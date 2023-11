Zlatko Miletić u Pressingu : Dodik će u narednom periodu proglasiti mirnu nezavisnost RS, bit će kasno da nešto poduzmemo

“Milorad Dodik će proglasiti mirno otcjepljenje Republike Srpske. Vjerujem da će to uraditi u narednom periodu. On radi planski na tome da se jednog dana probudimo u jednoj drugoj administrativnoj jedinici, a tada će za mnoge od nas biti kasno da bilo šta poduzmemo”, rekao je Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda BiH, a nekada prvi federalni policajac u Pressingu na N1.

“Vjerujem da će to učiniti 99 posto u narednom periodu. Vjerujem na osnovu svih pokazatelja, upozoravao sam i Trojku prije formiranja vlasti. Kada sam vidio papir kakve su intencije njegove stranke u državnoj vlast, da se radi na derogiranju državnih institucija i vlasti , njegove česte posjete Putinu, igranje s građanima BiH i RS, građane RS pravi taocima lične politike da bi zaštitio sve one aktivnosti s kojima se bavio od ‘92 do danas. On nema drugog izlaza. Samo čeka signal iz Rusije i povoljan momenat”, rekao je Miletić.

Koji bi to momenat mogao biti?

Možda za godinu ili dvije.

Šta bi se desilo tada?

Mislim da se neće ništa specijalno desiti, moguće da dođe do incidenata, ali u sukob neće prerasti jer to prije svega neće dozvoliti međunarodna zajednica.

Kako će međunarodna zajednica dozvoliti secesiju?

Međunarodna zajednica je svašta dozvolila.

Šta se može učiniti da se to ne desi?

Grupa parlamentaraca međunarodne zajednice pisala je na adrese na koje je pisao SNSD. Mi smo ih s početka godine upozoravali da će doći to ovakve situacije, da njega niko, ni Trojka ni međunarodna zajednica ne može kontrolisati. Oni su potcijenili ove probleme. Mi moramo vidjeti kako postupati ako dođe do toga i kako da se ponašaju institucije. Jedan od slovenačkih parlamentaraca je iznio tu tezu da je BiH najznačajnija zemlja u Jugoistočnoj Evropi u smislu stabilizacije prilika u JI Evropi, ali i Evropi.

Šta političari sada mogu i trebaju uraditi da se spriječi raspad BiH?

Jako je puno mjera i aktivnosti. Krenimo do granice, granica nam je šuplja ko švicarski sir. Nedostaje nam graničnih policajca, na svakih 25 km mi imamo jednog. Ovdje je došlo do akcije da granica postoji – između entiteta što forsira Dodik, ali da ne postoji granica kada je u pitanju BiH i njeno okruženje. Nalazimo se u velikoj zamci i to je jedan od problema s kojima se omekšava to sve i on godinama priprema te vrši eutanaziju građana BiH da nas priprema. Radi poteze koji su protuustavni, direktno ruši integritet BiH, Crne Gore, Srbije. Poziva na pravljenje državne zajednice Crne Gore, Srbije, RS i nije bilo posljedica. O negiranju genocida itd, da ne govorimo, nije procesuiran, a trebao je do sada pet puta.

Kažu “to Dodik radi jer se prepao optužnice”?

Oni njega svi potcjenjuju. On je vrlo mudar i iskusan političar. Ne vjerujem da radi vlastitim kapacitetima. Ima dobre savjetnike koji planiraju njegove korake naprijed, a mi uvijek kasnimo za njim.

Vjerujete li da se Dodik prepao optužnice, eventualnog hapšenja, presude?

Nisam siguran. Ne mogu oni njega prepasti. On se više boji posljedica koje to može proizvesti u pitanju njegove imovine, pogotovo kada su u pitanju članovi njegove porodice. Od 1992. godine se bavi prodajom jorgana, šlafruka, čuda, ronhila, kasnije visokotarifnih roba, a na vlast došao tako što ga je dovela međunarodna zajednica. Treba zamoliti međunarodnu zajednicu da ga i odvedu, kako su ga doveli.

Opozicija RS kaže da su stranci kumovali da Dodik ostane na vlasti?

Ima tu istine i po nekim informacijama koje imam, ali ne smijem tvrditi da su provjerene, tada je ukradeno između 60.000 i 70.000 glasova. Što Tužilaštvo to nije uradilo do kraja, ne znam odgovoriti.

Ako se desi to što najavljujete, na šta će to ličiti? Ostaje FBiH, dali će HDZ tražiti treći entitet?

Do raspada BiH neće doći. Postoje osobe koje primaju plate da zaustave takve aktivnosti i vjerujem da postoje ljudi koji rade profesionalno svoj posao i neće to dozvoliti. U konačnici i ako ne budu dovoljne snage EUFOR-a, u pomoć će priteći snage NATO-a. Neće to tako proći. U konačnici će završiti tamo gdje mu je odavno bilo mjesto – u zatvoru u BiH. Sumnjam da će pokušati pobjeći.

A šta će se desiti sa RS?

Ništa. Naći če se ljudi koji očito vide drugačije život u BiH. Ovdje niko ne dira RS kao administrativnu jedinicu niti napada.

Tvrdite da će krenuti u disoluciju?

On je već krenuo. Napraio je 7-8 poteza koji to govore. On je jedini čovjek u Evropi koji je dva puta posjetio Putina. Ima bolje odnose Putinom nego predsjednik Srbije.

Kako će se postaviti Srbija?

Biće u vrlo izazovnoj poziciji, ne zbog njega kao osobe. Biće izazovno da zaštite ‘srpski narod’ jer su potpisnici Dejtonskog sporazuma, kao Hrvatska. Oni čvrsto treba da stoje iza suvereniteta i integriteta BiH.

