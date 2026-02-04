Zlatko Miletić u Pressingu : Ni kišobrani, ni stativ – Vučić na ratnom snimku iznad Sarajeva nosi poluautomatsku pušku (Video)

U emisiji Pressing na N1, delegat u Klubu Hrvata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i bivši šef Federalne uprave policije Zlatko Miletić govorio je o slučaju poznatom kao „Sarajevo safari“, navodima o ulozi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom opsade Sarajeva, te o potrebi da nadležne pravosudne institucije ispitaju sve dostupne informacije i svjedočenja.

“U tom kontekstu slušam Vučića kako nije učestvovao u ratu, kao bio prevodilac. Ima njegov snimak u bordo jakni, nosi polautomatsku pušku M59/66 kalibra 7,62 mm, ali to je posao Tužilaštva da se posveti tom pitanju. Nema veza šta ja tvrdim, neka to Tužilaštvo utvrdi. Uključujući da ispitaju žive svjedoke kojih ima,” kazao je u Pressingu na N1 delegat u Klubu Hrvata Doma naroda državnog parlamenta.

Između ostalog, u razgovoru je kazao i da li je imao informacije da je Aleksandar Vučić pucao po Sarajevu.

Vučić kaže da je nosio kišobran pa onda da je nosio stativ za kameru? Jeste li imali informaciju da je pucao po Sarajevu?

Mi smo imali te informacije, ali se nismo bavili dokumentovanje tim. Bilo je tih slučajeva kod izvršenja masovnih zločina, poput Korićanskih stijena, bavili smo se takvom vrstom predmeta. Morali smo alpinistički dolaziti do tih leševa. Tu je bilo jako mnogo posla.

Ko je osoba koju ste maloprije precizno opisali?

Vučić u društvu sa Šešeljom, čovjek na remenu nosi polautomatsku pušku. I on nama drži predavanje?! Predstavlja zlo za pola ljudi u Srbiji.

Znači vi tvrdite da je to puška, a ne stativ?

Otkud on tu uopšte (iznad Sarajeva)? Pa barem da iskaže kajanje što je tu bio, kako kaže, kao prevodilac. Bruka i sramota je to ovih koji rade u pravosudnim organima.

Podsjećamo, „Sarajevo Safari“ je slučaj koji istraživači opisuju kao praksu dovođenja „ratnih turista – vikend snajperista“, imućnih stranih državljana koji su tokom opsade Sarajeva plaćali da sa okolnih brda pucaju na civile u gradu, uključujući žene i djecu.

Delegat u Klubu Hrvata Doma naroda državnog parlamenta Zlatko Miletić ekskluzivno je u razgovoru za N1 kazao kako će biti kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, iz reda hrvatskog naroda, ukoliko se za istu poziciju kandiduje i lider HDZ-a BiH Dragan Čović, koga Miletić naziva “najvećim zlom”.

Kako vi kao parlamentarac i bivši šef policije, pa kao i građanin, gledate na ovaj opšti kriminal i odlazak mladih ljudi

Moram reći, sjetim se stiha pjesme od Dragojevića “stine potrošilo je more”, u biti potrošili su mi dišu. Niti se smijem, plakao bih, a ne mogu. Jedina stvar zbog koje ovo radim je zbog djece, i svoje i tuđe.

Hoćete li biti kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine?

Ponovit ću još jednom, zaista nemam afinitet u vezi te dužnosti. Meni je cilj da se ne kandiduje najveće zlo. Ako on to ne uradi ja se neću kandidovati.

Znači, ako Čović bude kandidat, bit ćete i vi?

Tako je.

Mislite da bi ga pobijedili?

Ubijeđen sam da bi ga pobijedio.

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i bivši direktor Federalne uprave policije iznio je potom i ozbiljna upozorenja o aktuelnim političkim procesima u zemlji, ocijenivši da je Bosna i Hercegovina ušla u opasnu fazu političke destabilizacije, u kojoj značajnu ulogu, prema njegovim riječima, imaju strane obavještajne službe.

Miletić smatra da je prerano otvaranje priče o kandidatima za Opće izbore 2026. godine, posebno kada je riječ o Predsjedništvu BiH, duboko pogrešan i nemudar potez.

“Previše rano se izašlo s kandidatima. Interesantno je ko je prvi to uradio. Imam utisak da je to rezultat djelovanja vanjskog neprijatelja, koji je namjerno ‘gurnuo mrmka’ kako bi se politička scena prerano zapalila i skrenula pažnja s mnogo važnijih procesa”, rekao je Miletić.

Dok se, kako navodi, dio političkih aktera bavi nebitnim temama poput imidža i međusobnih podrški, lideri SNSD-a i HDZ-a BiH, Milorad Dodik i Dragan Čović, koriste sve raspoložive resurse za sistemsku razgradnju države.

“Osovina zla Čović–Dodik radi na razgradnji institucija i društva. Oni ne gube vrijeme. Dok se drugi bave trivijalnostima, oni pripremaju teren za realizaciju svojih dugogodišnjih ciljeva”, upozorio je.

Posebno problematičnim Miletić vidi činjenicu da stranke s hrvatskim nacionalnim predznakom u ovom trenutku nemaju istaknute kandidate, dok se, s druge strane, bošnjački politički korpus suočava s dubokim podjelama.

“Duboko sam uvjeren da strane obavještajne službe aktivno rade na razbijanju bošnjačkog političkog i šireg bosanskohercegovačkog patriotskog korpusa. To se radi unošenjem zla u odnose, polarizacijom i dijeljenjem na sve manje dijelove, kako bi se razbilo svako jedinstvo”, kazao je.

Miletić nije bježao ni od oštrijih formulacija, ističući da vanjski faktor ne može djelovati bez saradnje iznutra.

“Možda će mi neko zamjeriti terminologiju, ali da bi strani faktor uspio, mora imati ‘unutarnjeg neprijatelja’. A takvih, nažalost, ima mnogo – ljudi koji nisu zainteresirani da BiH opstane kao država i koji i danas rade na ostvarivanju ciljeva iz perioda 1991–1995”, rekao je.

Govoreći o mogućim scenarijima, Miletić upozorava da Milorad Dodik čeka globalnu krizu kako bi iskoristio odsustvo međunarodne pažnje.

“Dodik čeka veći problem u svijetu da pokuša samoproglašenje Republike Srpske, računajući da se niko neće baviti Bosnom i Hercegovinom. Čović iz prikrajka jedva čeka isti trenutak kako bi pokušao progurati treći entitet”, naveo je.

Zaključio je da se Bosna i Hercegovina nalazi u izuzetno ozbiljnoj situaciji, bez jasnog plana izlaska iz krize, te da probosanske stranke žive u opasnoj iluziji.