većina delegata iz srpskog i hrvatskog naroda glasalo je protiv, Bošnjaci su bili za. Mi smo većinu rasprave potrošili na to da li je trenutni sastav CIK-a legitiman. Pojedini su delegati pokušali osporiti presudu Suda BiH, koji je kazao da je ovo legitiman sastav CIK-a.

Kako spriječiti da stranke na vlasti upravljaju CiK-om? Je li to uopšte moguće?

U tome jeste osnovni problem. Svi ovi koji smatraju da je CIK nelegitiman oni ne žele nikakvu vrstu promjena. Oni hoće da dovedu sebi podobne, političke ljude u CIK. CIK bi trebao biti potpuno nezavisno tijelo. Vi prvo morate to tijelo finansijski osamostaliti.

Imate ovdje osporavanje i legitimiteta visokog predstavnika, ali je licemjerno da osporavate čovjeka koji vam je osigurao novac za izbore. Niste onda trebali ni prihvatiti funkciju jer ste je dobili na izborima za koje je Schmidt osigurao novac.

Dodik poručuje da ukoliko Schmidt nametne izmjene Izbornog zakona Republike Srpske donosi svoj izborni zakon. Ima li visoki predstavnik načina da “obuzda” Dodika?

Nije to isključeno. Formalno i pravno on (Schmidt) njega (Dodika) ne može spriječiti, ali može poništiti odluku. Sad koliko će to poštovati organi RS je drugo pitanje. Dodik je počeo da vrši neku vrstu političkog ucjenjivanja da ako ne bude po njegovim željama da ide u otcjepljenje.

Koliko su to ozbiljne prijetnje?

Mislim da su vrlo ozbiljne i mislim da će 2024. biti vrlo izazovna godina. Vrlo je izvjesno da će doći do zabrane Dodikovog političkog djelovanja, a kad se desi to će biti “Dan D” za opstanak Bosne i Hercegovine i njenih institucija.

Kako bi izgledao taj “Dan D”?

Možda on može to napraviti u jednom administrativnom smislu, ali u stvarnosti se neće moći desiti jer će međunarodna zajednica 100 posto reagovati.

Ali EUFOR ne reaguje. Denis Zvizdić, dopredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH pozvao je danas na hitno raspoređivanje vojnika EUFOR-a i NATO-a na područje Brčko Distrikta?

Građane ne treba plašiti. EUFOR je u uskoj korelaciji sa NATO-om.

Dodik očekuje da će EUFOR izaći na entitetsku liniju?

On se mali izradio. Dodik priželjkuje izvjesnu kiprizaciju Bosne i Hercegovine i da će EUFOR napraviti tu granicu. NATO snage i EUFOR imaju razvijene planove za bilo koju situaciju. Međutim, oni čekaju naredbu viših struktura.

Ima li Dodik i dalje saveznike u HDZ-u BiH? Pitam to apropo jučerašnje reakcije Andreja Plenkovića na Dodikovu najavu otcjepljenja?

Mislim da su njegove veze vrlo jake sa HDZ-om BiH. Koliko Plenković može uticati na NATO to je drugo pitanje. Ne bih se previše nadao u njegov prevelik uticaj. Mislim da su odnosi između HDZ-a i SNSD-a neraskidivi.

Jučer na sjednici ste problematizovali “navodno potpisanu Deklaraciju za Savez srpskih zemalja”, a za koju su neki mediji tvrdili da je potpisana od predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, te Andrije Mandića i Vladimira Orlića. Imate li više informacija o tome od onih koje su se pojavile u nekim medijima?

Uglavnom imam dio informacija za koje ne mogu reći da su pouzdane. Navodno pominjani sastanak desio se sa 16. na 17. u Budimpešti gdje su predsjednik NSRS-a i predsjednici skupština Srbije i Crne Gore potpisali tu deklaraciju koja ima spornu tačke 3 i 8. Ja sam tražio da nadležni organi potraže odgovor na ta pitanje, a ako to bude tačno to predstavlja kazneno djelo ugrožavanje teritorijalnog integriteta BiH. Opasnija po meni je ta tišina zato što mjesec i po dana nijedna naša institucija nije odgovorila na tu vijest. “Srpski svet” već funkcioniše, to se vidjelo tokom provođenja izbora u Srbiji, a mi se možemo praviti slijepi da to ne vidimo.

Kako komentarišete hapšenje direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića i predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca? Hoće li ovo biti još jedan fijasko Tužilaštva i pravosuđa?

Moram ovo posmatrati iz nekoliko konteksta. To je prvo vrlo ozbiljan problem za Bosnu i Hercegovinu jer je uhapšen prvi čovjek institucije koja predstavlja sistem pravde. Drugi aspekt – način i mjesto kako je to hapšenje izvršeno je vrlo neprimjereno i nije trebalo tako biti urađeno, da se tako tretira predsjednik Suda BiH kao da je narko diler.

Treća stvar je da njih dvojicu (Mehmedagića i Debeveca) lišavate tako slobode, a imate slučajeve da optuženi, kao Dodik, nisu lišeni slobode. Ovdje postoje dvostruki aršini. Ako su ta dvojica uradila to sve što im se stavlja na teret neka ih zatvore 100 godina, ali očigledno tu neke stvari nisu najjasnije. Imate i situaciju sa ovom grupom iz Zvornika, gdje su neki optuženi za genocid, i njima se dozvoljava da izađu iz zemlje. Njih ne lišavaju slobode, a lišavaju ovu dvojicu.

