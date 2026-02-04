Zlatko Miletić u Pressingu : Ni kišobrani, ni stativ – Vučić na ratnom snimku iznad Sarajeva nosi poluautomatsku pušku (Video)
U emisiji Pressing na N1, delegat u Klubu Hrvata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i bivši šef Federalne uprave policije Zlatko Miletić govorio je o slučaju poznatom kao „Sarajevo safari“, navodima o ulozi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom opsade Sarajeva, te o potrebi da nadležne pravosudne institucije ispitaju sve dostupne informacije i svjedočenja.
“U tom kontekstu slušam Vučića kako nije učestvovao u ratu, kao bio prevodilac. Ima njegov snimak u bordo jakni, nosi polautomatsku pušku M59/66 kalibra 7,62 mm, ali to je posao Tužilaštva da se posveti tom pitanju. Nema veza šta ja tvrdim, neka to Tužilaštvo utvrdi. Uključujući da ispitaju žive svjedoke kojih ima,” kazao je u Pressingu na N1 delegat u Klubu Hrvata Doma naroda državnog parlamenta.
Između ostalog, u razgovoru je kazao i da li je imao informacije da je Aleksandar Vučić pucao po Sarajevu.
Vučić kaže da je nosio kišobran pa onda da je nosio stativ za kameru? Jeste li imali informaciju da je pucao po Sarajevu?
Mi smo imali te informacije, ali se nismo bavili dokumentovanje tim. Bilo je tih slučajeva kod izvršenja masovnih zločina, poput Korićanskih stijena, bavili smo se takvom vrstom predmeta. Morali smo alpinistički dolaziti do tih leševa. Tu je bilo jako mnogo posla.
Ko je osoba koju ste maloprije precizno opisali?
Znači vi tvrdite da je to puška, a ne stativ?
Otkud on tu uopšte (iznad Sarajeva)? Pa barem da iskaže kajanje što je tu bio, kako kaže, kao prevodilac. Bruka i sramota je to ovih koji rade u pravosudnim organima.
Podsjećamo, „Sarajevo Safari“ je slučaj koji istraživači opisuju kao praksu dovođenja „ratnih turista – vikend snajperista“, imućnih stranih državljana koji su tokom opsade Sarajeva plaćali da sa okolnih brda pucaju na civile u gradu, uključujući žene i djecu.
Delegat u Klubu Hrvata Doma naroda državnog parlamenta Zlatko Miletić ekskluzivno je u razgovoru za N1 kazao kako će biti kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, iz reda hrvatskog naroda, ukoliko se za istu poziciju kandiduje i lider HDZ-a BiH Dragan Čović, koga Miletić naziva “najvećim zlom”.
Kako vi kao parlamentarac i bivši šef policije, pa kao i građanin, gledate na ovaj opšti kriminal i odlazak mladih ljudi
Moram reći, sjetim se stiha pjesme od Dragojevića “stine potrošilo je more”, u biti potrošili su mi dišu. Niti se smijem, plakao bih, a ne mogu. Jedina stvar zbog koje ovo radim je zbog djece, i svoje i tuđe.
Ponovit ću još jednom, zaista nemam afinitet u vezi te dužnosti. Meni je cilj da se ne kandiduje najveće zlo. Ako on to ne uradi ja se neću kandidovati.
Znači, ako Čović bude kandidat, bit ćete i vi?
Tako je.
Ubijeđen sam da bi ga pobijedio.
Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i bivši direktor Federalne uprave policije iznio je potom i ozbiljna upozorenja o aktuelnim političkim procesima u zemlji, ocijenivši da je Bosna i Hercegovina ušla u opasnu fazu političke destabilizacije, u kojoj značajnu ulogu, prema njegovim riječima, imaju strane obavještajne službe.
Miletić smatra da je prerano otvaranje priče o kandidatima za Opće izbore 2026. godine, posebno kada je riječ o Predsjedništvu BiH, duboko pogrešan i nemudar potez.
“Previše rano se izašlo s kandidatima. Interesantno je ko je prvi to uradio. Imam utisak da je to rezultat djelovanja vanjskog neprijatelja, koji je namjerno ‘gurnuo mrmka’ kako bi se politička scena prerano zapalila i skrenula pažnja s mnogo važnijih procesa”, rekao je Miletić.
“Osovina zla Čović–Dodik radi na razgradnji institucija i društva. Oni ne gube vrijeme. Dok se drugi bave trivijalnostima, oni pripremaju teren za realizaciju svojih dugogodišnjih ciljeva”, upozorio je.
Posebno problematičnim Miletić vidi činjenicu da stranke s hrvatskim nacionalnim predznakom u ovom trenutku nemaju istaknute kandidate, dok se, s druge strane, bošnjački politički korpus suočava s dubokim podjelama.
“Duboko sam uvjeren da strane obavještajne službe aktivno rade na razbijanju bošnjačkog političkog i šireg bosanskohercegovačkog patriotskog korpusa. To se radi unošenjem zla u odnose, polarizacijom i dijeljenjem na sve manje dijelove, kako bi se razbilo svako jedinstvo”, kazao je.
“Možda će mi neko zamjeriti terminologiju, ali da bi strani faktor uspio, mora imati ‘unutarnjeg neprijatelja’. A takvih, nažalost, ima mnogo – ljudi koji nisu zainteresirani da BiH opstane kao država i koji i danas rade na ostvarivanju ciljeva iz perioda 1991–1995”, rekao je.
Govoreći o mogućim scenarijima, Miletić upozorava da Milorad Dodik čeka globalnu krizu kako bi iskoristio odsustvo međunarodne pažnje.
“Dodik čeka veći problem u svijetu da pokuša samoproglašenje Republike Srpske, računajući da se niko neće baviti Bosnom i Hercegovinom. Čović iz prikrajka jedva čeka isti trenutak kako bi pokušao progurati treći entitet”, naveo je.
“Ako se ne probudimo, ako se ne okrupnimo i ne osmislimo jasnu strategiju za naredni period, ovo može izaći na veliko zlo”, poručio je Miletić u Pressingu na N1.
Bivši šef Federalne uprave policije i aktuelni delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine govorio i o ratnim snajperistima koji su tokom opsade Sarajeva dolazili iz inostranstva, radu antisnajperskih timova, stanju u pravosuđu i policiji, kao i o aktuelnim političkim i sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini.
Miletić je posebno skrenuo pažnju na zloglasnu ženu iz Rumunije za koju tvrdi da je „sigurno ubila više od 10 ljudi“.
Hoće li smijeniti državnog tužioca Kajganića nakon sve više žalbi na njegov rad?
– Ne znam. Ali je bitno reći, zbog građana, da smo tražili da se u provjeri integriteta u pravosuđu uvede i provjera radnih sposobnosti. Ako nemaš nijednu optužnicu, ti ne možeš raditi – rekao je Miletić.
Jesu li vam ikad odgovorili na krivičnu prijavu koju ste podnijeli zbog blokade Doma naroda?
Nikada nisam dobio odgovor.
– Naravno. Čista zloupotreba službenog položaja. Na jednoj od sjednica trebali smo potvrditi da je Vuković zamijenio kolegicu, a oni su potegli pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Onda je došao odgovor da to nema veze s tim, jer je Srbin zamijenio Srbina. Kako može biti ugrožen vitalni nacionalni interes ako Srbin mijenja Srbina? – upitao je Miletić.
Stotine policajaca uskoro idu u penziju, nema plana da se novi zapošljavaju?
– Taj problem traje od 2017. godine. Prvo su krivi rukovodioci policijskih agencija, jer su bili dužni da predvide šta će se desiti u narednom periodu i da strateški planiraju. Zatim su došle političke opstrukcije ove osovine zla HDZ–SNSD. Što je slabija granica, veći je kriminal. Danas pripadnici stranih službi mogu ulaziti u ovu zemlju – upozorio je.
Treba li se BiH plašiti intenzivnog naoružavanja Srbije i Hrvatske?
– Bez obzira na njihove kapacitete, snaga kojom je Srbija raspolagala devedesetih nije ni blizu današnjoj. U tom kontekstu, nema razloga za strah. Mi ne trebamo trošiti desetine miliona na određena sredstva, a da nemamo osnovnu opremu. Očigledno nam fali znanja u namjenskoj industriji. Boga mi, mislim da nas ima dovoljan broj i da bi neko ko bi želio agresiju morao dobro razmisliti prije nego što bi se usudio na takav potez – rekao je Miletić.
Mađarski centar za “borbu protiv terorizma” usred Banjaluke?
Pojavio se prvi osumnjičeni u slučaju “Sarajevo safari” u Italiji?
-S tim problemom sam se upoznao ranije jer su djelovali u mojoj zoni odgovornosti, u Novom Sarajevu. Ubili su desetine djece i žena. Dokumentovali smo svako zlodjelo. Znali smo da se to dešava, ali nismo imali kapacitete da se izborimo. Formirali smo antisnajperske timove koji su djelovali protiv takvih osoba, ali ne mogu procijeniti koliko su bili uspješni.
Sjećam se jedne žene iz Rumunije koja je sigurno ubila više od 10 ljudi. Ti strani snajperisti bili su jako ukopani u betonskim rovovima i bilo ih je teško neutralisati. Od građana smo prikupljali informacije. Počevši od vojvode Aleksića do Vasilija Vidovića, imali smo podatke da su za novac primali te ljude i da ih je najviše dolazilo iz Italije – rekao je Miletić.
Povratak SDA?
– Znam mnogo građana koji ne vjeruju ni jednima ni drugima. Koga će izabrati, ostaje da se vidi. SDA jeste iskusna politički, ali to ne znači da su građani zaboravili kako su vladali. Izetbegović je suodgovoran za ovakvo stanje, ali ga ne izjednačavam s Dodikom i Čovićem. Krajnje je vrijeme da se oni koji su predugo u politici povuku – kazao je Miletić.
Kako gledate na moguće američke investicije, prije svega u vezi sa gasifikacijom?
– Mislim da će se to realizovati, iako će biti problema oko državne imovine. Vidim to kao dobru šansu za razvoj manjih gradova i alternativu ruskom gasu. Ne sviđa mi se ideja da se daje Aerodrom Sarajevo, jer je to firma koja odlično posluje. Sve ostalo treba razvijati u tom pravcu – zaključio je Miletić.
